Réactions de dirigeants mondiaux aux coups de feu lors du gala de Washington

Des dirigeants du monde entier ont exprimé leur stupeur après l'attaque samedi soir lors du gala de la presse à Washington, auquel assistait le président américain Donald Trump ( AFP / Mandel NGAN )

Des dirigeants du monde entier ont exprimé dimanche leur stupeur après des tirs samedi soir lors du gala de la presse à Washington, auquel assistait le président américain, Donald Trump.

- Ursula von der Leyen -

La présidente de la Commission européenne a appelé Donald Trump pour lui exprimer sa "solidarité". "Nous avons souligné que la violence politique n'a pas sa place dans nos démocraties".

- Charles III -

Le souverain britannique s'est dit "très soulagé de savoir que le président, la Première dame et tous les invités sont sains et saufs", faisant état de discussions "afin d'examiner, avec nos homologues américains et nos équipes respectives, dans quelle mesure les événements de samedi soir pourraient ou non avoir une incidence sur la planification opérationnelle" de sa visite d'Etat, qui doit débuter lundi après-midi à Washington.

- Emmanuel Macron -

Le président français a dénoncé une attaque "inacceptable", exprimant tout son "soutien" à Donald Trump, évacué de la cérémonie. "La violence n'a jamais sa place en démocratie".

- Friedrich Merz -

"Nous prenons nos décisions à la majorité, pas par la force des armes", a déclaré le chancelier allemand.

- Keir Starmer -

Le Premier ministre britannique s'est dit "choqué par les scènes" au dîner de gala. "Toute attaque contre les institutions démocratiques ou contre la liberté de la presse doit être condamnée avec la plus grande fermeté".

- Giorgia Meloni -

La Première ministre italienne a exprimé sa "pleine solidarité et sa sincère sympathie" à l'égard de Donald Trump et des autres personnes présentes au gala de Washington. "Nous ne permettrons pas que le fanatisme empoisonne les espaces de libre débat et d'information".

- Benjamin Netanyahu -

Le Premier ministre israélien a déclaré avoir été choqué par "la tentative d'assassinat" du président Trump. "Nous sommes soulagés que le Président et la Première dame soient en sécurité et restent forts".

- Narendra Modi -

Le Premier ministre indien a fait part de son soulagement "d'apprendre que le président Trump, la Première dame et le vice-président sont sains et saufs". "La violence n'a pas sa place dans une démocratie et doit être condamnée sans équivoque".

- Mark Carney -

Le Premier ministre canadien s'est dit "soulagé que le Président, la Première dame et tous les invités soient en sécurité". "La violence politique n'a pas sa place dans une démocratie, quelle qu'elle soit".

- Claudia Sheinbaum -

Parmi les premimières à réagir, la présidente mexicaine s'est dite rassurée que "le président Trump et son épouse (soient) sains et saufs". "La violence ne doit jamais être la voie à suivre".

- Viktor Orban -

Le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orban, proche de Donald Trump, a déclaré que "la violence n'avait pas sa place en politique".

- Recep Tayyip Erdogan -

"Dans les démocraties, les luttes se mènent avec des idées; il n'y a pas de place pour quelque forme de violence que ce soit" a déclaré le président turc.

- Pedro Sanchez -

Le Premier ministre espagnol a condamné "l'attaque" contre le président Trump. "La violence n'est jamais la réponse. L'humanité ne progressera que par la démocratie, la coexistence et la paix".

- Shehbaz Sharif -

Le Premier ministre pakistanais, qui officie comme médiateur entre l'Iran et les Etats-Unis, s'est déclaré "profondément choqué par cette fusillade inquiétante" et rasséréné "de savoir que le président Trump, la Première dame et les autres participants sont en sécurité".

- Lula -

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a condamné les tirs, affirmant que "la violence politique est un affront aux valeurs démocratiques que nous devons tous protéger".