L'Europe clôt dans le vert, fort recul des prix du pétrole

Un drapeau espagnol flotte au-dessus de la Bourse de Madrid

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, le recul des prix du pétrole sur fond d'espoir d'une ‌réouverture du détroit d'Ormuz ayant apaisé les craintes inflationnistes et stimulé l'appétit pour le risque.

À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 1,76% à 8.258,26 points et, à Francfort, le Dax a pris 2,03%.

La Bourse de Londres ​est fermée lundi.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,92% et le Stoxx 600 1,03% à 631,57 points, son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

L'indice paneuropéen se rapproche ainsi du niveau d'avant le début de la guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, soit des 636,16 points atteints au cours de la séance du 27 février dernier.

Washington et Téhéran ont tenté ces dernières heures de tempérer les attentes quant à une avancée imminente dans leurs négociations, ce qui n'a ​pas empêché les investisseurs de rester optimistes quant à une future reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz, qui ferait partie d'un protocole d'accord en cours de négociation entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre.

Une source a par ailleurs dit à Reuters lundi que le président du Parlement et principal ​négociateur iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, ont rencontré à Doha le Premier ⁠ministre du Qatar pour évoquer un éventuel accord et que les discussions portaient principalement sur le détroit d'Ormuz et les réserves iraniennes d'uranium hautement enrichi.

Reflétant les espoirs des opérateurs, les cours du pétrole reculent de près ‌de 6% vers 15h50 lundi à un creux de deux semaines, le contrat du Brent de la mer du Nord, référence mondiale du marché, s'échangeant à 97,47 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ressort à 90,94 dollars.

Le contrat à terme néerlandais sur le hub TTF, référence des prix du gaz pour l'Europe perd environ 6% pour s'établir à ​45,7 euros par mégawattheure (MWh).

Les analystes prévoient toutefois que les prix énergétiques resteront élevés même si ‌une solution est trouvée à court terme, car il faudra du temps pour remédier aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par le conflit.

Si les rendements obligataires ⁠de la zone euro ont fortement baissé lundi, grâce à la baisse des prix du pétrole, les répercussions de la guerre sur l'inflation globale, et par conséquent sur les taux d'intérêt, semblent à ce stade inévitables dans la zone euro.

"Il n'est pas certain que d'ici la mi-juin, la situation soit suffisamment claire et certaine concernant un éventuel accord pour annuler une hausse des taux (de la BCE)", a déclaré Benjamin Schroeder, stratège en taux chez ING.

Il note également que l'Europe serait la principale ⁠bénéficiaire d'une résolution rapide de la crise dans ‌le détroit d'Ormuz, ajoutant que l'environnement macroéconomique général de la région restait fragile.

Les marchés financiers américains sont fermés lundi, ce qui s'est traduit par un faible volume de transactions en ce lundi ⁠de Pentecôte.

VALEURS

La plupart des secteurs du Stoxx 600 ont fini dans le vert dans un contexte d'optimisme, emmenés par les banques (+2,03%), l'automobile (+1,95%) et le voyage <.SXTP> (+1,85%).

Les compagnies aériennes Air France-KLM et Lufthansa ont grimpé de 6,2% et 3,57% respectivement, aidée par le ‌recul des prix du pétrole, tandis que l'opérateur hôtelier Accor a pris 3,13%.

Les tensions qui se sont encore intensifiées en Ukraine ont profité aux valeurs du secteur de la défense, qui ont avancé de 2,22%. ⁠Le groupe aéronautique et de défense français Safran a grimpé de 5,7% pour terminer en tête du CAC 40

Le secteur de l'énergie a en revanche été ⁠pénalisé par la baisse des cours du pétrole et fini ‌sur une baisse de 0,21%. À Paris, TotalEnergies a affiché la pire performance du CAC 40, abandonnant 1,24%.

Concernant les valeurs individuelles, Abivax a pris 8,69% après la présentation de ses résultats financiers pour le premier trimestre.

Ailleurs en Europe, l'action Delivery ​Hero a grimpé de plus de 11% après la publication la veille d'un article du quotidien Financial Times (FT) indiquant qu'Uber UBER.N envisage ‌d'améliorer son offre pour l'entreprise allemande de livraisons de repas, après le refus par l'un des principaux actionnaires d'une proposition valorisant le groupe à 11,5 milliards d'euros.

Nexi a bondi de plus de 6%, CDP Equity ayant annoncé son intention d'augmenter sa participation dans le groupe italien jusqu'à ​un maximum de 29,9%, afin de le protéger contre les tentatives de rachat et les pressions des actionnaires.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de référence pour la zone euro ont reculé lundi à leur plus bas niveau depuis environ un mois, les nouveaux espoirs d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz ayant apaisé les craintes inflationnistes et atténué quelque peu les anticipations d'un resserrement monétaire agressif.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé ⁠de 8,6 points de base pour finir à 2,9497%. Le deux ans a quant à lui perdu 10,3 points de base pour s'établir à 2,5371%.

Les marchés monétaires tablent désormais sur un taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) de 2,56% en décembre, contre 2,67% vendredi et 2% actuellement et estiment à 70% la probabilité d'une première hausse des coûts d'emprunt le mois prochain, contre 80% auparavant.

Le marché obligataire américain est fermé lundi.

La Réserve fédérale (Fed) devrait attendre encore un peu avant de relever ses taux d'intérêt et, selon toutes les prévisions, les maintenir inchangés en juin, lors de la première réunion de Kevin Warsh en tant que président de l'institution.

Les marchés anticipent une première hausse de 25 points de base aux Etats-Unis en janvier 2027.

CHANGES

Le dollar perd 0,28% face à un panier de devises de référence alors que l'espoir d'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz fait chuter les prix du pétrole et apaise les craintes d'inflation.

L'euro gagne 0,36% à 1,1644 dollar.

A ​SUIVRE LE 26 MAI :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)