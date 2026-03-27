Les actions chutent et les prix du pétrole augmentent en raison des craintes persistantes concernant la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions continuent de chuter alors que Trump ne parvient pas à calmer les marchés

* Les rendements du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis juillet et les obligations chutent

* Analyste: "Les mots seuls ne suffisent pas pour l'instant"

(Mise à jour des prix tout au long, ajout de nouveaux commentaires d'analystes, ouverture du marché américain) par Chibuike Oguh et Harry Robertson

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté et les prix du pétrole ont augmenté vendredi, alors que les craintes concernant le conflit au Moyen-Orient ont persisté, malgré la prolongation par le président américain Donald Trump d'un délai pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz.

L'Iran n'a donné aucune indication directe qu'il était prêt à négocier, et son Corps des gardiens de la révolution islamique a réitéré qu'il continuerait à essayer de perturber la navigation dans la région.

À Wall Street, les trois principaux indices étaient en baisse, les actions des secteurs de la consommation discrétionnaire, de la finance et de la technologie étant à l'origine des pertes. Les secteurs de l'énergie, de la consommation de base et des services publics ont progressé.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 0,90 %, l'indice S&P 500 .SPX a perdu 0,88 % et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,33 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 1 %. L'indice allemand DAX .GDAXI a chuté de 1,4 % tandis que l'indice londonien FTSE 100 .FTSE a perdu 0,3 %.

L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a baissé de 0,8 % dans la nuit .MIAPJ0000PUS . L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a baissé de 0,93 %.

"Les mots seuls ne suffisent pas en ce moment, la prolongation par le président Trump de la pause sur les frappes énergétiques en Iran n'ayant pas réussi à remonter l'humeur de manière significative", a déclaré Matt Britzman, analyste principal en actions chez Hargreaves Lansdown. "Des preuves tangibles de progrès sont nécessaires."

LE NASDAQ ENTRE EN ZONE DE CORRECTION

Le Nasdaq Composite .IXIC , axé sur les valeurs technologiques, est entré en phase de correction après avoir chuté de 2,4 % jeudi, laissant l'indice en baisse de près de 11 % par rapport à son record de clôture de la fin octobre.

" L'optimisme débridé qui a propulsé le Nasdaq à des sommets historiques au quatrième trimestre s'estompe à mesure que le contexte macroéconomique se dégrade et que l'incertitude quant à l'impact de l'IA sur l'écosystème technologique assombrit l'horizon", a déclaré James St-Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management. Les contrats à terme sur le pétrole Brent < LCOc1> ont augmenté de 2,36 % pour atteindre 110,55 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate < CLc1 > étaient en hausse de 3,56 % à 97,84 dollars.

"Achetez la baisse; le chaos crée des opportunités pour les investisseurs patients à long terme", a déclaré Talley Leger, stratège en chef du marché chez The Wealth Consulting Group.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES AUGMENTENT

Les rendements des obligations d'État ont augmenté, les investisseurs étant confrontés à un choc inflationniste potentiel qui pourrait contraindre les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt. Les rendements augmentent lorsque les prix baissent et vice versa.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui donne le ton pour les coûts d'emprunt dans le monde entier, a augmenté de plus de 2 points de base à 4,4398 %.

Les marchés monétaires considèrent désormais qu'il y a environ 60 % de chances que la Réserve fédérale américaine relève ses taux cette année, ce qui représente un changement radical par rapport à la fin du mois de février, lorsque les opérateurs pariaient sur deux baisses en 2026.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2011, à 3,13 %.

En ce qui concerne les devises, le dollar américain a légèrement augmenté par rapport à ses principaux homologues, y compris le yen japonais et le franc suisse.

Le dollar était en hausse de 0,06 % à 159,865 contre le yen

JPY= et de 0,26 % à 0,79645 contre le franc suisse CHF= . L'euro était en hausse de 0,03 % à 1,153075 dollars. L'indice du dollar américain =USD , qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,07 % pour une quatrième session consécutive de gains.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 3 % à 4 510,09 dollars l'once.