Les actions d'armes à feu s'épuisent au lendemain de l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk

(Mises à jour)

11 septembre - ** Les actions d'armes à feubaissent après le rallye de mercredi qui a suivi la mort par balle du militant conservateur américain Charlie Kirk , un allié influent du président Donald Trump

** Les actions liées aux armes à feu augmentent souvent à la suite de fusillades publiques, car on s'attend à ce que les gens achètent davantage d'armes à feu en prévision d'une réglementation plus stricte

** Le fabricant d'armes Smith & Wesson Brands SWBI.O recule de 2,2% après avoir bondi de 6,7% mercredi, Outdoor Holding POWW.O progresse de 0,3% après une hausse de 4,8% lors de la dernière séance

** Le distributeur d'armes à feu GrabAGun PEW.N soutenu par Donald Trump Jr.glisse de 4,7%; Sturm Ruger & Co RGR.N chute depuis le plus haut de la séance, maintenant en hausse de 0,7%

** Au moment où il a été abattu, Kirk - un fervent défenseur du droit au port d'armes prévu par le deuxième amendement de la Constitution - répondait à une question sur la violence armée, selon plusieurs vidéos de l'événement publiées en ligne