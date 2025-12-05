LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Warner Bros Discovery, Ulta Beauty, Victoria's Secret

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables ou ont légèrement augmenté vendredi, alors que Wall Street attend une mesure de l'inflation longtemps retardée qui pourrait influencer la politique monétaire de la Réserve fédérale. .N

** Baidu Inc BIDU.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong bondissent suite au rapport sur les plans de cotation de l'unité de puces d'intelligence artificielle nL1N3XB049

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - La faiblesse de la demande en serveurs d'IA pèse sur les perspectives de revenus nL4N3XB0VP

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Le titre monte alors que Netflix va acheter les studios de télévision et de cinéma et les unités de streaming

nL4N3XB0XP

** SentinelOne Inc S.N :

BUZZ - Le titre glisse en raison de perspectives de chiffre d'affaires moroses pour le 4ème trimestre et du départ du directeur financier nL4N3XB0PY

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - S'envole après avoir initié une revue stratégique

nL4N3XB0QO

** Rubrik Inc RBRK.N :

BUZZ - bondit après un bénéfice trimestriel surprise et une réduction des prévisions de pertes nL4N3XB0PW

** Q/C Technologies Inc QCLS.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que les traders de détail se ruent dessus nL6N3XB0JB

** Barrick Mining Corp B.N : ** Newmont Corp NEM.N :

BUZZ - Exane BNP estime que le cuivre et la consolidation seront les moteurs du secteur des métaux et des mines en 2026

nL8N3XB0L5

** ChargePoint Holdings Inc CHPT.N :

BUZZ - Le titre bondit après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL6N3XB0J7

** ServiceTitan Inc TTAN.O :

BUZZ - Le titre gagne après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3XB0TQ

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - Le titre baisse après la fixation du prix d'une offre d'actions de 1,5 milliard de dollars nL6N3XB0N0

** Biomea Fusion Inc BMEA.O :

BUZZ - Le titre est en hausse car un médicament contre le diabète se montre prometteur nL4N3XB0X3

** Parsons Corp PSN.N :

BUZZ - Le titre chute après avoir manqué un contrat de 12,5 milliards de dollars de la FAA nL6N3XB0N1

** Ulta Beauty Inc ULTA.O :

BUZZ - Le titre est en hausse grâce à des perspectives relevées, sur fond de forte demande de maquillage et de soins de la peau nL4N3XB0O8

** Intensity Therapeutics Inc INTS.O :

BUZZ - Le titre bondit après que le Nasdaq ait accordé une extension de conformité nL4N3XB0YI

** Rollins Inc ROL.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après que Barclays l'ait relevé à "surpondérer" et ait relevé son objectif de cours

nL4N3XB0YB

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - S'envole après avoir relevé ses prévisions annuelles grâce à une forte demande nL6N3XB0OH

** Samsara Inc IOT.N :

BUZZ - bondit après de solides résultats pour le troisième trimestre nL4N3XB0VF

** Pan American Silver Corp PASS.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après l'achat d'unités de Galleon Gold dans le cadre d'un placement privé nL4N3XB0W4

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Le titre glisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison de l'impact de la fermeture du gouvernement nL4N3XB0Y7

** Symbotic Inc SYM.O :

BUZZ - Le titre chute après une offre d'actions de 550 millions de dollars, SoftBank ayant réduit sa participation

nL6N3XB0OD

** Smurfit WestRock PLC SW.N : ** Packaging Corp of America PKG.N :

BUZZ - JPM prévoit une année 2026 difficile pour les entreprises de papier nL8N3XB0ZE

** Trimble Inc TRMB.O :

BUZZ - Le titre est en hausse grâce à un nouveau programme de rachat d'actions nL4N3XB0ZY

** Zumiez Inc ZUMZ.O :

BUZZ - Le titre bondit après que les ventes du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL6N3XB0PR

** Protara Therapeutics Inc TARA.O :

BUZZ - Glisse après une vente d'actions de 75 millions de dollars nL6N3XB0QO