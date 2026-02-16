Les actions asiatiques calmées par les jours fériés et les données japonaises désastreuses

Les actions asiatiques ont tranquillement consolidé leurs solides gains récents ce lundi, les jours fériés ayant entraîné des échanges limités, et les données économiques moroses en provenance du Japon ont tempéré l'élan de ce marché en plein essor. La Chine, la Corée du Sud, Taïwan et les États-Unis figuraient parmi les places boursières fermées, laissant les devises, les matières premières et les obligations sans activité. Les principales données de la semaine ne seront publiées que vendredi, lorsque les enquêtes sur l'industrie manufacturière mondiale seront publiées et que les États-Unis annonceront leur produit intérieur brut pour le quatrième trimestre. Les prévisions médianes tablent sur une croissance annualisée de 3,0 %, en baisse par rapport aux 4,4 % du trimestre précédent, mais toujours solide. Lundi, le Japon a annoncé que son économie n'avait progressé que de 0,1 % en rythme annuel au cours du trimestre de décembre, ce qui est bien inférieur à la hausse de 1,6 % prévue, les dépenses publiques ayant pesé sur l'activité. Ces chiffres décevants soulignent la difficulté de la tâche qui attend la Première ministre Sanae Takaichi et devraient soutenir sa volonté de mettre en place des mesures de relance budgétaire plus agressives. C'est peut-être dans cette optique que les investisseurs ont poussé le Nikkei japonais .N225 à augmenter de 0,2%, après une hausse de 5% la semaine dernière. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS s'est raffermi de 0,1%. Le marché sud-coréen .KS11 , fortement axé sur la technologie, a fait un bond de 8,2% la semaine dernière, tandis que Taïwan .TWII a grimpé de près de 6% sur la semaine. "Notre crainte en Asie est que si les entreprises technologiques à forte capitalisation annoncent une pause dans leurs dépenses d'investissement, cela pourrait conduire à une correction brutale des valeurs de mémoire qui ont fortement progressé sur des marchés comme la Corée cette année", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point. "Alors que la rotation est susceptible de favoriser les marchés émergents, nous devenons de plus en plus prudents à l'égard des stocks de mémoires en Corée et à Taïwan, suite à leur performance exceptionnelle et à leur revalorisation." PLUS D'INVESTISSEMENTS, MOINS DE RACHATS En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 sont restés stables et les contrats à terme sur le DAX FDXc1 ont progressé de 0,2 %. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont augmenté de 0,1 %. La saison des résultats se poursuit, avec en vedette Walmart WMT.O , qui donnera des indications sur les tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre décevant pour les ventes au détail. L'action du distributeur a bondi de 20 % cette année, portant sa capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de dollars et en faisant de loin la plus grande société en termes de valeur de marché dans le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS , qui est en hausse de 15 % en 2026. Les valeurs défensives ont bénéficié d'une rotation hors de la technologie sur fond d'inquiétudes concernant le coût énorme des dépenses d'investissement dans l'IA et l'effet perturbateur de la concurrence de l'IA sur des secteurs tels que celui des logiciels, qui a perdu 24 % de sa valeur de marché au cours des trois derniers mois. Les plans d'investissement dans l'hyperscalaire ont atteint 660 milliards de dollars, soit 120 milliards de dollars de plus qu'au début de la saison des résultats. Les analystes de Goldman Sachs ont noté qu'alors que les dépenses d'investissement ont augmenté, les rachats d'actions du S&P 500 ont chuté de 7 % par rapport à l'année précédente. "Il s'agit du troisième trimestre consécutif de stagnation", ont-ils écrit dans une note. "Nous pensons que la raréfaction des flux de trésorerie disponibles et des rachats d'actions renforcera la prime pour les entreprises qui se concentrent sur le retour des flux de trésorerie aux actionnaires." Les flux de liquidités vers les marchés obligataires ne manquent pas, car l'argent a quitté les actions et les données économiques américaines ont étayé les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale. Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR sont tombés à 3,408 % vendredi, leur plus bas niveau depuis la mi-2022. Les contrats à terme impliquent une probabilité de 68 % que la Fed réduise ses taux en juin, et 62 points de base d'assouplissement sont prévus pour l'année. 0#USDIRPR La baisse des rendements a fait baisser l'indice du dollar de 0,8% la semaine dernière à 96,890 =USD , la plupart des pertes ayant été enregistrées face à un yen japonais en rebond. Le dollar s'est légèrement raffermi à 152,94 yens JPY=EBS , après avoir chuté de 2,9% la semaine dernière, tandis que l'euro est resté stable à 1,1870 EUR=EBS . Le dollar a également perdu 1% sur le franc suisse la semaine dernière, tandis que l'euro a glissé sous 0,9100 francs pour la première fois depuis 2015. La hausse incessante du franc met les marchés en alerte quant à une éventuelle intervention de la Banque nationale suisse , étant donné que l'inflation est déjà en baisse à 0,1 %, près de la limite inférieure de sa fourchette cible de 0 % à 2 %. Sur les marchés des matières premières, l'or a reculé de 0,5 % à 5 014 dollars l'once XAU= , après avoir connu des fluctuations importantes au cours des dernières semaines, certains investisseurs ayant été évincés de leurs positions à effet de levier. GOL/ Les prix du pétrole sont restés stables, les investisseurs ayant digéré un rapport de Reuters selon lequel l'OPEP penche en faveur d'une reprise des augmentations de la production de pétrole à partir d'avril. O/R Le Brent LCOc1 est resté stable à 67,74 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a à peine bougé à 62,87 dollars le baril.