Les actions chutent et la chute des obligations s'accentue alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent des attaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les marchés européens en fin d'après-midi)

* L'escalade du conflit dans le Golfe attise les craintes d'inflation

* Les contrats à terme sur le Brent progressent pour la deuxième journée consécutive, atteignant brièvement 95 dollars le baril

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 4,8182%, son plus haut niveau depuis novembre 2023

par Gregor Stuart Hunter et Medha Singh

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté mercredi, alors que de nouvelles frappes aériennes américaines contre l’Iran ont propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis cinq semaines, attisant les craintes d’inflation et prolongeant la vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale .

Les États-Unis ont frappé des cibles militaires iraniennes près du détroit d’Ormuz, tandis que Téhéran a déclaré avoir pris pour cible des actifs américains dans toute la région, marquant ainsi le plus important échange de tirs depuis juillet.

Les craintes d’une nouvelle perturbation de l’approvisionnement énergétique ont fait grimper les cours du pétrole, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 clôturant en hausse de 0,6% à 95,18 dollars le baril. O/R

Les contrats à terme de Wall Street EScv1 laissaient entrevoir un nouveau démarrage en baisse après avoir atteint leur plus bas niveau depuis un mois lors de la séance précédente. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,3%, après des baisses plus marquées en Asie. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de près de 4%, tandis que le Nikkei 225 .N225 a perdu 2,9%.

“La récente hausse des prix de l’énergie a exercé une pression à la hausse supplémentaire sur les rendements obligataires, qui étaient déjà en progression en raison de certaines inquiétudes budgétaires”, a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

“Les actions avaient jusqu’à présent bien résisté à la hausse des rendements, mais à un certain stade, l’accélération de cette hausse commence à exercer une certaine pression sur les marchés boursiers.”

Le rendement de l’obligation d’État américaine à 10 ans de référence a atteint 4,8182%, soit son plus haut niveau depuis près de trois ans, tandis que le rendement de l’obligation d’État japonaise à 10 ans JP10YTN=JBTC s’est maintenu au-dessus de 3% pour la deuxième séance consécutive après avoir atteint son plus haut niveau depuis trois décennies en début de semaine.

La hausse des coûts d’emprunt dans les principales économies a renforcé les inquiétudes concernant un resserrement de la politique monétaire et une détérioration de la situation budgétaire.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,1% à 99,734, proche de son plus haut niveau depuis le 17 août. Il a également été soutenu par des anticipations croissantes d’une hausse des taux d’intérêt américains.

La hausse des rendements et l’escalade des tensions géopolitiques ont renforcé l’attrait du dollar américain en tant que valeur refuge, tout en réduisant la demande d’actions et d’autres placements plus risqués.

“Le marché anticipant déjà une orientation assez restrictive de la Fed, nous pensons que le dollar est beaucoup plus susceptible de réserver des surprises à la baisse que certaines autres devises”, a déclaré M. Ganesh.

DÉPENDANTDES DONNÉES

L’escalade au Moyen-Orient et la vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale ont marqué un début de mois de septembre mouvementé, accentuant la pression sur les marchés quelques jours après que les propos “hawkish” du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ont incité les investisseurs à renforcer leurs paris sur une hausse des taux d’intérêt américains.

Les opérateurs estiment désormais à environ deux tiers la probabilité que la Fed procède à une hausse des taux de 25 points de base ce mois-ci, contre 37% il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

À l’approche de la réunion de la Fed du 16 septembre, les investisseurs se tournent vers les prochaines données économiques américaines pour déterminer si l’économie reste suffisamment solide pour justifier un resserrement de la politique monétaire. Les chiffres de l’emploi dans le secteur privé (ADP) seront publiés mercredi, le rapport sur l’emploi non agricole vendredi et celui sur l’inflation à la consommation le 11 septembre.

Par ailleurs, les réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon seront également suivies de près, les marchés cherchant à évaluer dans quelle mesure les principales banques centrales sont prêtes à resserrer leur politique monétaire face aux risques persistants d'inflation.

“Le mois de septembre devrait permettre de tester jusqu’où les banques centrales sont prêtes à aller pour maîtriser les risques d’inflation”, a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez le prestataire de services financiers Ebury.

L’or a reculé de 0,1% à 4.322,24 dollars l’once, tandis que le bitcoin a légèrement baissé de 0,6% à 76.951,01 dollars et que l’ether a perdu 1% à 2.394,57 dollars.