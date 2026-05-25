Brésil: Lula sous radiothérapie après le retrait d'une lésion cutanée

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva à Rio de Janeiro, le 23 mai 2026 ( AFP / Daniel RAMALHO )

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a entamé lundi un traitement préventif de radiothérapie, après avoir été opéré le mois dernier pour une lésion cutanée au cuir chevelu, a annoncé l'hôpital où l'intervention a été réalisée.

Lula, 80 ans, brigue un quatrième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre.

Le dirigeant de gauche multiplie les publications sur les réseaux sociaux le montrant en train de faire des exercices physiques, pour s'afficher en forme face aux inquiétudes sur sa santé liées à son âge avancé.

Après l'intervention du 24 avril, "il a été décidé de recourir à un traitement complémentaire par radiothérapie superficielle préventive", a indiqué dans un communiqué l'hôpital syro-libanais de Sao Paulo.

"Le président poursuivra ses activités quotidiennes sans restriction", avec un suivi médical, a-t-il ajouté.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva baisse la tête, dévoilant la cicatrice d'une opération chirurgicale pour un cancer de la peau subie le mois dernier, le 11 mai 2026 à Braslia ( AFP / Evaristo Sa )

Clairement visible, la lésion était un carcinome basocellulaire, que la dermatologue Cristina Abdalla, responsable de l'intervention, a qualifié de "fréquent" et "causé par l'exposition au soleil".

Lors de certaines de ses dernières apparitions publiques, Lula a porté un chapeau pour se protéger durant sa convalescence, comme déjà fin 2024 après avoir subi une opération d'urgence à la tête à la suite d'un accident domestique.

Son principal adversaire à la présidentielle est le sénateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, fils aîné de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), qui purge actuellement en résidence surveillée une peine de 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat.