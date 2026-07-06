Les actions d'EasyJet bondissent de 10 % après que la compagnie aérienne a donné son feu vert au rachat par Castlelake pour 7,3 milliards de dollars

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* Les actions d'EasyJet bondissent d'environ 10 % en début de séance

* Castlelake doit officialiser son offre sur easyJet avant le 3 août, sous peine de devoir y renoncer

* JPMorgan a souligné les obstacles liés à la propriété et au contrôle au sein de l’UE, ainsi que l’incertitude quant à l’approbation des actionnaires

* easyJet avait rejeté quatre approches précédentes, les jugeant opportunistes et présentant un risque pour la gouvernance

(Mise à jour des évolutions du cours au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9, contexte et détails aux paragraphes 7, 8 et 10)

L'action easyJet EZJ.L a progressé de 10 % en début de séance lundi, après que la compagnie aérienne low-cost britannique a donné son accord de principe à une proposition de rachat de 5,5 milliards de livres sterling (7,34 milliards de dollars) émanant de la société d'investissement américaine Castlelake au cours du week-end.

EasyJet a déclaré dimanche qu'elle était prête à accepter l'offre révisée de Castlelake, à 6,90 livres sterling par action, ce qui pourrait mettre fin à de longues négociations et redessiner le paysage du secteur aérien européen.

Cette dernière offre représentait une prime de près de 24 % par rapport au cours de l’action easyJet à la clôture de vendredi.

Lundi à 07h20 GMT, l’action s’échangeait en hausse de 10,9 % à 6,18 livres sterling.

Cette opération potentielle de privatisation, qui comprend également une option de prise de participation partielle, intervient à un moment difficile pour les compagnies aériennes, qui sont confrontées à une forte hausse des prix du carburant et à une pression sur leurs marges liée au conflit avec l’Iran. Les analystes de JPMorgan ont toutefois exprimé des inquiétudes quant à la manière dont Castlelake, prêteur spécialisé dans l’aviation, et le conseil d’administration d’easyJet pourraient satisfaire aux exigences de l’Union européenne en matière de propriété et s’accorder sur une structure de contrôle, d’autant plus que la position du fondateur et actionnaire majoritaire, Stelios Haji-Ioannou, reste floue.

EasyJet a déclaré dimanche que Castlelake s’était engagé à « tout mettre en œuvre » pour obtenir les autorisations et agréments réglementaires nécessaires.

Castlelake avait précédemment indiqué qu’il détiendrait 49 % de la structure de rachat, le reste étant détenu par deux ressortissants de l’UE: Peter Bellew, ancien directeur général de Malaysia Airlines et ancien directeur des opérations d’easyJet, et Mark Breen, cadre supérieur du secteur.

La réglementation européenne exige que les compagnies aériennes opérant dans l’Union soient détenues et contrôlées majoritairement par des ressortissants de l’UE.

Les analystes de JPMorgan ont également noté que, bien que le prix proposé soit proche des attentes des investisseurs, l’approbation des actionnaires n’était pas garantie, compte tenu de la possibilité d’une contre-offre ou de l’intérêt d’autres transporteurs cherchant à acquérir des parts d’easyJet. EasyJet a rejeté les quatre propositions précédentes de Castlelake, les qualifiant de tentatives opportunistes visant à racheter la compagnie aérienne “à bas prix”, et a fait part de ses inquiétudes concernant la structure de gouvernance.

Castlelake doit désormais formaliser son offre sur easyJet avant le 3 août, sous peine de devoir renoncer à celle-ci conformément aux règles britanniques en matière de OPA.

(1 $ = 0,7496 £)