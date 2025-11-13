Les actions chutent avec les prix des obligations ; l'espoir d'une baisse des taux s'estompe alors que les États-Unis rouvrent leurs portes sur des données économiques obscures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen recule alors que le Premier ministre repousse l'idée d'une hausse des taux d'intérêt

Le Brent s'éloigne de son plus bas niveau en 3 semaines, l'or est en hausse

(Mise à jour des prix en début d'après-midi aux Etats-Unis) par Sinéad Carew et Marc Jones

Les baisses à Wall Street ont entraîné les actions mondiales de MSCI à la baisse et les rendements du Trésor américain ont augmenté alors que les espoirs des investisseurs pour une réduction des taux de la Réserve fédérale ont plongé et que les fonctionnaires ont souligné le manque de clarté des données économiques alors que le gouvernement américain a mis fin à son plus long shutdown.

Dans les devises, le dollar a également baissé, malgré les déclarations plus fermes des responsables de la Fed après quela Chambre des représentants a voté la réouverture du gouvernement américain mercredi en fin de journée et que le président Donald Trump a signé le projet de loi.

Les investisseurs ont acheté des actions au cours des dernières séances dans l'attente d'une réouverture du gouvernement américain après sa fermeture record de 43 jours, qui a perturbé les prestations alimentaires pour des millions de personnes, laissé des centaines de milliers d'employés fédéraux sans salaire et entravé le trafic aérien tout en mettant en pause la publication de données économiques cruciales.

Toutefois, les responsables de l'administration Trump ont douché les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche.

Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche ( ), a déclaré à Fox News que le gouvernement publierait un chiffre sur l'emploi, mais que les données sur le taux de chômage américain pour le mois d'octobre ne seraient peut-être jamais disponibles, car elles dépendent d'une enquête auprès des ménages, qui n'a pas été réalisée pendant la fermeture du gouvernement.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari ( ), a déclaré qu'il percevait des signaux contradictoires de la part de l'économie, l'inflation, qui tourne autour de 3 %, étant "trop élevée", et que certaines parties du marché de l'emploi "semblent être sous pression".

Mary Daly , présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a déclaré jeudi que les risques liés aux deux objectifs de la Fed étaient équilibrés, maintenant que la Fed a réduit ses taux d'intérêt à deux reprises cette année. Elle a ajouté que l'inflation des services n'avait pas diminué à un rythme régulier et que l'on craignait davantage que la demande de main-d'œuvre ne continue à ralentir.

LES OPÉRATEURS PARIENT SUR UNE BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT

Tous ces éléments ont fait chuter la probabilité d'une baisse des taux en décembre à 49,6 %, contre 62,9 % mercredi, selon l' outil FedWatch du CME Group ( ).

"Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une évaluation du risque à la baisse. Nous allons encore avoir une image nuageuse des données économiques. Elles ne seront pas complètes et la Fed pourrait ne pas réduire ses taux en décembre pour cette raison", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise.

Le marché montrant déjà des signes d'inquiétude concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques lourdes et des valeurs liées à l'intelligence artificielle, il n'est pas surprenant, selon lui, de "voir les investisseurs prendre du recul par rapport au risque, vendre les valeurs gagnantes et se tourner vers les zones défensives du marché".

À 12 h 22 sur Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 451,61 points, soit 0,94 %, à 47 803,21, le S&P 500 .SPX a perdu 80,00 points, soit 1,17 %, à 6 770,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 429,28 points, soit 1,83 %, à 22 977,17.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 8,01 points, soit 0,79%, à 1 003,77.

L'INDICE PANEUROPÉEN STOXX 600 ATTEINT UN NIVEAU RECORD AVANT DE CHUTER

Après avoir atteint un record plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,61%, tandis que l'indice large européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 15,41 points, soit 0,66%.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les prix ont baissé, poussant les rendements à la hausse, les investisseurs réduisant les attentes de réductions imminentes des taux dans un contexte d'incertitude persistante sur les perspectives d'inflation et de divisions marquées entre les décideurs de la Fed sur la trajectoire de l'économie américaine et de la politique monétaire.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,7 point de base à 4,096%, contre 4,079% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,1 points de base à 4,683%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,9 point de base à 3,585%.

Du côté des devises, l 'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,46% à 99,02, l'euro EUR= étant en hausse de 0,51% à 1,1651 dollar.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,3% à 154,31.

La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,59% à 1,3207 $, en dépit des données montrant que l'économie britannique était à peine en croissance. Le dollar australien

AUD= s'est renforcé de 0,17% par rapport au billet vert à 0,6549 $, les chiffres de l' emploi ayant renforcé les paris sur la fin du cycle de réduction des taux d'intérêt .

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole ont récupéré une partie des pertes importantes subies lors de la session précédente, les investisseurs ayant mis en balance les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre mondiale et les sanctions imminentes contre la société russe Lukoil, mais les gains ont été réduits après que les donnéesont montré une accumulation plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.

Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,6% à 58,84 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 63,13 dollars le baril, en hausse de 0,69% sur la journée.

Le prix de l'or a légèrement baissé après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines, les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain s'étant estompés.

L'or au comptant XAU= est resté stable à 4 198,40 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 0,25 % à 4 194,00 $ l'once.