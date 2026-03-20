 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Puma équipera près d'un quart des équipes au Mondial
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 12:15

Puma a officiellement dévoilé hier les maillots des 11 sélections nationales qu'il équipera durant la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique à partir du mois de juin.

Cette annonce confirme la position de force qu'occupe désormais le groupe allemand du football international. La marque habillera près d'un quart des nations (sur 48 au total) participant à la plus grande compétition de l'été, affichant notamment le plus grand nombre de sélections africaines de premier rang.

Le groupe allemand a présenté ces nouvelles tuniques lors d'un événement organisé jeudi à New York, mêlant habilement football, musique, gastronomie et cultures locales.

Sous la bannière de la marque, 11 nations issues de quatre continents sont ainsi réunies: le Portugal, le Maroc, le Ghana, le Paraguay, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République tchèque, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et l'Égypte.

Le Portugal, sa plus grande équipe

Ces sélections comptent parmi les plus en vue du tournoi à venir. Le Portugal, dont l'effectif actuel est largement considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du pays, figure d'ailleurs parmi les favoris de la compétition.

Alors qu'il n'équipait que quatre équipes en 2018, Puma fait désormais quasiment jeu égal avec les autres géants du secteur adidas, qui équipe de son côté 13 nations, et Nike, qui compte 11 sélections.

Puma n'attend cependant que des retombées financières limitées de l'événement en raison d'un contexte de consommation difficile, lié notamment à l'impact de l'inflation sur les budgets des ménages.

Pour les supporters, ces nouvelles tenues seront disponibles dans le commerce à compter du 24 mars.

Valeurs associées

PUMA
20,430 EUR XETRA -1,07%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 13:05

    Quel mondial ? ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank