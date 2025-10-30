Les actions asiatiques s'effondrent en raison de la prudence à l'égard de l'accord entre Trump et Xi, et le maintien de la BOJ frappe le yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump et Xi concluent un accord sur les terres rares et les droits de douane

Powell laisse entendre que la réduction de 25 points de base pourrait être la dernière de 2025 La BOJ vote 7-2 pour maintenir les taux d'intérêt, Ueda donne peu d'indices

Les bénéfices des entreprises technologiques pèsent sur les actions américaines, les premiers gains s'amenuisent

La BCE devrait maintenir son statu quo plus tard dans la journée

(Mise à jour des marchés, ajouts concernant Ueda et les commentaires de la Chine sur le commerce) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont oscillé entre gains et pertes jeudi après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le président chinois Xi Jinping sur les terres rares et les tarifs douaniens, tandis que le yen s'est affaibli après que la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt.

À l'issue d'une réunion de près de deux heures avec M. Xi, M. Trump a déclaré qu'il avait accepté de réduire les droits de douane sur les importations en provenance de Chine en échange de la reprise par Pékin des achats de soja américain, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le commerce illicite de fentanyl.

M. Xi a insisté sur la poursuite de la coopération dans des commentaires diffusés par les médias d'État chinois après la réunion, tandis que le ministère chinois du commerce a déclaré plus tard qu'il suspendrait certaines contre-mesures pendant un an.

Les marchés se sont toutefois repliés, les opérateurs craignant que la détente tarifaire entre les deux superpuissances ne soit éphémère. Les précédentes négociations commerciales ont connu des débuts prometteurs suivis de revers.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a inversé une hausse antérieure de 0,5 % pour se négocier en dernier lieu en baisse de 0,5 %, tandis que les contrats à terme e-mini du S&P 500 américain

ESc1 ont baissé de 0,1 % après que les gains antérieurs se soient amenuisés.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 étaient en hausse de 0,2%, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 ont augmenté de 0,3% et les contrats à terme FTSE FFIc1 ont glissé de 0,1%.

"La réunion représente une pause tactique ou une désescalade temporaire, plutôt qu'une percée structurelle", a déclaré Masahiko Loo, stratège principal des revenus fixes chez State Street Investment Management à Tokyo.

"Les marchés tablent sur la poursuite du dialogue et de la coopération tactique, mais restent sceptiques quant à l'éventualité d'un grand marchandage", a-t-il ajouté. "Un changement de ton, en particulier de la part de Trump, pourrait rapidement raviver les menaces de tarifs douaniers et déclencher un sentiment de fuite des risques."

Les marchés mondiaux sont également au milieu d'une série de décisions des banques centrales qui donneront des indices sur la voie à suivre pour les taux d'intérêt.

Bien que la Banque du Japon n'ait pas modifié ses taux, comme prévu, elle a réitéré sa promesse de continuer à augmenter les coûts d'emprunt si l'économie évolue conformément à ses prévisions.

"La Banque du Japon s'apprête à relever ses taux", a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC à Hong Kong. "Le mois d'octobre ayant été une occasion manquée de relever les taux, tous les regards se tournent désormais vers le mois de décembre, où une hausse des taux semble probable."

Le Nikkei 225 .N225 a fluctué entre gains et pertes après la décision de la Banque du Japon mais a réussi à clôturer sur un record .

Le yen s'était redressé plus tôt après les remarques du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, appelant à des hausses de taux plus rapides afin d'éviter d'affaiblir trop fortement la monnaie.

Mais la monnaie japonaise a perdu 0,5 % face au dollar américain JPY= , s'échangeant en dernier lieu à 153,46 yens pour un dollar, le niveau le plus faible du yen depuis février, et a reculé de 0,6 % pour atteindre un record de 178,31 face à l'euro EURJPY= .

Le déclin du yen s'est accéléré lorsque le gouverneur de la BOJ, M. Ueda, a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il y avait un risque d'être à la traîne en matière de politique monétaire et qu'il restait prudent quant au calendrier de la prochaine augmentation de la banque centrale lors d'une conférence de presse à Tokyo.

La Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt mercredi d'un quart de point de pourcentage comme prévu, mais la nouvelle déclaration de politique générale de la banque centrale américaine comprenait plusieurs références à l'absence de données officielles pendant la fermeture du gouvernement fédéral en cours, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes plus tard que les décideurs politiques sont susceptibles de devenir plus prudents si cela les prive de nouveaux rapports sur l'emploi et l'inflation.

Ces commentaires ont incité les traders à réduire leurs prévisions d'une baisse de taux de 25 points de base de la part de la banque centrale américaine en décembre, ce qui avait été considéré comme une quasi-certitude auparavant. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent désormais une probabilité de 67,8 % que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion le 10 décembre, contre 9,1 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a atteint son plus haut niveau en trois semaines à 4,0776%, en hausse de 1,96 point de base par rapport à la clôture précédente de 4,058%.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement reculé par rapport à son plus haut de deux semaines, en baisse de 0,1% à 99,075. L'or XAU= était en hausse de 0,91% à 3 965,29 dollars l'once.

L'euro EUR= était en hausse de 0,2% à 1,16215 $ avant la décision politique de la Banque centrale européenne plus tarddans la journée, au cours de laquelle on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt inchangés pour une troisième réunion consécutive.

Ailleurs, l'indice KOSPI .KS11 s'est accroché aux gains après avoir limité une avancée de 1,6% après que Trump et le Président sud-coréen Lee Jae Myung aient finalisé les détails d'un accord commercial , et était en dernier lieu en hausse de 0,1%.

Les actions de Samsung Electronics 005930.KS ont bondi de 3,6 % après avoir annoncé jeudi une hausse de 32 % du bénéfice d'exploitation du troisième trimestre.

La saison des résultats des entreprises alimente de nouvelles inquiétudes parmi les investisseurs quant au coût de la mise en place de l'intelligence artificielle, même si l'économie américaine semble rester en bonne santé, ce qui met la pression sur les mégacapitalisations technologiques qui représentent la plus grande part de l'indice S&P 500 .SPX .

Meta META.O a prévu mercredi des dépenses d'investissement "nettement plus importantes" l'année prochaine alors que ses revenus ont battu les estimations du marché, tandis que les dépenses de Microsoft MSFT.O pour l'infrastructure d'intelligence artificielle ont grimpé à un niveau record de près de 35 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre. Les actions des deux entreprises ont chuté.

Cependant, Alphabet GOOGL.O , le géant technologique rival et la société mère de Google, a inversé la tendance, avec des actions en hausse dans les échanges après les heures de bureau, après avoir battu les attentes en matière de revenus .

Sur les marchés de l'énergie, le pétrole brut Brent LCOc1 était en baisse de 0,5 % à 64,62 dollars le baril.