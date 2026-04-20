Les actions britanniques reculent alors que l'incertitude sur le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran fait grimper les prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour jusqu'à la clôture du marché)

Les principaux indices boursiers du Royaume-Uni ont reculé lundi, dans un contexte de pertes généralisées, les craintes d'un effondrement du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ayant pesé sur le sentiment.

Les États-Unis ont saisi un cargo iranien et le trafic dans le détroit d'Ormuz est resté largement interrompu, ce qui a entraîné une hausse de plus de 5 % des prix du pétrole brut.

L'indice FTSE 100 .FTSE a baissé de 0,6%, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a glissé de 1,2%.

* Le poids lourd bancaire Barclays BARC.L a perdu 2,2%, tandis que HSBC HSBA.L a plongé de 1,1%, entraînant l'indice plus large des banques .FTNMX301010 à la baisse de 1,7%.

* Les mineurs de métaux précieux Fresnillo FRES.L et Hochschild HOCM.L ont chuté d'environ 2%, suivant une baisse des prix de l'or et de l'argent.

* Le propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , a baissé de 2,8% suite à la hausse des prix du brut, tandis que les géants du pétrole BP BP.L et Shell SHEL.L ont augmenté de plus de 2% chacun, suite à la hausse des prix du pétrole.

* Les principaux indices britanniques se sont négociés la semaine dernière à leur plus haut niveau depuis le début du mois de mars, l'espoir d'une désescalade dans le conflit au Moyen-Orient ayant stimulé l'humeur du risque et poussé les traders à réduire leurs paris sur les hausses de taux de la Banque d'Angleterre cette année.

* Les investisseurs ont également suivi de près l'actualité politique, le premier ministre Keir Starmer faisant face à de nouveaux appels à la démission suite à sa décision de nommer Peter Mandelson ambassadeur aux États-Unis.

* AstraZeneca AZN.L a déclaré lundi que son traitement expérimental a montré une "réduction significative" des poussées modérées à sévères de la maladie pulmonaire obstructive chronique dans un essai de stade avancé. Les actions ont baissé de 1,1%.

* Les actions du fabricant de sacs à main de luxe Mulberry MUL.L ont grimpé de 7,5% après la publication d'un chiffre d'affaires annuel plus élevé.

* La société d'ingénierie Renishaw RSW.L a gagné 6,2 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.