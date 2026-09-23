Les actions américaines reculent alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2007

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* L'indice PMI composite américain de la production (chiffres préliminaires) s'élève à 58,4, son plus haut niveau depuis juillet 2021

* Les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité de 66% d’une hausse des taux en octobre, contre 53% plus tôt mercredi

* Le Trésor américain a vendu 70 milliards de dollars de bons à 5 ans au rendement le plus élevé depuis 2007, dans un contexte de faible demande

(Mis à jour après la clôture de la Bourse de New York)

par Karen Brettell

Les actions américaines ont reculé et les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis 2007, après la publication de données indiquant que l'activité économique américaine avait atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de cinq ans, portée par une forte hausse des nouvelles commandes.

S&P Global a indiqué mercredi que son indice PMI composite américain de production (flash), qui suit les secteurs de l’industrie et des services, avait progressé à 58,4 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis juillet 2021.

« Ces chiffres dressent le portrait d’une économie qui n’est pas seulement résiliente, mais qui surchauffe, et en ce sens, la croissance économique robuste n’est plus équilibrée, elle alimente les pressions inflationnistes », a déclaré Will Compernolle, stratège macroéconomique chez FHN Financial.

Les rendements ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, les opérateurs anticipant de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, l’inflation restant obstinément supérieure à l’objectif annuel de 2% fixé par la banque centrale.

Les rendements des bons du Trésor à 2 ans, sensibles aux taux d’intérêt US2YT=RR , ont progressé de 11,4 points de base pour s’établir à 4,891%, après avoir atteint 4,947%, leur plus haut niveau depuis mai 2024. Le rendement de référence à 10 ans

US10YT=RR a bondi de 13,89 points de base pour atteindre 5,106%, son plus haut niveau depuis 2007 et sa plus forte hausse journalière depuis avril 2025.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent désormais sur uneprobabilité de 66% d'une hausse des taux en octobre, contre 53% plus tôt dans la journée.

Renforçant ce ton belliciste, Michael Barr, gouverneur de la Fed, a déclaré que la banque centrale avait franchi une étape importante la semaine dernière pour « recalibrer » les coûts d’emprunt à court terme afin de faire baisser l’inflation, et a laissé entendre que de nouvelles hausses de taux seraient probablement nécessaires.

Selon les analystes, le franchissement de niveaux techniques clés a amplifié la hausse des taux.

« Il semble que, pour l’instant, les barrières techniques qui avaient freiné les rendements ces dernières semaines viennent d’être franchies, et une fois que cette dynamique s’enclenche, les traders peuvent se montrer très réticents à aller à son encontre », a déclaré M. Compernolle.

Le département du Trésor américain a également enregistré une très faible demande lors d’une adjudication de bons à 5 ans d’une valeur de 70 milliards de dollars, dans un contexte de vente massive sur le marché obligataire; ces titres se sont vendus au rendement le plus élevé observé lors d’une adjudication depuis 2007.

Les actions ont chuté à mesure que les rendements grimpaient. La hausse des taux peut peser sur les actions à la fois en augmentant le coût de financement des investissements des entreprises et en incitant les acheteurs à se tourner à nouveau vers le marché obligataire.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,68% et le S&P 500 .SPX a perdu 0,75%. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,13%, un revirement brutal après avoir atteint un niveau record mardi.

L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,44% et l’indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 0,73%, mettant fin à quatre jours consécutifs de hausse.

ZOOM SUR LA GÉOPOLITIQUE

Le moral des investisseurs a été encore assombri par les déclarations des dirigeants iraniens mercredi, soulignant que les États-Unis et l’Iran restent très éloignés l’un de l’autre quant à la conclusion d’un accord de paix.

Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que la diplomatie devait se poursuivre même si les deux parties restaient divisées sur la manière de mettre fin au conflit, après que le président iranien Masoud Pezeshkian eut déclaré devant l’Assemblée générale des Nations unies que Téhéran ne céderait jamais aux pressions américaines.

Le président Donald Trump, s’exprimant devant la même assemblée mardi, a menacé d’« anéantir » l’Iran, mais a également indiqué que ses émissaires avaient tenu des discussions fructueuses avec des médiateurs cherchant à mettre fin au conflit.

« Nous avons déjà connu une série de rebondissements de ce genre », a déclaré Cole Smead, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Smead Capital Management. « Nous sommes sur un marché largement dominé par la dynamique. Je ne pense pas que la plupart des gens se sentent à l’aise à l’idée d’aller à l’encontre des gros titres. »

Le brut américain CLc1 a progressé de 2,3% à 92,60 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 103,50 dollars le baril, en hausse de 4,28% sur la journée.

Les investisseurs attendent également avec impatience la tenue d’un sommet entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Washington, où les tensions concernant le commerce, la technologie et Téhéran devraient se jouer sur fond de faste et de cérémonie.

LE DOLLAR EN HAUSSE

La perspective d’une hausse des taux a contribué à propulser le dollar à des plus hauts depuis plusieurs semaines face à l’euro, à la livre sterling et au dollar canadien . L’euro

EUR= a reculé de 0,55% à 1,1384 $ et a atteint 1,1367 $, son plus bas niveau depuis le 28 juillet.

Le dollar s'est raffermi de 0,61% face au yen, à 158,33

JPY= , les spéculateurs craignant de provoquer une nouvelle intervention japonaise si le cours dépassait la barre des 160,00.

L’or au comptant XAU= a reculé de 1,64% à 4 283,40 dollars l’once.