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Les actions britanniques devraient afficher des hausses hebdomadaires, les investisseurs se tournant vers les secteurs défensifs pour se mettre à l'abri
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 13:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

Les principaux indices boursiersbritanniques s'orientaient vendredi vers des hausses hebdomadaires, les investisseurs se réfugiant dans les secteurs défensifs pour échapper à la chute mondiale des valeurs liées à l'intelligence artificielle, tandis qu'une baisse des rendements obligataires a renforcé l'appétit pour le risque à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation la semaine prochaine.

L'indice FTSE 100 .FTSE , qui regroupe les valeurs vedettes, reculait de 0,08 % à 10 831,70 points à 10 h 12 GMT, mais était en passe d'enregistrer sa meilleure semaine depuis début avril, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC , qui regroupe les valeurs de moyenne capitalisation, progressait de 0,55 %.

* Le secteur défensif de la santé s'apprêtait à enregistrer une hausse de près de 5 % sur la semaine, malgré un recul de plus de 1 % vendredi

* Les laboratoires pharmaceutiques AstraZeneca AZN.L et GSK GSK.L ont respectivement reculé de 1,8 % et 1 % sur la journée

* Le secteur des biens de consommation .FTNMX402040 a progressé de 7,2 % sur la semaine.

* Les banques, qui pèsent lourdement dans l'indice, ont reculé vendredi après que le Guardian a rapporté que le ministre britannique des Finances, John Healey, s'apprêtait à taxer les établissements de crédit dans le budget prévu plus tard ce mois-ci

* « Si les grandes banques internationales présentes au Royaume-Uni devraient être moins touchées, les établissements nationaux sont dans la ligne de mire », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB, dans une note

* NatWest Group NWG.L et Lloyds Banking LLOY.L ont chacun reculé de 2,2 %

* Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey , a déclaré que les signes d’une inflation de second tour étaient limités, à la veille de la publication, la semaine prochaine, des données de septembre

* Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent quatre hausses des taux de la Banque d'Angleterre au cours des 12 prochains mois

* Les rendements de référence britanniques à 10 ans s'orientaient vers une baisse hebdomadaire après trois semaines consécutives de hausse

* Les valeurs du secteur de la défense .FTNMX502010 ont contribué à limiter les pertes vendredi: BAE Systems BAES.L , Melrose Industries MRON.L et Babcock International BAB.L ont progressé de 1,5 % à 3,7 %

* Le groupe de commerce en ligne THG THG.L a progressé de 6,7 %, prolongeant ainsi la forte hausse de 16 % enregistrée jeudi après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté

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