La méga-panne d'électricité en Espagne et au Portugal résultait d'un "cocktail parfait" de facteurs et non pas d'une "cause unique", selon des experts

Devant la gare de Barcelone lors de la méga-panne d'électricité, le 28 avril 2025. ( AFP / JOSEP LAGO )

La méga-panne d'électricité avait plongé l'ensemble de la péninsule dans le chaos - plus de courant, ni d'internet, plus de réseau mobile, de feux de signalisation ou de terminaux bancaires.

L'Espagne et le Portugal n'oublieront pas cette méga-panne électrique le 28 avril 2025, la plus grande jamais connue en Europe depuis 20 ans. Celle-ci, d'après un groupe d'experts chargé d'enquêter sur ces dysfonctionnements, ne résultait pas d'une "cause unique", mais d'un "cocktail parfait" de facteurs défavorables et multiples, ont-ils indiqué ce vendredi 20 mars.

Leur rapport a confirmé l'incapacité du système électrique ibérique à contrôler des phénomènes de surtension, tout en soulignant que cette panne généralisée n'avait pas été provoquée par une cause unique, mais par une "combinaison de multiples facteurs en interaction". "Il n’y a pas de cause unique. C’était un cocktail parfait (perfect storm en anglais, NDLR) de multiples facteurs qui ont contribué à la panne", a déclaré Damian Cortinas, président du conseil d’administration du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E). Il s'agit de "la plus grande panne, la panne la plus grave que nous ayons jamais connue dans le système électrique européen depuis plus de vingt ans", a-t-il aussi confirmé.

Un travail de 49 experts

"Le phénomène clé de l'incident a été l'inefficacité du contrôle de la tension au sein du système électrique espagnol", relève le rapport, fruit du travail de 49 experts, qui vient confirmer l'essentiel de ses conclusions préliminaires communiquées en octobre. La "séquence" a ainsi vu "des fluctuations de tension et des phénomènes d'oscillations, conduisant à des déconnexions généralisées de production en Espagne, en particulier de moyens basés sur convertisseur", une technologie utilisée dans les centrales d'énergies renouvelables, indique le rapport.

L'incident survenu le 28 avril 2025 avait conduit à une panne généralisée à 12h33 heure espagnole, paralysant l'ensemble de la péninsule et la plongeant dans le chaos : plus de courant, ni d'internet, plus de réseau mobile, de feux de signalisation ou de terminaux bancaires.