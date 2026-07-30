Les actions d'Adidas chutent de 19 %, un record, alors que l'effet Coupe du monde s'avère insuffisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Adidas table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires, hors effets de change, comprise entre 9 % et 10 %

* Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires hors effets de change a progressé de 14 % pour s'établir à 6,74 milliards d'euros

* Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre, à 574 millions d'euros, est en deçà des attentes

* Le cours de l'action s'effondre de 19 %, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée

(Ajout des commentaires du directeur général issus de la conférence de presse, mise à jour de l'évolution du cours de l'action, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 6 à 8 et 12 à 14) par Linda Pasquini

Adidas ADSGn.DE , les investisseurs ont sanctionné jeudi le fabricant allemand de vêtements de sport pour ses résultats inférieurs aux attentes, entraînant une chute record de 19 % de son cours, alors même que la société avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à la demande pour ses vêtements rétro et à l’impulsion générée par la Coupe du monde de football. Le résultat d'exploitation d'Adidas pour le trimestre a été inférieur aux estimations des analystes, une campagne marketing intensive liée au tournoi de la FIFA ayant pesé sur les marges. Certains analystes ont déclaré qu'ils avaient espéré que les perspectives de chiffre d'affaires après la Coupe du monde seraient encore plus solides.

Adidas est dans une course effrénée pour lancer de nouveaux modèles alors que la popularité de ses baskets Samba et Gazelle s'estompe progressivement. La marque espérait tirer parti d’une solide performance lors de la Coupe du monde afin de conserver une longueur d’avance sur ses concurrents tels que Nike NKE.N .

Le directeur général Bjorn Gulden s’est dit surpris par la chute du cours de l’action, ajoutant que la société avait maintenu des prévisions prudentes et ne cherchait pas à optimiser ses bénéfices à court terme “juste pour impressionner certaines personnes” en sacrifiant ses dépenses marketing.

“Nous investissons dans l’innovation… dans des partenariats, et nous investissons dans la visibilité. Et c’est pourquoi je pense que nous avons conquis autant de parts de marché”, a-t-il déclaré. “Je vois le cours de l’action et je ne comprends pas d’où vient ce malentendu.”

LA COUPE DU MONDE A SUSCITÉ DE GRANDES ATTENTES CHEZ LES INVESTISSEURS

La Deutsche Bank a indiqué dans une note adressée aux investisseurs qu’il s’agissait d’un “bon trimestre”, mais que, face aux attentes extrêmement élevées liées à la Coupe du monde, les chiffres avaient déçu le marché, la croissance implicite du chiffre d’affaires au second semestre étant inférieure aux espoirs.

“Vous dépensez plus d’argent et vous laissez désormais entendre que les prévisions de chiffre d’affaires pour le second semestre ne sont pas vraiment impressionnantes par rapport à ce que vous venez de réaliser”, a déclaré Adam Cochrane, analyste à la Deutsche Bank, en référence à la hausse de 30 % des dépenses marketing au cours du trimestre.

“La réaction du cours de l’action est peut-être un peu plus marquée que ce à quoi je m’attendais initialement”, a-t-il ajouté.

Les analystes de Citi ont indiqué que la révision à la hausse des prévisions de ventes restait “bien en deçà” des espoirs des analystes, qui tablaient sur une croissance plus rapide. “Cela risque de relancer le débat sur la pérennité de la croissance après la Coupe du monde”, ont-ils déclaré dans une note.

L'action Adidas clôturait en baisse de 18,7 %, en passe d'enregistrer sa plus forte chute journalière depuis l'introduction en bourse de la société en 1995. Elle avait connu une forte progression depuis avril, mais affiche désormais une baisse de près de 12 % depuis le début de l'année.

M. Cochrane a souligné que le cours des actions avait connu de fortes fluctuations ces derniers jours, notamment dans le secteur européen du luxe .

“Nous avons constaté ces derniers jours que Kering a progressé de 15 % hier, tandis qu’Hermès a reculé de 10 à 12 %. On a vraiment l’impression de traverser une période où les réactions des cours boursiers au quotidien peuvent parfois être assez extrêmes”, a-t-il déclaré.

“Remettons donc cela dans son contexte.”

ADIDAS RELÈVE SES PRÉVISIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR 2026 Adidas a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel à taux de change constant, les portant à 9 % à 10 %, contre une croissance à un chiffre élevé prévue précédemment. Le groupe a maintenu ses prévisions de résultat d’exploitation, qui devrait atteindre 2,3 milliards d’euros.

Le résultat d’exploitation pour la période d’avril à juin a progressé de 5 % pour atteindre 574 millions d’euros, mais s’est révélé inférieur au consensus des analystes, qui s’établissait à 623 millions d’euros, en raison des dépenses de marketing. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 14 % hors effets de change pour atteindre 6,74 milliards d'euros (7,7 milliards de dollars), dépassant les 6,63 milliards d'euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par l'entreprise .

Cette hausse s’explique par une croissance à deux chiffres dans toutes les régions, à l’exception de l’Europe, où les remises importantes pratiquées par de nombreux détaillants ont pesé sur les ventes de chaussures lifestyle, a indiqué l’entreprise. Dans un communiqué séparé, Adidas a annoncé avoir nommé Birgit Kretschmer pour succéder à Harm Ohlmeyer au poste de directeur financier à la fin de l’année, suite à la décision de ce dernier de ne pas prolonger son mandat actuel.