 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions augmentent, soutenues par la reprise du secteur technologique et par les bons résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 23:15

Les actions mondiales ont
augmenté mercredi, aidées par un rallye des valeurs
technologiques et par la publication par Nvidia d'un chiffre
d'affaires supérieur aux prévisions.
Les marchés attendaient les résultats de Nvidia  NVDA.O , la
plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation
boursière. Le fabricant de puces a annoncé  un bond de 73
% de son chiffre d'affaires trimestriel, qui a atteint 68,1
milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de Wall
Street qui étaient de 66,2 milliards de dollars. Les actions de
Nvidia ont clôturé en hausse de 1,4 % au cours des heures
normales et ont augmenté de 3 % dans les échanges post-marché.
Les inquiétudes des investisseurs concernant les droits de
douane américains  semblent passer au second plan, tandis
que les craintes concernant l'impact de l'intelligence
artificielle s'apaisent.
    À Wall Street, les trois indices ont terminé en hausse, les
valeurs technologiques et financières étant celles qui ont le
plus progressé. Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
progressé de 0,63%, le S&P 500  .SPX  de 0,81% et le Nasdaq
Composite  .IXIC  de 1,3%.
    L'indice mondial des actions MSCI a progressé de 0,92%
 .MIWD00000PUS  et l'indice européen STOXX 600  .STOXX  a
augmenté de 0,69% après avoir atteint un niveau record.
Les valeurs logicielles ont enregistré des gains aux États-Unis
et en Europe mardi lorsque le laboratoire d'intelligence
artificielle Anthropic a annoncé plusieurs nouveaux plug-ins
 développés conjointement avec des partenaires. 
    "L'IA est le thème dominant et ce qui fait bouger le marché
plus que tout en ce moment", a déclaré Aaron Schaechterle,
gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors à
Denver. 
    "Du côté positif du thème de l'IA, il y a les dépenses
d'investissement dans les centres de données et l'énergie, et
nous ne pensons pas que cela s'arrêtera bientôt. Le deuxième
thème de l'IA est la menace de déplacement qui pèse sur les
sociétés de logiciels établies"
    "En fin de compte, lorsque vous regardez ce dont nous
débattons à propos de ces actions, ce n'est pas ce qui se
passera au prochain trimestre, mais ce qui pourrait se passer
dans cinq ou six ans", a déclaré Aaron Schaechterle.
    
    INQUIÉTUDES POLITIQUES ET GÉOPOLITIQUES
L'optimisme des actions survient alors même que les
investisseurs sont aux prises avec une série d'inquiétudes
géopolitiques, ce qui a toutefois permis au président américain
Donald Trump de se vanter  des gains boursiers lors de son
discours sur l'état de l'Union mardi. 
    Donald Trump a également déclaré que "presque tous" les pays
et les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires
et d'investissement conclus précédemment avec Washington, mais
il n'a pas clarifié ses plans concernant l'Iran, alors que des
signes indiquent qu'il se rapproche d'un conflit militaire.
    Les inquiétudes concernant l'IA, l'Iran et les tarifs
douaniers ont contribué à soutenir les emprunts d'État aux
États-Unis et surtout en Europe ces derniers jours, bien que les
rendements aient légèrement augmenté mercredi.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 2,5 points de base à 4,058%.  US/ 
    La plupart des rendements des obligations d'Etat européennes
à 10 ans étaient également en hausse. Le rendement des Bunds
allemands à 10 ans  DE10YT=RR  a augmenté de 0,2 point de base à
2,71%.  GVD/EUR 
Les rendements japonais  JP10YT=RR  ont fortement augmenté
 après la nomination de deux universitaires considérés
comme plutôt accommodants au conseil d'administration de la
banque centrale.
    Alors que les rendements à court terme, sensibles aux taux,
ont chuté en raison des attentes de hausses de taux moins
immédiates de la part de la BOJ, les inquiétudes plus générales
selon lesquelles la BOJ est en retard sur la courbe ont fait
grimper les rendements à plus long terme. 
    En ce qui concerne les devises, le dollar s'est affaibli
face à l'euro, la monnaie unique augmentant de 0,3 %  EUR=  à
1,1806 $ et la livre  GBP=  augmentant de 0,47 % à 1,3551 $.
 FRX/ 
    Le yen japonais  JPY=  s'est affaibli de 0,31% face au
billet vert à 156,38 pour un dollar. Face au franc suisse
 CHF= , le dollar a perdu 0,14% à 0,773.
    Les prix du pétrole ont peu varié, l'augmentation des stocks
de brut américains bien plus importante que prévu l'emportant
sur la menace d'un conflit militaire potentiel entre les
Etats-Unis et l'Iran.
    Le pétrole brut américain  CLc1  a baissé de 0,32% à 65,42
dollars le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté de 0,11% pour
s'établir à 70,85 dollars.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,4% à 5 168,44
dollars l'once.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 735,89 Pts Six - Forex 1 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 011,00 USD LME +1,39%
DEU BENCHMARK 10A
2,770 Rates -0,09%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 485,81 Pts Index Ex +0,63%
EUR/USD SPOT
1,1815 USD Six - Forex 1 +0,03%
GBP/USD SPOT
1,3559 Six - Forex 1 +0,02%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 765,72 Pts Six - Forex 1 0,00%
HSBC HLDG
1 390,600 GBX LSE +7,68%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 152,08 Pts Index Ex +1,26%
NVIDIA
195,6099 USD NASDAQ +1,43%
Nikkei 225
58 583,12 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
5 167,19 USD Six - Forex 1 +0,04%
Pétrole Brent
70,97 USD Ice Europ -0,34%
Pétrole WTI
65,54 USD Ice Europ -0,89%
S&P 500 INDEX
6 946,13 Pts CBOE +0,81%
STOXX Europe 600
633,47 Pts DJ STOXX +0,69%
TAIEX
35 413,07 Pts Six - Forex 1 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,053 Rates +0,12%
USD/CHF SPOT
0,7724 Six - Forex 1 -0,01%
USD/JPY SPOT
156,1760 Six - Forex 1 -0,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank