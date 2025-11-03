Angleterre : le suspect de l'attaque au couteau dans un train inculpé de tentatives de meurtre

Le train dans lequel l'attaque a eu lieu, près de la gare d'Huntingdon, le 3 novembre 2025 ( AFP / Chris Radburn )

Le suspect de l'attaque au couteau qui a fait dix blessés samedi dans un train en Angleterre a été inculpé lundi matin pour tentatives de meurtre, et accusé également d'une agression dans le métro londonien.

Cinq des dix personnes blessées samedi soir sont toujours hospitalisées, dont un employé de la compagnie ferroviaire LNER qui a essayé d'arrêter l'assaillant et que la ministre des Transports, Heidi Alexander, a qualifié de "héros".

L'attaque a eu lieu dans un train parti de Doncaster (nord) vers la gare londonienne de King's Cross. Le conducteur a changé d'itinéraire pour permettre à la police et aux secours d'intervenir en gare de Huntingdon (est), près de Cambridge, peu avant 20H00 locales et GMT.

Anthony Williams, un Britannique de 32 ans né au Royaume-Uni, a comparu lundi devant un tribunal de Peterborough (est). Il a été placé en détention provisoire.

Cet homme, qui est monté dans le train à grande vitesse à Peterborough, selon la police, a été inculpé de tentatives de meurtre à l'arme blanche contre dix personnes, et contre une onzième plus tôt dans la même journée dans l'est de Londres, à une station du réseau de métro automatique Docklands Light Rail (DLR).

La police des transports "examine également d'autres infractions potentiellement liées" à cet homme, a déclaré son chef adjoint Stuart Cundy, cité dans le communiqué.

- Huit minutes -

Selon la ministre des transports, Anthony Williams n'était "pas connu des services de police antiterroriste, des services de sécurité" ou du programme britannique de prévention de la radicalisation.

Interrogée sur Times Radio, la ministre n'a pas été en mesure de dire s'il était connu des services psychiatriques.

Le responsable de la police des transports, John Loveless, avait indiqué dimanche que les services antiterroristes collaborent à l'enquête, mais qu'"à ce stade, rien ne suggère qu'il s'agit d'un incident terroriste".

Policiers et secouristes en gare de Huntingdon sur les lieux d'une attaque à l'arme blanche qui a fait au moins 10 blessés dont neuf graves dans un train en direction de Londres, dans l'est de l'Angleterre, le 1er novembre 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Plusieurs témoins ont raconté aux médias la panique au sein du wagon, le "sang partout" et les cris pour prévenir les passagers qu'un homme "poignarde tout le monde". Il s'est écoulé huit minutes entre le moment où le signal d'alarme a été tiré dans le train et l'arrestation du suspect.

La ministre Heidi Alexander a rendu hommage à l'employé de la compagnie LNER qui s'est interposé, et qui se trouve toujours hospitalisé dans un état "critique" mais "stable".

"Cet homme est simplement arrivé pour faire son travail, et il est reparti en héros. De nombreuses personnes sont en vie aujourd'hui grâce à son action et son courage", a-t-elle souligné sur la chaîne Sky News.

Outre le suspect, la police locale avait arrêté samedi un autre homme âgé de 35 ans, qui a finalement été relâché, n'étant "pas impliqué" dans l'attaque.

- Forte présence policière dans les gares -

Dimanche, elle avait indiqué qu'Anthony Williams - dont le nom n'était pas encore connu - était un homme noir britannique, ajoutant que le deuxième homme était un Britannique d'origine caribéenne.

Les forces de l'ordre ont donné ces précisions sur la nationalité et l'ethnicité des deux hommes dans le but d'empêcher les rumeurs et spéculations.

Des policiers dans la gare d'Huntingdon, en Angleterre, après une attaque à l'arme blanche le 1er novembre 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

De fausses informations avaient circulé à l'été 2024 sur le profil du meurtrier de trois fillettes à Southport (ouest), un Britannique d'origine rwandaise décrit à tort comme un demandeur d'asile, dont les crimes avaient suscité des émeutes anti-immigration.

Une forte présence policière a été déployée dans les gares du pays et sera maintenue pendant plusieurs jours. La ministre des Transports a également promis de réévaluer les mesures de sécurité en vigueur.

En Angleterre et au Pays de Galles, où la législation sur les armes à feu est très stricte, les violences à l'arme blanche ont fortement augmenté ces 15 dernières années, selon des chiffres officiels.

Le Premier ministre a qualifié par le passé la situation de "crise nationale" et son gouvernement a durci l'accès à ces armes.