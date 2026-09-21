Les actions américaines liées au Groenland bondissent après la conclusion d'un accord sur la présence militaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** Les actions cotées aux États-Unis liées au Groenland bondissent avant l'ouverture des marchés

** Les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont annoncé vendredi avoir conclu un accord permettant aux États-Unis d'étendre leur présence militaire sur ce territoire danois autonome

** Le cours de Critical Metals CRML.O , société minière spécialisée dans les terres rares, progresse de 30 % à 8,75 dollars; elle détient une participation majoritaire dans le projet Tanbreez au Groenland

** Le développeur de minéraux critiques Greenland Mines

GRML.O progresse de 68,4 % à 4,80 dollars, tandis que la société d'exploration pétrolière Greenland Energy GLND.O , spécialisée dans le bassin énergétique de Jameson Land, dans l'est du Groenland, voit son cours plus que doubler à 2,78 dollars

** Les détails clés de l'accord, qui sera signé mardi, n'ont pas été rendus publics, notamment la question de savoir s'il modifie l'accord de défense de 1951 qui constitue la base juridique de la présence américaine au Groenland

** À la clôture d'hier, CRML affichait une baisse de 3 % depuis le début de l'année et GRML une baisse de 80,2 %