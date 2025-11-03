Suisse: l'inflation s'affaiblit à 0,1% sur un an en octobre (OFS)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'inflation en Suisse s'est affaiblie en octobre, se repliant à 0,1% sur un an, contre 0,2% en septembre, sous l'effet de la baisse des cours des produits pétroliers, selon les relevés de l'office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi.

Les prix des produits importés ont reculé de 1,3% par rapport à la même période l'an passé, les prix des produits pétroliers s'inscrivant en baisse de 3,3% sur un an.

Les prix des produits fabriqués en Suisse ont de leur côté augmenté de 0,5%, indique l'OFS dans un communiqué.

Les économistes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne entre 0,1% et 0,3%.

En variation mensuelle, l'indice des prix à la consommation a diminué de 0,3% par rapport au mois de septembre pour s’établir à 107,2 points, sur fonds de baisse des prix dans l'hôtellerie et les forfaits de voyages internationaux.

L'inflation se situe à des niveaux très faibles en Suisse, ce qui place la banque centrale suisse dans une situation complexe. Par comparaison, elle se montait à 2,1% dans la zone euro en octobre, selon une première estimation publiée vendredi par Eurostat.

En mai, l'inflation en Suisse était retombée en terrain négatif, à -0,1%, ce qui avait fait craindre que la Banque nationale suisse (BNS) ne renoue avec les taux d'intérêts négatifs. Mais elle s'était redressée les mois suivants, remontant à 0,1% en juin, puis à 0,2% entre juillet et septembre, allégeant la pression sur la banque centrale.

Les taux d'intérêts négatifs avaient été au coeur de sa politique monétaire de 2015 à 2022.

Ils avaient permis de contenir les poussées de fièvre sur le franc suisse, pénalisantes pour les entreprises exportatrices. Mais ils avaient également fait l'objet de critiques, notamment parce que ces taux négatifs faisaient pression sur les rendements des caisses de retraite ainsi que sur l'épargne.

En juin, la BNS a préféré réduire son taux d'intérêt directeur à 0%, puis l'a maintenu à ce niveau lors de sa réunion trimestrielle de septembre, son président, Martin Schlegel, expliquant que la barre était "élevée" avant de re-franchir la ligne des taux négatifs au vu des leurs "effets secondaires indésirables".

Les taux négatifs s'étaient également vu reprocher de contribuer à la surchauffe du marché immobilier.