Les actions britanniques terminent en hausse ; Mitie Group s'envole grâce à un accord de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture)

* Le FTSE 100 progresse de 0,58 %, le FTSE 250 de 0,90 %

* Burnham nomme Healey au poste de ministre des Finances britannique

* Mitie bondit après avoir conclu un accord de rachat de 3,1 milliards de livres sterling

* Les sociétés minières de métaux précieux en tête des hausses

Le FTSE 100 britannique a clôturé en hausse mardi , soutenu par les gains des valeurs bancaires et énergétiques, tandis que l'action Mitie Group a bondi après l'annonce de son rachatpar le prestataire de services externalisés OCS Group pour 3 ,1 milliardsde livres sterling . L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 0,58 %, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs moyennes

.FTMC a gagné 0,90%.

* Les actions des géants pétroliers britanniques BP BP.L et Shell SHEL.L ont progressé de plus de 1 %, les cours du brut ayant atteint leur plus haut niveau en cinq semaines après que les attaques entre les États-Unis et l’Iran et la menace d’un blocus naval de l’Arabie saoudite par les Houthis du Yémen ont suscité des craintes de perturbation de l’approvisionnement.

O/R

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont mené la hausse sectorielle, avec une progression de 4,2 %, dans le sillage de la hausse des cours de l’or, alors que les tensions géopolitiques persistaient. GOL/

* Mitie MTO.L a bondi de 38,8 % pour se hisser en tête de l’indice des valeurs moyennes après que le prestataire de services britannique a accepté d’être racheté par son concurrent OCS Group International dans le cadre d’une opération évaluée à environ 3,1 milliards de livres sterling (4,17 milliards de dollars).

* Les investisseurs ont passé au crible une nouvelle série de résultats d'entreprises à la recherche d'indices permettant de déterminer l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les sociétés.

* L'action Compass Group CPG.L a reculé de 1,6 % alors même que le géant de la restauration annonçait une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7,1 % au troisième trimestre.

* L'action IQE IQE.L a bondi de 30,4 % après que le fabricant britannique de plaquettes de semi-conducteurs a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

* Le marchéde l’emploi britannique semble s’être stabilisé à un niveau faible, les données officielles indiquant une croissance salariale annuelle et un taux de chômage stables au cours des trois mois précédant mai, ainsi qu’un nombre d’emplois salariés pratiquement inchangé en juin.

* Cette hausse était conforme aux prévisions d’un sondage Reuters auprès d’économistes et n’a guère modifié les anticipations selon lesquelles la Banque d’Angleterre maintiendrait ses taux d’intérêt inchangés.

* Les valeursdu secteur de la défense cotées à Londres ont progressé au lendemain de la nomination, par le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham, de l’ancien ministre de la Défense John Healey au poste de ministre des Finances. L’action Babcock International BAB.L a gagné 4,1 %, celle de Qinetiq QQ.L a progressé de 3,1 % et celle de BAE Systems BAE.L a enregistré une hausse de 1,8 %.