Les actions d'Alamar Biosciences font un bond de 33 % pour leurs débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions d'Alamar Biosciences
ALMR.O ont bondi de 33 % lors de leur entrée sur le Nasdaq vendredi, valorisant la plateforme de détection de biomarqueurs protéiques à 1,53 milliard de dollars.
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