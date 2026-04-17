Les actions d'Alamar Biosciences font un bond de 33 % pour leurs débuts sur le Nasdaq

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Les actions d'Alamar Biosciences

ALMR.O ont bondi de 33 % lors de leur entrée sur le Nasdaq vendredi, valorisant la plateforme de détection de biomarqueurs protéiques à 1,53 milliard de dollars.