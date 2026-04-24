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Les actions britanniques terminent la semaine en baisse sous le poids de la fragile trêve entre les États-Unis et l'Iran ; la Banque d'Angleterre met en garde contre les risques
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités après la clôture des marchés)

Les principaux indices boursiers britanniques ont enregistré des pertes hebdomadaires, les investisseurs évaluant les signes timides d'une reprise des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que l'avertissement de la Banque d'Angleterre selon lequel les marchés boursiers mondiaux pourraient subir des pressions a également pesé sur le moral des investisseurs.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a clôturé en baisse de 0,8% à 10 379,08 points. L'indice de référence a enregistré sa première baisse hebdomadaire en cinq semaines, effaçant tous les gains enregistrés depuis l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran au début du mois. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 .FTMC a reculé de 0,8%.

* Le ministre iranien des Affaires étrangères devait se rendre à Islamabad vendredi pour discuter des mesures possibles visant à relancer les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran , ont indiqué des sources gouvernementales pakistanaises à Reuters.

* Les investisseurs sont restés sur le qui-vive alors que les prix du pétrole brut se maintenaient au-dessus de 100 dollars le baril, dans un contexte d'incertitude persistante concernant le détroit d'Ormuz .

* La vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre, Sarah Breeden , a déclaré vendredi à la BBC que les marchés boursiers mondiaux devraient baisser, car les cours actuels des actions ne reflètent pas pleinement les nombreux risques auxquels est confrontée l'économie mondiale.

* La hausse des prix du pétrole a pesé sur les actions des compagnies aériennes , Wizz Air WIZZ.L reculant de 3,3%.

* Les grandes banques Barclays BARC.L et HSBC HSBA.L ont reculé respectivement de 0,9% et 1,3%.

* Le géant pharmaceutique AstraZeneca AZN.L a reculé de 3,7%, et son concurrent GSK GSK.L a chuté de 2,7%, entraînant le secteur pharmaceutique .FTNMX201030 en baisse de 3%.

* Les ventes au détail britanniques ont augmenté de 0,7% en mars, selon les données publiées vendredi. Les grands distributeurs Tesco TSCO.L et Sainsbury SBRY.L ont averti cette semaine que les tensions persistantes au Moyen-Orient risquaient d'assombrir leurs perspectives de bénéfices.

* Les actions des détaillants .FTNMX404010 ont progressé de 0,1%, figurant parmi les rares valeurs en hausse de l'indice de référence.

* Les actions technologiques .FTUB1010 ont gagné 1%, Computacenter CCC.L bondissant de 14,5% après que le fournisseur de technologies et de services a annoncé qu'il dépasserait ses prévisions de bénéfices annuels.

* Mondi MNDI.L a plongé de 11,1%, se classant en bas du FTSE 100 après que l'entreprise d'emballage a signalé une hausse des coûts due à la guerre en Iran.

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ASTRAZENECA
13 962,000 GBX LSE -3,66%
BARCLAYS
424,050 GBX LSE -0,88%
COMPUTACENTER
3 794,000 GBX LSE +13,52%
FTSE 100
10 379,08 Pts FTSE Indices -0,75%
FTSE 250
22 582,81 Pts FTSE Indices -0,80%
GSK
2 021,000 GBX LSE -2,65%
HSBC HLDG
1 323,400 GBX LSE -1,09%
MONDI
757,600 GBX LSE -10,00%
SAINSBURY
344,650 GBX LSE +1,34%
TESCO
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WIZZ AIR
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