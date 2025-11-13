 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,50
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions chutent avec les prix des obligations ; l'espoir d'une baisse des taux s'estompe alors que les États-Unis rouvrent leurs portes sur des données économiques obscures
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 18:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le yen recule alors que le Premier ministre repousse l'idée d'une hausse des taux d'intérêt

*

Le Brent s'éloigne de son plus bas niveau en 3 semaines, l'or est en hausse

(Mise à jour des prix en début d'après-midi aux Etats-Unis) par Sinéad Carew et Marc Jones

Les baisses à Wall Street ont entraîné les actions mondiales de MSCI à la baisse et les rendements du Trésor américain ont augmenté alors que les espoirs des investisseurs pour une réduction des taux de la Réserve fédérale ont plongé et que les fonctionnaires ont souligné le manque de clarté des données économiques alors que le gouvernement américain a mis fin à son plus long shutdown.

Dans les devises, le dollar a également baissé, malgré les déclarations plus fermes des responsables de la Fed après quela Chambre des représentants a voté la réouverture du gouvernement américain mercredi en fin de journée et que le président Donald Trump a signé le projet de loi.

Les investisseurs ont acheté des actions au cours des dernières séances dans l'attente d'une réouverture du gouvernement américain après sa fermeture record de 43 jours, qui a perturbé les prestations alimentaires pour des millions de personnes, laissé des centaines de milliers d'employés fédéraux sans salaire et entravé le trafic aérien tout en mettant en pause la publication de données économiques cruciales.

Toutefois, les responsables de l'administration Trump ont douché les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche.

Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche ( ), a déclaré à Fox News que le gouvernement publierait un chiffre sur l'emploi, mais que les données sur le taux de chômage américain pour le mois d'octobre ne seraient peut-être jamais disponibles, car elles dépendent d'une enquête auprès des ménages, qui n'a pas été réalisée pendant la fermeture du gouvernement.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari ( ), a déclaré qu'il percevait des signaux contradictoires de la part de l'économie, l'inflation, qui tourne autour de 3 %, étant "trop élevée", et que certaines parties du marché de l'emploi "semblent être sous pression".

Mary Daly , présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a déclaré jeudi que les risques liés aux deux objectifs de la Fed étaient équilibrés, maintenant que la Fed a réduit ses taux d'intérêt à deux reprises cette année. Elle a ajouté que l'inflation des services n'avait pas diminué à un rythme régulier et que l'on craignait davantage que la demande de main-d'œuvre ne continue à ralentir.

LES OPÉRATEURS PARIENT SUR UNE BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT

Tous ces éléments ont fait chuter la probabilité d'une baisse des taux en décembre à 49,6 %, contre 62,9 % mercredi, selon l' outil FedWatch du CME Group ( ).

"Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une évaluation du risque à la baisse. Nous allons encore avoir une image nuageuse des données économiques. Elles ne seront pas complètes et la Fed pourrait ne pas réduire ses taux en décembre pour cette raison", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise.

Le marché montrant déjà des signes d'inquiétude concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques lourdes et des valeurs liées à l'intelligence artificielle, il n'est pas surprenant, selon lui, de "voir les investisseurs prendre du recul par rapport au risque, vendre les valeurs gagnantes et se tourner vers les zones défensives du marché".

À 12 h 22 sur Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 451,61 points, soit 0,94 %, à 47 803,21, le S&P 500 .SPX a perdu 80,00 points, soit 1,17 %, à 6 770,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 429,28 points, soit 1,83 %, à 22 977,17.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 8,01 points, soit 0,79%, à 1 003,77.

L'INDICE PANEUROPÉEN STOXX 600 ATTEINT UN NIVEAU RECORD AVANT DE CHUTER

Après avoir atteint un record plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,61%, tandis que l'indice large européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 15,41 points, soit 0,66%.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les prix ont baissé, poussant les rendements à la hausse, les investisseurs réduisant les attentes de réductions imminentes des taux dans un contexte d'incertitude persistante sur les perspectives d'inflation et de divisions marquées entre les décideurs de la Fed sur la trajectoire de l'économie américaine et de la politique monétaire.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,7 point de base à 4,096%, contre 4,079% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,1 points de base à 4,683%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,9 point de base à 3,585%.

Du côté des devises, l 'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,46% à 99,02, l'euro EUR= étant en hausse de 0,51% à 1,1651 dollar.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,3% à 154,31.

La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,59% à 1,3207 $, en dépit des données montrant que l'économie britannique était à peine en croissance. Le dollar australien

AUD= s'est renforcé de 0,17% par rapport au billet vert à 0,6549 $, les chiffres de l' emploi ayant renforcé les paris sur la fin du cycle de réduction des taux d'intérêt .

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole ont récupéré une partie des pertes importantes subies lors de la session précédente, les investisseurs ayant mis en balance les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre mondiale et les sanctions imminentes contre la société russe Lukoil, mais les gains ont été réduits après que les donnéesont montré une accumulation plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.

Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,6% à 58,84 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 63,13 dollars le baril, en hausse de 0,69% sur la journée.

Le prix de l'or a légèrement baissé après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines, les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain s'étant estompés.

L'or au comptant XAU= est resté stable à 4 198,40 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 0,25 % à 4 194,00 $ l'once.

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6546 Six - Forex 1 +0,13%
CAC 40
8 232,49 Pts Euronext Paris -0,11%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 760,92 Pts Index Ex -1,02%
EUR/USD SPOT
1,1648 USD Six - Forex 1 +0,49%
FTSE 100
9 807,68 Pts FTSE Indices -1,05%
FTSE MIB
44 755,36 Pts FTSE Indices -0,08%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GBP/USD SPOT
1,3211 Six - Forex 1 +0,62%
HONG KONG HANG SENG INDIC
27 073,03 Pts Six - Forex 1 +0,56%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MSCI RG-A
573,925 USD NYSE -1,11%
NASDAQ Composite
22 912,26 Pts Index Ex -2,11%
Nikkei 225
51 281,83 Pts Six - Forex 1 +0,43%
Or
4 202,03 USD Six - Forex 1 +0,12%
Pétrole Brent
63,08 USD Ice Europ +0,64%
Pétrole WTI
58,78 USD Ice Europ +0,41%
S&P 500 INDEX
6 760,27 Pts CBOE -1,32%
SHANGHAI COMPOSITE
4 029,50 Pts Six - Forex 1 +0,73%
SIEMENS
227,000 EUR XETRA -9,35%
STOXX Europe 600
580,67 Pts DJ STOXX -0,61%
USA BENCHMARK 10A
4,096 Rates -0,48%
USA BENCHMARK 2A
3,563 Rates -0,88%
USD/JPY SPOT
154,3670 Six - Forex 1 -0,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme qui a fui El-Facher, ville du Darfour (ouest) prise par les paramilitaires, prépare à manger dans un camp pour déplacés soudanais à al-Dabbah, le 13 novembre 2025 ( AFP / Ebrahim Hamid )
    Soudan: plus de 770 km d'exode pour les déplacés d'El-Facher
    information fournie par AFP 13.11.2025 19:12 

    Des réfugiés soudanais de tous âges partis d'El-Facher racontent à l'AFP leur exode épuisant: la faim, la soif, les cadavres sur la route, les contrôles, les fouilles brutales, les scènes de violence. Certains ont dû parcourir à pied les 770 km qui séparent la ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, en Ukraine, le 31 octobre 2025 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    Affaire de corruption en Ukraine: Zelensky impose des sanctions contre un proche
    information fournie par AFP 13.11.2025 19:09 

    Le président ukrainien a imposé jeudi des sanctions contre un homme d'affaires considéré comme son ami proche et accusé d'avoir orchestré une vaste affaire de corruption, tentant ainsi d'endiguer l'une des pires crises politiques qu'il traverse depuis l'invasion ... Lire la suite

  • Intelligence artificielle : vers l'éclatement d'une bulle ?
    Intelligence artificielle : vers l'éclatement d'une bulle ?
    information fournie par Sycomore AM 13.11.2025 18:50 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

  • Le procureur général espagnol Alvaro Garcia Ortiz quitte le tribunal à Madrid le 13 novembre 2025 ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Espagne: le jugement dans le procès inédit du Procureur général mis en délibéré
    information fournie par AFP 13.11.2025 18:45 

    Le procès du Procureur général espagnol pour violation du secret judiciaire s'est achevé jeudi à Madrid et son jugement a été mis en délibéré, après six journées d'audiences inédites dans l'histoire moderne du pays. Álvaro García Ortiz, le plus haut magistrat du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank