 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
+2,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions asiatiques augmentent grâce à l'optimisme lié à l'IA, le dollar est proche de son plus haut niveau depuis trois mois
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 02:43

Les actions asiatiques ont
augmenté lundi, les investisseurs ayant pris en compte les
bénéfices des mégacapitalisations de la semaine dernière
montrant des dépenses importantes en matière d'intelligence
artificielle, tandis que le dollar s'est maintenu près d'un plus
haut de trois mois après les commentaires hawkish des décideurs
politiques de la Réserve fédérale.
    Les prix de l'or ont baissé, s'éloignant un peu plus du pic
record qu'ils ont atteint la majeure partie du mois dernier,
tandis que les prix du pétrole ont augmenté après que l'OPEP+ a
décidé de ne pas augmenter sa production au cours du premier
trimestre de l'année prochaine, apaisant ainsi les craintes
d'une surabondance de l'offre.
    Les investisseurs se concentrent toujours sur les événements
de la semaine dernière, notamment les réunions des banques
centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une
trêve commerciale d'un an, qui correspondait aux attentes
générales. Mais des doutes subsistent quant à la durée de cette
trêve.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  était en hausse de 0,2% à 726,98, se rapprochant
du plus haut de 4 ans et demi qu'il a atteint la semaine
dernière. L'indice est en hausse de plus de 27% cette année, en
voie de réaliser sa meilleure année depuis 2017.
    Les marchés japonais sont fermés pour un jour férié et les
bons du Trésor ne sont pas négociés, ce qui se traduit par une
activité réduite pendant les heures asiatiques. 
    
    DISCOURS HAWKISH DE LA FED 
    Un groupe de présidents de banques de la Réserve fédérale a
fait part vendredi à  de son malaise face à la décision de
la banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt,
alors même que l'influent gouverneur de la Fed, Christopher
Waller, a plaidé en faveur d'un nouvel assouplissement de la
politique pour soutenir un marché du travail qui s'affaiblit. 
    À l'issue de la réunion de politique monétaire d'octobre, le
président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une baisse des
taux d'intérêt lors de la prochaine réunion en décembre n'était
pas "une conclusion acquise d'avance". Les investisseurs
s'attendaient à ce que cette décision soit quasiment acquise.
    "Nous continuons de penser que la motivation des baisses de
taux est cohérente avec notre hypothèse de poursuite de la
baisse du dollar: l'économie américaine ne sera pas aussi
performante qu'auparavant", ont déclaré les stratèges de Goldman
Sachs dans une note. 
    "Cela entraînera un affaiblissement du dollar au fil du
temps, compte tenu de son point de départ élevé."
    Les opérateurs évaluent désormais à 68 % la probabilité
d'une baisse des taux d'intérêt en décembre, alors qu'ils en
étaient quasiment certains la semaine dernière avant la réunion
de la Fed, au cours de laquelle la banque centrale a abaissé ses
taux de 25 points de base comme prévu.
    Le dollar s'est donc raffermi. L'euro  EUR=  s'échangeait
pour la dernière fois à 1,1524 dollar, à son plus bas niveau
depuis trois mois. La livre sterling  GBP=  a baissé de 0,27 % à
1,3134 $, tandis que le yen  JPY=  était à 154,175 pour un
dollar américain, près de son plus bas niveau depuis la
mi-février. 
    La fermeture du gouvernement américain devant se prolonger
cette semaine, il n'y aura pas de données sur les ouvertures de
postes ni sur les emplois non agricoles. 
    La fermeture du gouvernement américain, qui a commencé le
1er octobre, est désormais la deuxième plus longue de
l'histoire, derrière celle de 2018-2019 qui a duré 35 jours.
    "L'accent sera mis sur le rapport ADP sur l'emploi et sur la
composante emploi des PMI ISM pour évaluer la santé du marché du
travail américain", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché
chez IG. 
    
    LA SAISON DES RÉSULTATS RESTE SOUS LES FEUX DE LA RAMPE 
    Après des résultats mitigés de la part des grandes
capitalisations, qui ont montré que les investisseurs étaient
impatients de voir un retour sur les dépenses d'investissement
considérables consacrées à l'infrastructure de l'intelligence
artificielle, l'attention se portera sur les entreprises
technologiques qui publieront leurs résultats cette semaine. 
    L'enthousiasme suscité par l'IA a contribué à stimuler les
marchés boursiers mondiaux, mais les investisseurs se méfient
d'une éventuelle exubérance liée à ce thème et attendent avec
impatience des preuves que les investissements dans l'IA portent
leurs fruits.
    Les sociétés de semi-conducteurs Advanced Micro Devices
 AMD.O , Qualcomm  QCOM.O  et la société d'analyse de données
Palantir Technologies  PLTR.O  doivent publier leurs résultats.
Parmi les autres sociétés devant publier leurs résultats la
semaine prochaine figurent McDonald's  MCD.N  et Uber  UBER.N .
    Dans les matières premières, l'or  XAU=  était en baisse de
0,4% à 3 985,35 dollars l'once. Les contrats à terme sur le
pétrole Brent  LCOc1  ont augmenté de 0,49% à 65,10 dollars le
baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas
Intermediate  CLc1  était à 61,33 dollars le baril, en hausse de
0,61%.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
256,1200 USD NASDAQ +0,50%
EUR/USD SPOT
1,1532 USD Six - Forex 1 -0,70%
GBP/USD SPOT
1,3137 Six - Forex 1 -1,91%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MCDONALD'S
298,390 USD NYSE -1,31%
Nikkei 225
52 411,34 Pts Six - Forex 1 +2,12%
Or
4 009,55 USD Six - Forex 1 +0,18%
PALANTIR TECHNOLOGIES
200,4700 USD NASDAQ +3,04%
Pétrole Brent
65,04 USD Ice Europ -0,05%
Pétrole WTI
61,26 USD Ice Europ +0,64%
QUALCOMM
180,9000 USD NASDAQ +2,05%
UBER TECH
96,540 USD NYSE +0,02%
USD/JPY SPOT
154,0645 Six - Forex 1 +3,85%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank