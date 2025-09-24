Les actions argentines cotées aux États-Unis se redressent après la promesse de soutien des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des sociétés argentines cotées aux États-Unis ont bondi après que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a détaillé l'aide financière accordée à l'Argentine sur le site

** Scott Bessent confirme les négociations pour une ligne d'échange de devises de 20 milliards de dollars avec la banque centrale argentine et les plans d'achat d'obligations libellées en dollars sur les marchés secondaires

** Les États-Unis feraient tout ce qu'il faut pour soutenir les réformes de l'Argentine, avait-il déclaré lundi

** Les actions de YPF YPF.N , la compagnie pétrolière argentine contrôlée par l'État, augmentent de 4,2%

** Les groupes financiers Grupo Financiero Galicia GGAL.O , Banco Macro BMA.N et Banco BBVA Argentina BBAR.N progressent de 7% à 11%

** La société d'énergie Pampa Energia PAM.N progresse d'environ 4%

** Le Global X MSCI Argentina ETF ARGT.P , qui suit les actions argentines, ajoute 3,2% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 5 septembre