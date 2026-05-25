Les actions bondissent tandis que le pétrole et le dollar reculent, portés par les espoirs de paix avec l'Iran

Les actions ont bondi et le dollar américain ainsi que les prix du pétrole ont chuté lundi, la perspective d'un accord visant à mettre fin à la guerre en Iran ayant stimulé l'appétit pour le risque, bien que le manque de clarté quant à la date de réouverture du détroit d'Ormuz ait tempéré l'enthousiasme. Le conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis près de trois mois, a entraîné une forte hausse des prix de l'énergie et redéfini les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt, alors que les craintes inflationnistes s'intensifient suite à la fermeture effective par Téhéran de ce détroit stratégique. Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il avait demandé à ses représentants de ne pas précipiter la conclusion d’un accord avec l’Iran et son administration a tempéré les espoirs d’une percée imminente. À peine un jour plus tôt, M. Trump avait déclaré que Washington et l'Iran avaient « largement négocié » un protocole d'accord sur un accord qui permettrait de rouvrir la voie maritime, qui acheminait un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié avant la guerre. Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone, a déclaré que les marchés se concentraient désormais moins sur le calendrier d'une résolution et surveillaient plutôt le ton des gros titres. « Le ton a toujours été orienté vers une sorte de résolution... Nous sommes devenus très patients quant à la date butoir d’une résolution », a-t-il déclaré. Les marchés boursiers ont ignoré les commentaires du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères lundi, qui a déclaré que même si de nombreux points avaient été convenus, cela ne signifiait pas pour autant que Téhéran était sur le point de signer un accord de paix. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a grimpé d'environ 1 % à 631,1, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 1,4 % et ceux sur le S&P EScv1 de 1 %. Toutefois, la liquidité risquait d'être faible, plusieurs marchés, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, étant fermés pour cause de jours fériés. Le marché des obligations d'État de la zone euro était en pleine effervescence , les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans atteignant leur plus bas niveau depuis le 8 avril, en baisse de près de 10 points de base, tandis que les rendements italiens à 10 ans tombaient à leur plus bas niveau depuis le 17 avril. LE PRIX DU PÉTROLE DONNE LE TON AUX MARCHÉS Pendant une grande partie de l'année, les prix du pétrole ont guidé l'ensemble des marchés, les investisseurs décryptant des signaux souvent contradictoires en provenance de Washington et de Téhéran depuis l'instauration d'un fragile cessez-le-feu en avril. Lundi, les cours du pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis deux semaines , les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ayant chuté de plus de 5 dollars, soit environ 4,9 %, à 98,45 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 s'établissait à 91,67 dollars le baril, en baisse d'environ 4,9 % également. O/R Les analystes s'attendent à ce que les prix du pétrole restent élevés même si une résolution est trouvée à court terme, et il est peu probable qu'ils reviennent aux niveaux d'avant la guerre, car il faudra du temps pour remédier aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par le conflit. La semaine dernière, Barclays a maintenu sa prévision du prix moyen du Brent pour 2026 à 100 dollars, tout en indiquant que les risques penchaient vers le haut. L'euro a progressé de 0,3 % à 1,1640 dollar, tandis que le yen japonais s'est raffermi à 158,91 pour un dollar américain, le dollar, valeur refuge, ayant cédé une partie de ses gains récents. FRX/ En Asie, l'indice Nikkei .N225 a bondi d'environ 3 % pour franchir pour la première fois la barre des 65.000 points, tandis que l'indice taïwanais a progressé de .TWII à 43.644 points, les deux indices clôturant à des niveaux records. Les marchés boursiers mondiaux ont pour l'essentiel fait fi des craintes de guerre pour se concentrer plutôt sur tout ce qui touche à l'IA et sur une saison des résultats solides, ce qui a propulsé les actions à des niveaux records tout au long de l'année. RÉVISION DES PRÉVISIONS DE TAUX La hausse des prix de l'énergie depuis le début du conflit et le risque que des perturbations prolongées les maintiennent à des niveaux élevés ont incité les traders à parier sur des hausses de taux tant dans les pays développés que dans les marchés émergents . Les marchés anticipent désormais pleinement une hausse de 25 points de base de la Réserve fédérale américaine en janvier 2027, ce qui marque un revirement radical par rapport aux prévisions d'avant le déclenchement des hostilités fin février, où deux baisses de taux étaient attendues cette année. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans US30YT=RR , considéré comme un baromètre des risques géopolitiques et budgétaires, a brièvement atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis juillet 2007, mais s'est depuis éloigné de ce seuil. Il n'y a pas eu de transactions au comptant lundi, mais les contrats à terme à 30 ans USc1 ont progressé d'un point de pourcentage. Les données publiées vendredi ont montré que la confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas en mai, la flambée des prix de l'essence liée à la guerre en Iran ayant exacerbé les inquiétudes concernant le pouvoir d'achat, au moment même où Kevin Warsh prêtait serment en tant que président de la Fed. « Pour la Réserve fédérale, cela crée un exercice d'équilibre difficile », a déclaré Bruno Schneller, associé gérant chez Erlen Capital Management. D'un côté, les consommateurs ressentent les effets de la hausse des coûts de financement, de la faible croissance des revenus et du ralentissement de l'embauche, mais de l'autre, l'inflation reste élevée, a ajouté M. Schneller.