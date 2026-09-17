Les actions américaines progressent, le secteur technologique se démarque, tandis que le pétrole recule à nouveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains progressent; le Nasdaq et le S&P 500 gagnent tous deux >1 %

* Le secteur technologique en tête des hausses du S&P 500, celui de l’énergie en queue de peloton

* L’indice Euro STOXX 600 progresse d’environ 0,9 %

* Le dollar recule; le brut américain baisse d’environ 2 %; le bitcoin progresse d’environ 1 %; l’or gagne >2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,95 %

17 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN HAUSSE GRÂCE À LA SURPERFORMANCE DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE, LE PÉTROLE RECULE À NOUVEAU

Les indices de Wall Street sont en hausse, le Nasdaq Composite .IXIC progressant de plus de 1,5 % et le S&P 500

.SPX de légèrement plus de 1 %, surpassant les gains du Dow

.DJI . Les actions américaines se remettent ainsi de la vague de ventes de mercredi, après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt comme prévu et laissé entendre que d’autres hausses étaient à venir pour lutter contre une inflation tenace.

Ces derniers mois, les stratèges se sont demandé si le président de la Fed, Kevin Warsh, relèverait les taux à l’approche des élections de mi-mandat de novembre. Mais Goldman Sachs a déclaré s’attendre désormais à ce que la Fed relève à nouveau ses taux d’intérêt en octobre, arguant qu’« il est tout à fait naturel de mettre en œuvre les hausses que le FOMC a présentées aujourd’hui comme favorisant un “retour plus rapide” à l’objectif de 2 % lors de réunions consécutives ».

Après une séance boursière mouvementée mercredi, les investisseurs semblaient s’accommoder de la perspective de nouvelles hausses, considérant que le resserrement de la politique monétaire de mercredi était une mesure nécessaire pour préserver la crédibilité de la Fed, d’autant plus que le président américain Donald Trump a publiquement fait pression sur la banque centrale pour qu’elle abaisse ses taux.

Évoquant les doutes quant à la crédibilité de M. Warsh après le maintien des taux par la Fed en juillet, Michael O’Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading, a déclaré dans une note d’analyse que « ces doutes avaient été dissipés » mercredi.

Les investisseurs ont sans doute été encouragés par la perspective d’une deuxième journée consécutive de baisse des contrats à terme sur le pétrole , les craintes liées à l’offre s’étant apaisées. Toutefois, tant le brut américain

CLc1 que le Brent LCOc1 , référence internationale, s’échangent toujours au-dessus des 100 dollars.

Un secteur se démarque particulièrement: l’indice technologique du S&P 500 .SPLRCT , en hausse de plus de 2 %. Au sein du secteur technologique, les valeurs des semi-conducteurs affichent clairement les meilleures performances, l’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX progressant de 3 %.

À l'autre bout du spectre, le secteur de l'énergie .SPNY , en baisse de 0,5 %, et celui des services financiers .SPSY , en recul de 0,4 %, figurent parmi les secteurs en perte de vitesse.

Voici un aperçu de la situation à 10h31 (heure de l'Est) (14h31 GMT):

(Sinéad Carew)

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