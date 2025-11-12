 Aller au contenu principal
Les actions d'AMD grimpent alors que les investisseurs saluent les objectifs de croissance à long terme
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'AMD AMD.O ont augmenté de près de 5 % dans les échanges avant bourse mercredi, un jour après avoir présenté des plans ambitieux pour atteindre 100 milliards de dollars de revenus annuels dans les centres de données en cinq ans en prenant une plus grande part du marché de l'IA à Nvidia NVDA.O .

La directrice générale Lisa Su a déclaré mardi que le marché des puces pour centres de données de l'entreprise devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, en pariant sur une croissance induite par l'IA et une poussée logicielle plus importante.

Avec ces objectifs haussiers, AMD cherche à défier Nvidia dans le domaine de l'informatique IA grâce à ses puces MI400 de nouvelle génération et au système de rack Helios prévu pour 2026.

Cependant, Nvidia détient une position dominante sur le marché des puces d'intelligence artificielle, avec une part de marché et une domination de l'écosystème bien plus importantes, ce qui rend le défi d'AMD difficile à relever. Les actions de Nvidia étaient en hausse d'environ 1,5 % dans les échanges de pré-marché.

"Le succès d'AMD viendra du fait qu'il sera meilleur que NVIDIA sur les paramètres qui comptent le plus pour les clients", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

"Ces paramètres peuvent changer au fil du temps, car les goulets d'étranglement tels que l'espace, l'énergie et la disponibilité des composants jouent un rôle, mais nous considérons généralement qu'il s'agit d'un marché où le gagnant prend le plus, où le meilleur retour sur investissement l'emporte."

Au cours des trois à cinq prochaines années, AMD prévoit une croissance annuelle de 35 % pour l'ensemble de ses activités et de 60 % pour les centres de données, a déclaré Jean Hu, directeur financier, lors de la journée des analystes - sa première manifestation de ce type depuis trois ans - qui s'est tenue à New York.

L'entreprise s'attend également à ce que ses bénéfices atteignent 20 dollars par action au cours des trois à cinq prochaines années. Selon les estimations de LSEG, le bénéfice d'AMD en 2025 devrait s'élever à 2,68 dollars par action.

Si les analystes ont largement salué les objectifs de croissance élevés, certains ont mis en garde contre les risques d'exécution et les inquiétudes concernant la durabilité des dépenses en infrastructure d'IA et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement.

Les actions AMD ont gagné environ 97 % cette année et sont en hausse de 16 % depuis le 6 octobre, date à laquelle la société a signé un accord avec OpenAI.

