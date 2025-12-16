 Aller au contenu principal
Les actions baissent, les investisseurs sont sur le qui-vive avant la publication des données et les réunions des banques centrales
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 03:03

Les actions asiatiques ont
chuté tandis que le dollar s'est rapproché de ses plus bas
niveaux en deux mois mardi, les investisseurs adoptant une
approche prudente avant une série de données américaines ,
y compris le rapport sur l'emploi, qui pourrait aider à évaluer
la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale l'année
prochaine.
    L'humeur défensive a maintenu les actifs à risque sous
pression, y compris le bitcoin  BTC= , qui a atteint un plus bas
de deux semaines lors de la session précédente et est resté
stable à 56 407,53 $. L'or  XAU= , valeur refuge, a flirté avec
des plus hauts de huit semaines et a acheté 4 307,69 dollars
l'once, en hausse de 0,15 % sur la journée. 
    En plus des rapports combinés sur l'emploi américain pour
octobre et novembre prévus plus tard mardi, les investisseurs
surveillent également le rapport sur l'inflation jeudi, bien
qu'un certain nombre de détails clés seront absents après que la
fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire ait
empêché la collecte de données.
    Sur les marchés des actions, l'indice MSCI des actions de
l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  était en baisse de
1% dans les premiers échanges. Le Nikkei de Tokyo  .N225  et
l'indice de référence de la Corée du Sud  .KS11  ont tous deux
chuté de plus de 1%. Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1 
et les contrats à terme européens  STXEc1  ont baissé de 0,5 %,
ce qui laisse présager des fluctuations à l'ouverture.
    Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que
le marché considérait cette semaine comme une mini
"réinitialisation" du scénario macroéconomique américain, avec
des données sur l'emploi, l'inflation et les ventes au détail
arrivant dans une fenêtre étroite qui peut rapidement redéfinir
les taux.
    La semaine dernière, la Fed a réduit les taux d'intérêt
comme prévu et a prédit une autre réduction des taux en 2026,
bien que les marchés prévoient au moins deux autres réductions
l'année prochaine. 
    "Si les données sont mitigées ou légèrement plus faibles,
l'idée d'un atterrissage en douceur reste intacte, mais ce n'est
peut-être pas le genre de toile de fond qui déclenche un grand
rallye sur le risque", a déclaré M. Chanana. 
    "Le vrai risque est une surprise hawkish. Si l'inflation ou
l'emploi sont plus élevés, les rendements augmentent et les
actifs à risque, en particulier la croissance à long terme, le
ressentent en premier." 
    Les spéculations sont allées bon train sur un éventuel
favori alors que le mandat du président de la Fed, Jerome
Powell, s'achève en mai. Les attentes d'un président de la Fed
dovish ont également stimulé les paris pour des réductions de
taux l'année prochaine.
    Cette semaine, l'accent sera également mis sur les décisions
politiques de la Banque d'Angleterre , de la Banque
centrale européenne  et de la Banque du Japon . La
BoE devrait réduire ses taux, tandis que la BOJ devrait les
augmenter. Le consensus général au sein de la BCE est que les
taux resteront stables, bien que des questions subsistent quant
à savoir si une augmentation des taux pour l'Europe l'année
prochaine est envisageable.
    En ce qui concerne les devises, l'euro  EUR=  était à 1,1752
$, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le début du
mois d'octobre lors de la session précédente. La livre sterling
 GBP=  était un peu plus faible à 1,3369 $. L'indice du dollar
 =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six
autres, s'est maintenu à 98,295, mais est resté ancré près de
son niveau le plus bas en près de deux mois.  FRX/ 
    Le yen japonais  JPY=  s'est raffermi à 155,07 pour un
dollar américain au début des heures asiatiques avant la
décision de la politique de la BOJ vendredi, les marchés
prévoyant une hausse des taux - ce qui signifie que les
projecteurs seront braqués sur tout indice sur ce qui se passera
en 2026.
    "La réaction du marché dépendra des nuances de la
communication de la BOJ et de la capacité du gouverneur (Kazuo)
Ueda à créer une impression de fermeté sans être en mesure de
s'engager pleinement sur le calendrier des prochaines hausses",
a déclaré Gregor Hirt, CIO mondial pour les actifs multiples
chez Allianz Global Investors. 
    "Il y a un risque que la BOJ insiste sur la dépendance aux
données et choisisse d'évaluer les effets de cette hausse avant
de signaler clairement d'autres mesures, ce que les marchés
pourraient interpréter comme étant prudent ou dovish."
    Dans les matières premières, les prix du pétrole ont chuté,
les investisseurs prenant en compte les perturbations liées à
l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela,
ainsi que les préoccupations concernant l'offre excédentaire et
l'impact d'un accord de paix potentiel entre la Russie et
l'Ukraine.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont baissé
de 0,4% à 60,32 dollars le baril, et le pétrole West Texas
Intermediate américain  CLc1  était à 56,6 dollars le baril, en
baisse de 0,39%. Les deux contrats ont baissé de plus de 4% la
semaine dernière, plombés par les prévisions d'un excédent
mondial de pétrole en 2026.
Banque mondiale

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1755 USD Six - Forex 1 0,00%
GBP/USD SPOT
1,3369 Six - Forex 1 -0,04%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
49 451,00 Pts Six - Forex 1 -1,43%
Or
4 306,19 USD Six - Forex 1 +0,02%
Pétrole Brent
60,26 USD Ice Europ -0,17%
Pétrole WTI
56,50 USD Ice Europ -0,23%
USD/JPY SPOT
154,8490 Six - Forex 1 -0,25%
