Les actions d'AMC Entertainment tombent à leur plus bas niveau en deux semaines
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N chutent de 2,6 % à 1,50 $

** L'action a brièvement atteint son plus bas niveau en deux semaines et devrait connaître une deuxième journée consécutive de baisse, si les pertes se maintiennent ** Bloomberg News a rapporté en fin de journée vendredi que AMC avait entamé des négociations avec les détenteurs d'obligations, ce qui a entraîné une certaine faiblesse de ses obligations

** L'obligation à échéance 2029 d'AMC US00165CBA18=TE a chuté de plus de 3 cents par dollar lundi, selon les données de Tradeweb

** Les actions ont chuté de plus de 99 % par rapport à leur sommet de mai 2021, qui a été le point culminant de la frénésie du "mème stock"

** En incluant la perte de la session, AMC a baissé de plus de 3 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de près de 61 % en 2025

