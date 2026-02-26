Les actions asiatiques rebondissent, mais les résultats de Nvidia n'impressionnent pas

Les actions asiatiques ont légèrement progressé jeudi grâce aux résultats positifs de Nvidia, bien que les inquiétudes concernant les perturbations provoquées par l'IA et l'augmentation des coûts demeurent, tandis que le yen a été ébranlé par la remise en question de nouvelles hausses de taux au Japon. Les inquiétudes persistantes concernant l'escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran ont maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé, avant un troisième cycle de négociations entre les deux pays plus tard dans la journée de jeudi. O/R Nvidia NVDA.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations du marché, en pariant sur les dépenses constantes de Big Tech pour ses processeurs d'intelligence artificielle. Mais son action est restée stable après les heures de cotation, car les investisseurs, habitués à ce que l'entreprise dépasse solidement les prévisions de revenus pendant 14 trimestres consécutifs, ont probablement été déçus par les résultats sans histoire cette fois-ci. Cela a contribué à une baisse de 0,3 % des contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 , tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont également baissé de 0,2 %. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et FTSE FFIc1 étaient en baisse de 0,2 % et 0,08 % respectivement. "Le débat porte beaucoup moins sur les excellents résultats à court terme que sur la durabilité des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle, compte tenu des inquiétudes concernant leur quantité, leur monétisation et la dégradation des flux de trésorerie", a déclaré Richard Clode, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors. L'indice japonais Nikkei .N225 était en hausse de 0,15 %, tandis que l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a bondi de 3 %. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,65%. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a baissé de 0,76%, tandis que l'indice chinois CSI300 des valeurs vedettes .CSI300 a reculé de 0,2%. "La réaction immédiate du marché est un soulagement, se traduisant par un ton de risque modeste après la volatilité liée à l'IA de ces dernières semaines", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef des investissements chez Saxo, à propos de la réaction des marchés boursiers asiatiques aux résultats de Nvidia. "Cela dit, le débat n'est pas clos. Les valorisations restent tendues dans certaines parties de l'écosystème, et les risques de perturbation deviennent plus visibles à mesure que la concurrence s'intensifie." Les traders ont soufflé le chaud et le froid sur le commerce de l'IA ces dernières semaines, s'inquiétant des rendements sur investissement et du potentiel de la technologie à bouleverser des industries entières, tout en hésitant à rester sur la touche. LE FERONT-ILS, NE LE FERONT-ILS PAS? En ce qui concerne les devises, le yen JPY= a été le principal centre d'intérêt des investisseurs, car il est resté coincé près de son plus bas niveau en deux semaines après que le gouvernement japonais a nommé deux universitaires considérés par les marchés comme de fervents défenseurs de la relance économique pour rejoindre le conseil d'administration de la banque centrale. Cette décision surprise a été considérée par les marchés comme un reflet des préférences de la Première ministre Sanae Takaichi en matière de politique monétaire souple, remettant en question les perspectives de nouvelles hausses de taux de la Banque du Japon (BOJ). Le yen a récupéré une partie de ses pertes jeudi, augmentant de 0,3 % à 155,88 pour un dollar, aidé en partie par les commentaires de Hajime Takata, membre hawkish du conseil de la BOJ, qui a appelé à des hausses progressives des taux d'intérêt. Le journal Yomiuri a également rapporté que le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, dans une interview, a laissé la porte ouverte à une augmentation des taux à court terme. "Les candidats à la BOJ, qui ont un penchant pour la dissidence, ont ravivé les craintes que la banque centrale ne retarde la normalisation de sa politique, ce qui affaiblit le yen et accentue la courbe des JGB", ont déclaré les stratèges de l'OCBC dans une note. "Notre prévision USD/JPY fin 2026 reste à 149, car il est peu probable que la devise passe d'une monnaie de financement à une monnaie d'investissement, à moins que la BOJ ne devienne plus ferme que notre prévision de base de deux hausses de taux cette année." Le dollar était en retrait, avec l'euro EUR= en hausse de 0,1 % à 1,1821 $, tandis que la livre sterling GBP= était stable à 1,3561 $. Sur les marchés pétroliers, les prix ont augmenté alors que les craintes concernant la menace d'un conflit militaire potentiel entre les États-Unis et l'Iran sur l'approvisionnement subsistaient. Les deux parties tiendront le dernier cycle de négociations à Genève jeudi afin de résoudre leur différend nucléaire de longue date et d'éviter de nouvelles frappes américaines sur l'Iran à la suite d'un renforcement militaire à grande échelle. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,28% à 71,05 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,24% à 65,58 dollars le baril. L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,5% à 5 197,08 dollars l'once, soutenu par une demande de valeur refuge. GOL/