Les actions baissent, les investisseurs sont sur le qui-vive avant la publication des données et les réunions des banques centrales

Les actions asiatiques ont chuté tandis que le dollar s'est rapproché de ses plus bas niveaux en deux mois mardi, les investisseurs adoptant une approche prudente avant une série de données américaines , y compris le rapport sur l'emploi, qui pourrait aider à évaluer la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale l'année prochaine. L'humeur défensive a maintenu les actifs à risque sous pression, y compris le bitcoin BTC= , qui a atteint un plus bas de deux semaines lors de la session précédente et est resté stable à 56 407,53 $. L'or XAU= , valeur refuge, a flirté avec des plus hauts de huit semaines et a acheté 4 307,69 dollars l'once, en hausse de 0,15 % sur la journée. En plus des rapports combinés sur l'emploi américain pour octobre et novembre prévus plus tard mardi, les investisseurs surveillent également le rapport sur l'inflation jeudi, bien qu'un certain nombre de détails clés seront absents après que la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire ait empêché la collecte de données. Sur les marchés des actions, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en baisse de 1% dans les premiers échanges. Le Nikkei de Tokyo .N225 et l'indice de référence de la Corée du Sud .KS11 ont tous deux chuté de plus de 1%. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et les contrats à terme européens STXEc1 ont baissé de 0,5 %, ce qui laisse présager des fluctuations à l'ouverture. Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que le marché considérait cette semaine comme une mini "réinitialisation" du scénario macroéconomique américain, avec des données sur l'emploi, l'inflation et les ventes au détail arrivant dans une fenêtre étroite qui peut rapidement redéfinir les taux. La semaine dernière, la Fed a réduit les taux d'intérêt comme prévu et a prédit une autre réduction des taux en 2026, bien que les marchés prévoient au moins deux autres réductions l'année prochaine. "Si les données sont mitigées ou légèrement plus faibles, l'idée d'un atterrissage en douceur reste intacte, mais ce n'est peut-être pas le genre de toile de fond qui déclenche un grand rallye sur le risque", a déclaré M. Chanana. "Le vrai risque est une surprise hawkish. Si l'inflation ou l'emploi sont plus élevés, les rendements augmentent et les actifs à risque, en particulier la croissance à long terme, le ressentent en premier." Les spéculations sont allées bon train sur un éventuel favori alors que le mandat du président de la Fed, Jerome Powell, s'achève en mai. Les attentes d'un président de la Fed dovish ont également stimulé les paris pour des réductions de taux l'année prochaine. Cette semaine, l'accent sera également mis sur les décisions politiques de la Banque d'Angleterre , de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon . La BoE devrait réduire ses taux, tandis que la BOJ devrait les augmenter. Le consensus général au sein de la BCE est que les taux resteront stables, bien que des questions subsistent quant à savoir si une augmentation des taux pour l'Europe l'année prochaine est envisageable. En ce qui concerne les devises, l'euro EUR= était à 1,1752 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le début du mois d'octobre lors de la session précédente. La livre sterling GBP= était un peu plus faible à 1,3369 $. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, s'est maintenu à 98,295, mais est resté ancré près de son niveau le plus bas en près de deux mois. FRX/ Le yen japonais JPY= s'est raffermi à 155,07 pour un dollar américain au début des heures asiatiques avant la décision de la politique de la BOJ vendredi, les marchés prévoyant une hausse des taux - ce qui signifie que les projecteurs seront braqués sur tout indice sur ce qui se passera en 2026. "La réaction du marché dépendra des nuances de la communication de la BOJ et de la capacité du gouverneur (Kazuo) Ueda à créer une impression de fermeté sans être en mesure de s'engager pleinement sur le calendrier des prochaines hausses", a déclaré Gregor Hirt, CIO mondial pour les actifs multiples chez Allianz Global Investors. "Il y a un risque que la BOJ insiste sur la dépendance aux données et choisisse d'évaluer les effets de cette hausse avant de signaler clairement d'autres mesures, ce que les marchés pourraient interpréter comme étant prudent ou dovish." Dans les matières premières, les prix du pétrole ont chuté, les investisseurs prenant en compte les perturbations liées à l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, ainsi que les préoccupations concernant l'offre excédentaire et l'impact d'un accord de paix potentiel entre la Russie et l'Ukraine. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,4% à 60,32 dollars le baril, et le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 était à 56,6 dollars le baril, en baisse de 0,39%. Les deux contrats ont baissé de plus de 4% la semaine dernière, plombés par les prévisions d'un excédent mondial de pétrole en 2026.