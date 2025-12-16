 Aller au contenu principal
L'Europe en légère baisse avant l'emploi américain
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 09:23

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont en léger repli mardi en matinée dans un contexte de prudence avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain.

À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.118,20 points vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,05% et à Francfort, le Dax abandonne 0,40%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,23%, tout comme le FTSEurofirst 300. Le Stoxx 600 décline de 0,18%, affecté principalement par le compartiment de la défense (-1,49%) et de l'énergie (-0,45%) alors que le président américain Donald Trump affirme qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine est plus proche que jamais.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,30% pour le Dow Jones, de 0,61% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,94% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance déjà en repli marquée par une nouvelle baisse des valeurs technologiques.

Les investisseurs sont sur la défensive avant la publication du rapport sur l'emploi du département américain du Travail pour le mois de novembre alors que les données officielles n'ont pas pu être collectées pendant 43 jours en raison du "shutdown", le plus long de l'histoire des Etats-Unis.

Cet indicateur est essentiel dans les anticipations sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que les données privées montrent une détérioration du marché du travail aux Etats-Unis. Outre l'emploi, le marché attend outre-Atlantique les chiffres des ventes au détail qui devraient permettre de jauger l'économie américaine.

"Avec les données clés sur l'emploi à venir, les investisseurs ne veulent pas être pris au piège (...) si les taux remontent", explique Charu Chanana, stratégiste chez Saxo, ajoutant que c'est la raison pour laquelle le secteur technologique est le premier domino à tomber.

En Europe, le marché attend les premiers indicateurs PMI sur l'activité des entreprises pour le mois de novembre alors que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) se réunissent jeudi.

En Bourse, le compartiment de l'automobile est en légère baisse (-0,20%) avant les annonces de la Commission européenne qui devrait proposer de revoir les règles concernant l'interdiction de la commercialisation de nouveaux véhicules thermiques dans le bloc communautaire d'ici 2035.

Kering recule de 0,37% après avoir finalisé un accord avec Ardian sur son immeuble new-yorkais qui doit permettre au propriétaire de Gucci de recevoir 690 millions de dollars (587,23 millions d'euros).

La société française de biotechnologie Abivax, récemment au centre des spéculations sur un possible rachat par Eli Lilly, a fait état d'une perte nette d'exploitation d'environ 174 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice. Le titre chute de 5,85%.

Astrazeneca prend 0,50%, la FDA, l'autorité de santé aux Etats-Unis, ayant approuvé l'Enhertu du laboratoire britannique et de son partenaire japonais Daiichi Sankyo en association avec le médicament Perjeta du suisse Roche.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

