 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 841,84
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions argentines cotées aux États-Unis se redressent après la promesse de soutien des États-Unis
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des sociétés argentines cotées aux États-Unis ont bondi après que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a détaillé l'aide financière accordée à l'Argentine sur le site

** Scott Bessent confirme les négociations pour une ligne d'échange de devises de 20 milliards de dollars avec la banque centrale argentine et les plans d'achat d'obligations libellées en dollars sur les marchés secondaires

** Les États-Unis feraient tout ce qu'il faut pour soutenir les réformes de l'Argentine, avait-il déclaré lundi

** Les actions de YPF YPF.N , la compagnie pétrolière argentine contrôlée par l'État, augmentent de 4,2%

** Les groupes financiers Grupo Financiero Galicia GGAL.O , Banco Macro BMA.N et Banco BBVA Argentina BBAR.N progressent de 7% à 11%

** La société d'énergie Pampa Energia PAM.N progresse d'environ 4%

** Le Global X MSCI Argentina ETF ARGT.P , qui suit les actions argentines, ajoute 3,2% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 5 septembre

Valeurs associées

BANCO BBVA
EUR Sibe 0,00%
BANCO MCR SP ADR-B
51,680 USD NYSE +8,00%
BBVA BANCO
3,5600 EUR Sibe +30,88%
BCO BBVA ARG SP ADR
10,777 USD NYSE +6,76%
FIN GALA SP.ADR-B
34,8550 USD NASDAQ +10,62%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
PAMPA SP ADR
67,185 USD NYSE +3,71%
Pétrole Brent
68,87 USD Ice Europ +1,59%
Pétrole WTI
64,68 USD Ice Europ +1,60%
YPF SA SP ADR-D
28,610 USD NYSE +4,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank