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Les actions bondissent tandis que le pétrole et le dollar reculent, portés par les espoirs de paix avec l'Iran
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 17:51

Les actions ont bondi
et le dollar américain ainsi que les prix du pétrole ont chuté
lundi, la perspective d'un accord visant à mettre fin à la
guerre en Iran  ayant stimulé l'appétit pour le risque,
bien que le manque de clarté  quant à la date de
réouverture du détroit d'Ormuz ait tempéré l'enthousiasme. 
    Le conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis près de trois
mois, a entraîné une forte hausse des prix de l'énergie et
redéfini les perspectives mondiales en matière de taux
d'intérêt, alors que les craintes inflationnistes s'intensifient
suite à la fermeture effective par Téhéran de ce détroit
stratégique.
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il
avait demandé à ses représentants de ne pas précipiter  la
conclusion d’un accord avec l’Iran et son administration a
tempéré les espoirs d’une percée imminente. 
    À peine un jour plus tôt, M. Trump avait déclaré que
Washington et l'Iran avaient « largement négocié » un protocole
d'accord sur un accord qui permettrait de rouvrir la voie
maritime, qui acheminait un cinquième des expéditions mondiales
de pétrole et de gaz naturel liquéfié avant la guerre.
    Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone, a
déclaré que les marchés se concentraient désormais moins sur le
calendrier d'une résolution et surveillaient plutôt le ton des
gros titres. 
    « Le ton a toujours été orienté vers une sorte de
résolution... Nous sommes devenus très patients quant à la date
butoir d’une résolution », a-t-il déclaré.
Les marchés boursiers ont ignoré les commentaires du
porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères lundi,
qui a déclaré que même si de nombreux points avaient été
convenus, cela ne signifiait pas pour autant  que Téhéran
était sur le point de signer un accord de paix.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a grimpé d'environ 1
% à 631,1, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1 
ont progressé de 1,4 % et ceux sur le S&P  EScv1  de 1 %.
Toutefois, la liquidité risquait d'être faible, plusieurs
marchés, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, étant
fermés pour cause de jours fériés.
Le marché des obligations d'État de la zone euro était en pleine
effervescence , les rendements des obligations d'État
allemandes à 10 ans atteignant leur plus bas niveau depuis le 8
avril, en baisse de près de 10 points de base, tandis que les
rendements italiens à 10 ans tombaient à leur plus bas niveau
depuis le 17 avril. 
     
    LE PRIX DU PÉTROLE DONNE LE TON AUX MARCHÉS 
    Pendant une grande partie de l'année, les prix du pétrole
ont guidé l'ensemble des marchés, les investisseurs décryptant
des signaux souvent contradictoires en provenance de Washington
et de Téhéran depuis l'instauration d'un fragile cessez-le-feu
en avril.
Lundi, les cours du pétrole ont atteint leur plus bas niveau
depuis deux semaines , les contrats à terme sur le Brent
 LCOc1  ayant chuté de plus de 5 dollars, soit environ 4,9 %, à
98,45 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate
américain  CLc1  s'établissait à 91,67 dollars le baril, en
baisse d'environ 4,9 % également.  O/R 
    Les analystes s'attendent à ce que les prix du pétrole
restent élevés même si une résolution est trouvée à court terme,
et il est peu probable qu'ils reviennent aux niveaux d'avant la
guerre, car il faudra du temps pour remédier aux perturbations
de la chaîne d'approvisionnement causées par le conflit.
La semaine dernière, Barclays a maintenu  sa prévision du
prix moyen du Brent pour 2026 à 100 dollars, tout en indiquant
que les risques penchaient vers le haut.
    L'euro a progressé de 0,3 % à 1,1640 dollar, tandis que le
yen japonais s'est raffermi à 158,91 pour un dollar américain,
le dollar, valeur refuge, ayant cédé une partie de ses gains
récents.  FRX/  
    En Asie, l'indice Nikkei  .N225  a bondi d'environ 3 % pour
franchir pour la première fois la barre des 65.000 points,
tandis que l'indice taïwanais a progressé de  .TWII  à 43.644
points, les deux indices clôturant à des niveaux records.
    Les marchés boursiers mondiaux ont pour l'essentiel fait fi
des craintes de guerre pour se concentrer plutôt sur tout ce qui
touche à l'IA et sur une saison des résultats solides, ce qui a
propulsé les actions à des niveaux records tout au long de
l'année.
     
    RÉVISION DES PRÉVISIONS DE TAUX 
La hausse des prix de l'énergie depuis le début du conflit et le
risque que des perturbations prolongées les maintiennent à des
niveaux élevés ont incité les traders à parier sur des hausses
de taux tant dans les pays développés  que dans les
marchés émergents .
    Les marchés anticipent désormais pleinement une hausse de 25
points de base de la Réserve fédérale américaine en janvier
2027, ce qui marque un revirement radical par rapport aux
prévisions d'avant le déclenchement des hostilités fin février,
où deux baisses de taux étaient attendues cette année.
    Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans  US30YT=RR ,
considéré comme un baromètre des risques géopolitiques et
budgétaires, a brièvement atteint la semaine dernière son plus
haut niveau depuis juillet 2007, mais s'est depuis éloigné de ce
seuil. Il n'y a pas eu de transactions au comptant lundi, mais
les contrats à terme à 30 ans  USc1  ont progressé d'un point de
pourcentage.
Les données publiées vendredi ont montré que la confiance des
consommateurs américains  a chuté à un niveau
historiquement bas en mai, la flambée des prix de l'essence liée
à la guerre en Iran ayant exacerbé les inquiétudes concernant le
pouvoir d'achat, au moment même où Kevin Warsh  prêtait
serment en tant que président de la Fed.
    « Pour la Réserve fédérale, cela crée un exercice
d'équilibre difficile », a déclaré Bruno Schneller, associé
gérant chez Erlen Capital Management. 
    D'un côté, les consommateurs ressentent les effets de la
hausse des coûts de financement, de la faible croissance des
revenus et du ralentissement de l'embauche, mais de l'autre,
l'inflation reste élevée, a ajouté M. Schneller.

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