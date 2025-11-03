Les actions asiatiques progressent grâce à la trêve commerciale et à l'amélioration de la confiance ; le dollar est à son plus haut niveau depuis trois mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions asiatiques sont proches de leur plus haut niveau depuis février 2021

Le dollar se raffermit après l'orientation hawkish de certains décideurs de la Fed

Les bénéfices se concentrent désormais sur les entreprises technologiques

Le Japon ferme ses portes pour cause de vacances, les échanges en Asie devraient être limités

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont augmenté lundi, la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle ayant soutenu le sentiment de risque, tandis que le dollar s'est raffermi à un plus haut de trois mois en raison de la diminution des paris sur une réduction des taux après les commentaires hawkish des décideurs politiques.

Les investisseurs se concentrent toujours sur les événements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an, qui correspondait aux attentes générales. Mais des doutes subsistent quant à la durée de cette trêve.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,63% à 729,82, se rapprochant du plus haut de 4 ans et demi qu'il a touché la semaine dernière. L'indice est en hausse de plus de 27% cette année, en voie de réaliser sa meilleure année depuis 2017.

Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont augmenté de 0,25%, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont également indiqué une ouverture plus élevée avant les données manufacturières de la région.

En Asie, les données ont montré que les grands centres manufacturiers ont eu du mal à redémarrer en octobre, la faible demande américaine et les droits de douane imposés par le président Donald Trump ayant frappé les commandes des usines dans toute la région.

Les marchés japonais étaient fermés pour un jour férié lundi.

Le Kospi .KS11 de la Corée du Sud a bondi de plus de 2% pour atteindre un nouveau record. Les valeurs sûres chinoises

.CSI300 étaient en hausse de 0,1% et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a augmenté de 1%.

"Nous conseillons aux investisseurs de bloquer certains gains sur les hausses et d'accumuler sur les corrections, et de passer à un positionnement plus défensif vers la fin de l'année", ont déclaré les stratèges de BofA, notant que l'optimisme lié à la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine a été intégré dans les prix.

LE DISCOURS HAWKISH DE LA FED

Vendredi, un groupe de présidents de banques de la Réserve fédérale a fait part de son malaise face à la décision de la banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt, alors même que l'influent gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a plaidé en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique pour soutenir un marché de l'emploi en perte de vitesse.

À la suite de la réunion de politique monétaire d'octobre la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion en décembre n'était pas "une conclusion acquise d'avance". Les investisseurs s'attendaient à ce que cette décision soit quasiment acquise.

"Nous continuons de penser que la motivation des baisses de taux est cohérente avec notre hypothèse d'une nouvelle baisse du dollar: l'économie américaine ne sera pas aussi performante qu'auparavant", ont déclaré les stratèges de Goldman Sachs dans une note.

"Cela entraînera un affaiblissement du dollar au fil du temps, compte tenu de son point de départ élevé."

Les opérateurs évaluent désormais à 68 % la probabilité d'une baisse des taux en décembre, alors qu'ils en étaient presque certains la semaine dernière avant la réunion de la Fed, au cours de laquelle la banque centrale a abaissé ses taux de 25 points de base, comme prévu.

Le dollar s'est donc raffermi. L'euro EUR= s'échangeait pour la dernière fois à 1,1524 $, à son plus bas niveau depuis trois mois. La livre sterling GBP= a baissé de 0,2 % à 1,3142 $, tandis que le yen JPY= était à 154,05 pour un dollar américain, près de son plus bas niveau depuis la mi-février.

La fermeture du gouvernement américain devant se prolonger cette semaine, il n'y aura pas de données sur les ouvertures de postes ni sur les emplois non agricoles. L'attention se portera plutôt sur le rapport d'ADP sur l'emploi dans le secteur privé plus tard dans la semaine.

La fermeture du gouvernement américain, qui a commencé le 1er octobre, est maintenant la deuxième plus longue de l'histoire, après celle de 2018-2019 qui a duré 35 jours.

LA SAISON DES RÉSULTATS EN LIGNE DE MIRE

Après des résultats mitigés de la part des grandes capitalisations, qui ont montré que les investisseurs étaient impatients de voir un retour sur les dépenses d'investissement considérables consacrées à l'infrastructure de l'IA, l'attention se portera sur les entreprises technologiques qui publieront leurs résultats cette semaine.

L'enthousiasme suscité par l'IA a contribué à stimuler les marchés boursiers mondiaux, mais les investisseurs se méfient d'une éventuelle exubérance liée à ce thème et attendent avec impatience des preuves que les investissements dans l'IA portent leurs fruits.

Les sociétés de semi-conducteurs Advanced Micro Devices

AMD.O , Qualcomm QCOM.O et la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O doivent publier leurs résultats. Parmi les autres sociétés devant publier leurs résultats cette semaine figurent McDonald's MCD.N et Uber UBER.N .

Dans le secteur des matières premières, l'or XAU= est repassé au-dessus des 4 000 dollars, les traders ayant acheté la baisse. GOL/

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté de 0,32% à 64,98 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 61,16 dollars le baril, en hausse de 0,28%, après que l'OPEP+ ait décidé de ne pas augmenter sa production au premier trimestre de l'année prochaine. O/R