Les actions augmentent, soutenues par la reprise du secteur technologique et par les bons résultats de Nvidia

Les actions mondiales ont augmenté mercredi, aidées par un rallye des valeurs technologiques et par la publication par Nvidia d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions. Les marchés attendaient les résultats de Nvidia NVDA.O , la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Le fabricant de puces a annoncé un bond de 73 % de son chiffre d'affaires trimestriel, qui a atteint 68,1 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de Wall Street qui étaient de 66,2 milliards de dollars. Les actions de Nvidia ont clôturé en hausse de 1,4 % au cours des heures normales et ont augmenté de 3 % dans les échanges post-marché. Les inquiétudes des investisseurs concernant les droits de douane américains semblent passer au second plan, tandis que les craintes concernant l'impact de l'intelligence artificielle s'apaisent. À Wall Street, les trois indices ont terminé en hausse, les valeurs technologiques et financières étant celles qui ont le plus progressé. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,63%, le S&P 500 .SPX de 0,81% et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,3%. L'indice mondial des actions MSCI a progressé de 0,92% .MIWD00000PUS et l'indice européen STOXX 600 .STOXX a augmenté de 0,69% après avoir atteint un niveau record. Les valeurs logicielles ont enregistré des gains aux États-Unis et en Europe mardi lorsque le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic a annoncé plusieurs nouveaux plug-ins développés conjointement avec des partenaires. "L'IA est le thème dominant et ce qui fait bouger le marché plus que tout en ce moment", a déclaré Aaron Schaechterle, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors à Denver. "Du côté positif du thème de l'IA, il y a les dépenses d'investissement dans les centres de données et l'énergie, et nous ne pensons pas que cela s'arrêtera bientôt. Le deuxième thème de l'IA est la menace de déplacement qui pèse sur les sociétés de logiciels établies" "En fin de compte, lorsque vous regardez ce dont nous débattons à propos de ces actions, ce n'est pas ce qui se passera au prochain trimestre, mais ce qui pourrait se passer dans cinq ou six ans", a déclaré Aaron Schaechterle. INQUIÉTUDES POLITIQUES ET GÉOPOLITIQUES L'optimisme des actions survient alors même que les investisseurs sont aux prises avec une série d'inquiétudes géopolitiques, ce qui a toutefois permis au président américain Donald Trump de se vanter des gains boursiers lors de son discours sur l'état de l'Union mardi. Donald Trump a également déclaré que "presque tous" les pays et les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement conclus précédemment avec Washington, mais il n'a pas clarifié ses plans concernant l'Iran, alors que des signes indiquent qu'il se rapproche d'un conflit militaire. Les inquiétudes concernant l'IA, l'Iran et les tarifs douaniers ont contribué à soutenir les emprunts d'État aux États-Unis et surtout en Europe ces derniers jours, bien que les rendements aient légèrement augmenté mercredi. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 2,5 points de base à 4,058%. US/ La plupart des rendements des obligations d'Etat européennes à 10 ans étaient également en hausse. Le rendement des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR a augmenté de 0,2 point de base à 2,71%. GVD/EUR Les rendements japonais JP10YT=RR ont fortement augmenté après la nomination de deux universitaires considérés comme plutôt accommodants au conseil d'administration de la banque centrale. Alors que les rendements à court terme, sensibles aux taux, ont chuté en raison des attentes de hausses de taux moins immédiates de la part de la BOJ, les inquiétudes plus générales selon lesquelles la BOJ est en retard sur la courbe ont fait grimper les rendements à plus long terme. En ce qui concerne les devises, le dollar s'est affaibli face à l'euro, la monnaie unique augmentant de 0,3 % EUR= à 1,1806 $ et la livre GBP= augmentant de 0,47 % à 1,3551 $. FRX/ Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,31% face au billet vert à 156,38 pour un dollar. Face au franc suisse CHF= , le dollar a perdu 0,14% à 0,773. Les prix du pétrole ont peu varié, l'augmentation des stocks de brut américains bien plus importante que prévu l'emportant sur la menace d'un conflit militaire potentiel entre les Etats-Unis et l'Iran. Le pétrole brut américain CLc1 a baissé de 0,32% à 65,42 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté de 0,11% pour s'établir à 70,85 dollars. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,4% à 5 168,44 dollars l'once.