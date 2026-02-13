Les actions asiatiques s'éloignent de leur record alors que les craintes liées à la technologie reviennent et que les obligations se redressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Nikkei chute de 1 %, les marchés à terme de Wall Street perdent 0,2 % après la chute des cours

*

L'or et l'argent tentent de rebondir, les obligations conservent leurs gains

*

Les prix du pétrole subissent de lourdes pertes, les yeux rivés sur les données de l'inflation américaine

(Mise à jour des prix avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont reculé après avoir atteint des niveaux record vendredi, les inquiétudes concernant la réduction des marges dans le secteur technologique ayant touché des entreprises comme Apple, poussant les investisseurs à se tourner vers des obligations sûres avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis.

A Wall Street, le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 2% après que Cisco Systems CSCO.O ait publié une marge brute trimestrielle ajustée inférieure aux estimations en raison de l'augmentation des coûts des puces mémoires. Cela a fait chuter ses actions de 12 % et a fait disparaître environ 40 milliards de dollars de sa capitalisation boursière.

Le repli s'est répercuté sur les géants de la technologie comme Apple AAPL.O , qui a chuté de 5 %, soit la plus forte baisse journalière depuis avril de l'année dernière, lorsque les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump à l'occasion du "Jour de la libération" ont effrayé les marchés. Les entreprises de transport ont également été prises dans les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA.

"Le ton dominant sur les marchés est une rotation vers des secteurs plus défensifs du marché des actions et des sociétés dont les bénéfices sont réguliers, moins cycliques et plus prévisibles", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Il est clair que les investisseurs considèrent les développements de l'IA et de l'AGI à travers une nouvelle lentille, tentant d'évaluer un avenir qui semble plus incertain et structurellement perturbateur qu'auparavant."

Vendredi, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 1,1 %, réduisant le gain de cette semaine à 3,7 %. Le Nikkei japonais

.N225 a dérapé de 1,3 %, mais reste en hausse deprès de 5 % sur la semaine.

Les valeurs sûres chinoises .CSI300 ont chuté de 0,9 % tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a glissé de 2,1 %.

Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 et du S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,2 %, tandis que les contrats à terme de l'EURO STOXX 50 STXEc1 ont progressé de 0,1 %.

Le Financial Times a rapporté vendredi que M. Trump envisageait de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, citant des personnes familières avec le sujet.

LES TRADERS ATTENDENT LE TEST DE L'INFLATION AMÉRICAINE

La chute généralisée des actions a poussé les acheteurs vers les bons du Trésor américain, le rendement du billet de référence à 10 ans US10YT=TWEB ayant chuté de 7 points de base au cours de la nuit, sa plus forte baisse depuis le 10 octobre. Il était stable au début de la journée de vendredi à 4,1134 %.

Une très bonne vente aux enchères d'obligations à 30 ans a contribué à faire baisser les rendements à plus long terme. les rendements à 30 ans US30YT=TWEB ont chuté de 8,5 points de base au cours de la nuit pour atteindre 4,728 %, leur plus bas niveau depuis le 3 décembre.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux se sont également redressés pour inverser la plupart des pertes après les données sur les emplois qui ont conduit les marchés à réduire les chances d'une baisse des taux en juin. Un mouvement en juin est maintenant de nouveau en jeu, avec une probabilité de 70 %, et un assouplissement total de 60 points de base est attendu cette année. 0#USDIRPR

L'attention se portera sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis, qui seront publiées plus tard dans la journée. Les prévisions sont centrées sur une augmentation mensuelle de 0,3 % dans la mesure de base, ce qui serait suffisant pour voir le taux annuel ralentir à 2,5 % contre 2,7 % précédemment.

"Même un résultat en ligne refléterait une décélération significative par rapport à décembre, ce qui pourrait soutenir les esprits animaux et redonner de l'énergie au commerce cyclique", a déclaré Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers.

Sur les marchés des devises, les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont reculé. L'Aussie AUD= a glissé de 0,2 % à 0,7071$, après avoir perdu 0,5 % pendant la nuit, tandis que le kiwi NZD= a reculé de 0,1 % à 0,6029$, après avoir glissé de 0,3 % pendant la nuit.

Les métaux précieux ont tenté de se remettre de leurs lourdes pertes. L'or XAU= a augmenté de 1,3 % à 4 984 dollars l'once, après avoir perdu plus de 3 % jeudi, tandis que l'argent

XAG= a grimpé de 2,5 % à 77,0 dollars l'once, après avoir plongé de 10 % au cours de la nuit.

Les prix du pétrole ont prolongé leurs baisses après une chute de 3 % dans la nuit. AP a rapporté qu'un porte-avions américain est envoyé des Caraïbes vers le Moyen-Orient alors que les tensions avec l'Iran s'intensifient.

O/R

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a glissé de 0,3 % à 62,66 dollarsle baril, tandis que le pétrole Brent LCOc1 a baissé de 0,2 % à 67,37 dollars.