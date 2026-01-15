Les actions d'Entegris augmentent grâce à la révision à la hausse de la notation d'UBS et au relèvement des prévisions de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fournisseur de puces Entegris ENTG.O augmentent de 10,76% à 115,29 dollars

** UBS relève la note de "neutre" à "achat"; augmente l'objectif de prix de 90 $ à 145 $

** Plus tôt dans la journée, les actions ENTG ont atteint leur plus haut niveau depuis le 26 septembre 2024

** "A l'horizon 2027, nous nous attendons à ce qu'ENTG bénéficie de volumes plus élevés à mesure que les dépenses d'investissement pour toutes les nouvelles usines sont engagées et que les mises en service de plaquettes augmentent", indique la maison de courtage

** UBS voit une voie claire pour que Co bénéficie de ses ajustements de capacité et de l'amélioration du contexte de l'industrie

** L 'action a chuté de 14,95 % en 2025