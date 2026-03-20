Les actions chinoises terminent en baisse, enregistrant la plus forte chute hebdomadaire depuis novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour jusqu'à la clôture)

Les actions de la Chine continentale ont terminé en baisse vendredi, enregistrant leur plus forte chute hebdomadaire depuis novembre, alors que la guerre au Moyen-Orient continue de peser sur le sentiment des investisseurs.

** L'indice de référence Shanghai Composite .SSEC a clôturé en baisse de 1,24%, le niveau de clôture le plus bas depuis le 24 décembre 2025. L'indice CSI300 .CSI300 a baissé de 0,35%.

** Pour la semaine, le SSEC a plongé de 3,4% et le CSI300 a perdu 2,2%, leur pire niveau depuis la mi-novembre.

** Les actions des métaux non ferreux .CSI000811 ont mené les pertes, chutant de 1,1% vendredi et de 12,2% pour la semaine. Elles ont été mises sous pression par une chute des prix de l'or suite à la fermeté du dollar américain et au ton hawkish de la Réserve Fédérale américaine, ce qui a réduit les espoirs de réduction des taux d'intérêt à court terme.

** La banque centrale chinoise a déclaré qu'elle utiliserait pleinement ses outils financiers pour "sauvegarder résolument la stabilité des opérations des marchés boursiers, obligataires, des changes et d'autres marchés financiers", selon un communiqué publié jeudi. ** Les principales banques centrales ont déclaré jeudi qu'elles étaient prêtes à faire face à toute poussée d'inflation, alors que la guerre en Iran mettait en ligne de mire l'infrastructure énergétique vitale du Moyen-Orient. ** Plus tôt dans la séance, la Chine a laissé inchangés ses taux de référence pour le mois de mars pour le 10ème mois consécutif.

** Avec la Fed limitée dans son cycle d'assouplissement et le dollar restant ferme, la Banque populaire de Chine est confrontée à un corridor politique plus étroit, équilibrant le soutien de la croissance intérieure avec la stabilité des changes", a déclaré Byron Lam, économiste chez DBS.

** La hausse des coûts de l'énergie importée pourrait compliquer davantage l'assouplissement, car les décideurs politiques évaluent le soutien à la croissance par rapport aux risques d'inflation importée ** Pendant ce temps, les actions photovoltaïques .CSI931151 ont surperformé, bondissant de 2,9% après que Tesla TSLA.O ait été signalé comme cherchant à acheter des équipements d'une valeur de 2,9 milliards de dollars à des fournisseurs chinois.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a glissé de 0,88%, tandis que les actions technologiques de la ville .HSTECH ont perdu 2,48%. ** Les actions d'Alibaba 9988.HK à Hong Kong ont plongé à leur plus bas niveau depuis le mois d'août, après que les résultats du troisième trimestre aient manqué les attentes des analystes, car les dépenses importantes pour la livraison en une heure et les promotions pendant les périodes de pointe n'ont pas réussi à stimuler la demande.