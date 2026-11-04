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Les actions d'AMD progressent, les performances des centres de données axés sur l'IA renforçant les perspectives de croissance
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 15:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations sur les cours du matin)

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 3 %en début de séance après que le fabricant américain de puces a prévu une croissance plus rapide jusqu'en 2027, rassurant les investisseurs sur le fait que la demande en infrastructure d'IA reste forte.

Les perspectives favorables de l’entreprise ont mis en évidence la dynamique croissante de son activité de processeurs pour serveurs, indiquant que les dépenses en informatique dédiée à l’IA s’étendaient au-delà des accélérateurs de Nvidia, qui dominent le marché.

« Nous constatons une demande dans le secteur des centres de données, dans notre activité de processeurs (CPU), ainsi que dans notre activité d’IA pour centres de données », a déclaré la directrice générale Lisa Su, ajoutant que la société se préparait à cette croissance depuis plusieurs années.

Mme Su a indiqué mardi que la société s’attendait à ce que son chiffre d’affaires global augmente de plus de 80 % en 2027, un chiffre supérieur à la croissance de 77 % estimée par les analystes, selon les données de LSEG.

La feuille de route des produits d’AMD et l’expansion de son écosystème logiciel lui permettent de conquérir une part significative du marché de l’IA, tout en renforçant son rôle de principale alternative à Nvidia et en favorisant de nouveaux gains dans le domaine des processeurs pour serveurs, ont déclaré les analystes de TD Cowen.

La semaine dernière, l’action de son concurrent Intel a chuté de plus de 20 % après que la société a fait état d’une faible demande en PC, alimentant les inquiétudes quant à sa dépendance vis-à-vis du marché des PC et à son exposition relativement limitée à l’IA.

AMD, qui a récemment rejoint le club des entreprises valant un billion de dollars, a enregistré une hausse d’environ 126 % cette année.

Les analystes de Morgan Stanley se montrent prudents quant à l’hypothèse selon laquelle la croissance actuelle de l’activité des processeurs pour serveurs se poursuivra indéfiniment dans un contexte de pénurie touchant l’ensemble du secteur, mais ils estiment qu’AMD affiche de meilleurs résultats que ses concurrents et pourrait continuer à conquérir une part de marché plus importante.

Le chiffre d’affaires de la société dans le secteur des centres de données a bondi de 97 % au troisième trimestre, pour atteindre 8,55 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 8,20 milliards de dollars.

La société, basée à Santa Clara, en Californie, se négocie à environ 31 fois ses bénéfices prévisionnels, contre 14 fois pour Nvidia et 16,5 fois pour Broadcom.

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487,1200 USD NASDAQ +0,67%
BROADCOM
325,6250 USD NASDAQ -1,96%
INTEL
57,8350 USD NASDAQ -4,48%
NVIDIA
203,1600 USD NASDAQ -1,71%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 15:49:12.

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