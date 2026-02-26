 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques rebondissent, mais les résultats de Nvidia n'impressionnent pas
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 07:24

Les actions asiatiques ont
légèrement progressé jeudi grâce aux résultats positifs de
Nvidia, bien que les inquiétudes concernant les perturbations
provoquées par l'IA et l'augmentation des coûts demeurent,
tandis que le yen a été ébranlé par la remise en question de
nouvelles hausses de taux au Japon.
Les inquiétudes persistantes concernant l'escalade des tensions
géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran ont maintenu les
prix du pétrole à un niveau élevé, avant un troisième cycle de
négociations  entre les deux pays plus tard dans la
journée de jeudi.  O/R 
Nvidia  NVDA.O  a prévu mercredi  un chiffre d'affaires
pour le premier trimestre supérieur aux estimations du marché,
en pariant sur les dépenses constantes de Big Tech pour ses
processeurs d'intelligence artificielle.
    Mais son action est restée stable après les heures de
cotation, car les investisseurs, habitués à ce que l'entreprise
dépasse solidement les prévisions de revenus pendant 14
trimestres consécutifs, ont probablement été déçus par les
résultats sans histoire cette fois-ci.
    Cela a contribué à une baisse de 0,3 % des contrats à terme
sur le Nasdaq  NQc1 , tandis que les contrats à terme sur le S&P
500  ESc1  ont également baissé de 0,2 %.
    Les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  et FTSE  FFIc1 
étaient en baisse de 0,2 % et 0,08 % respectivement.
     "Le débat porte beaucoup moins sur les excellents résultats
à court terme que sur la durabilité des dépenses
d'investissement dans l'intelligence artificielle, compte tenu
des inquiétudes concernant leur quantité, leur monétisation et
la dégradation des flux de trésorerie", a déclaré Richard Clode,
gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors.
    L'indice japonais Nikkei  .N225  était en hausse de 0,15 %,
tandis que l'indice sud-coréen KOSPI  .KS11  a bondi de 3 %.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 0,65%. L'indice Hang
Seng de Hong Kong  .HSI  a baissé de 0,76%, tandis que l'indice
chinois CSI300 des valeurs vedettes  .CSI300  a reculé de 0,2%.
    "La réaction immédiate du marché est un soulagement, se
traduisant par un ton de risque modeste après la volatilité liée
à l'IA de ces dernières semaines", a déclaré Charu Chanana,
stratégiste en chef des investissements chez Saxo, à propos de
la réaction des marchés boursiers asiatiques aux résultats de
Nvidia.
    "Cela dit, le débat n'est pas clos. Les valorisations
restent tendues dans certaines parties de l'écosystème, et les
risques de perturbation deviennent plus visibles à mesure que la
concurrence s'intensifie."
    Les traders ont soufflé le chaud et le froid sur le commerce
de l'IA ces dernières semaines, s'inquiétant des rendements sur
investissement et du potentiel de la technologie à bouleverser
des industries entières, tout en hésitant à rester sur la
touche.
    
    LE FERONT-ILS, NE LE FERONT-ILS PAS?
En ce qui concerne les devises, le yen  JPY=  a été le principal
centre d'intérêt des investisseurs, car il est resté coincé près
de son plus bas niveau en deux semaines après que le
gouvernement japonais a nommé  deux universitaires
considérés par les marchés comme de fervents défenseurs de la
relance économique pour rejoindre le conseil d'administration de
la banque centrale.
    Cette décision surprise a été considérée par les marchés
comme un reflet des préférences de la Première ministre Sanae
Takaichi en matière de politique monétaire souple, remettant en
question les perspectives de nouvelles hausses de taux de la
Banque du Japon (BOJ).
Le yen a récupéré une partie de ses pertes jeudi, augmentant de
0,3 % à 155,88 pour un dollar, aidé en partie par les
commentaires  de Hajime Takata, membre hawkish du conseil
de la BOJ, qui a appelé à des hausses progressives des taux
d'intérêt.
    Le journal Yomiuri a également rapporté  que le
gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, dans une interview, a laissé
la porte ouverte à une augmentation des taux à court terme.
    "Les candidats à la BOJ, qui ont un penchant pour la
dissidence, ont ravivé les craintes que la banque centrale ne
retarde la normalisation de sa politique, ce qui affaiblit le
yen et accentue la courbe des JGB", ont déclaré les stratèges de
l'OCBC dans une note.
    "Notre prévision USD/JPY fin 2026 reste à 149, car il est
peu probable que la devise passe d'une monnaie de financement à
une monnaie d'investissement, à moins que la BOJ ne devienne
plus ferme que notre prévision de base de deux hausses de taux
cette année."
    Le dollar était en retrait, avec l'euro  EUR=  en hausse de
0,1 % à 1,1821 $, tandis que la livre sterling  GBP=  était
stable à 1,3561 $.
    Sur les marchés pétroliers, les prix ont augmenté alors que
les craintes concernant la menace d'un conflit militaire
potentiel entre les États-Unis et l'Iran sur l'approvisionnement
subsistaient.
    Les deux parties tiendront le dernier cycle de  négociations
  à Genève jeudi afin de résoudre leur différend nucléaire
de longue date et d'éviter de nouvelles frappes américaines sur
l'Iran à la suite d'un renforcement militaire à grande échelle.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  étaient en
hausse de 0,28% à 71,05 dollars le baril, tandis que le pétrole
brut américain  CLc1  a augmenté de 0,24% à  65,58 dollars le
baril.
L'or au comptant  XAU=  était en hausse de 0,5% à 5 197,08
dollars l'once, soutenu par une demande de valeur refuge.  GOL/

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 726,87 Pts Six - Forex 1 -0,19%
EUR/USD SPOT
1,1814 USD Six - Forex 1 +0,02%
GBP/USD SPOT
1,3550 Six - Forex 1 -0,05%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 498,10 Pts Six - Forex 1 -1,00%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
195,6099 USD NASDAQ +1,43%
Nikkei 225
58 753,39 Pts Six - Forex 1 +0,29%
Or
5 186,94 USD Six - Forex 1 +0,42%
Pétrole Brent
71,09 USD Ice Europ +0,17%
Pétrole WTI
65,57 USD Ice Europ +0,05%
USD/JPY SPOT
156,1165 Six - Forex 1 -0,13%
