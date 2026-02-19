 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Walmart, EPAM Systems, Six Flags
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé jeudi, après une série de trois jours de gains pour le S&P 500, alors que les valeurs technologiques lourdes ont glissé et que les perspectives conservatrices de Walmart ont refroidi le sentiment. .N

** DoorDash Inc DASH.O :

BUZZ - Le titre progresse suite à de solides prévisions de commandes pour le 1er trimestre nL6N3ZF0HJ

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice du 4e trimestre supérieur aux attentes nL4N3ZF0LN

** Carvana Inc CVNA.N :

BUZZ - Chute après un bénéfice du 4e trimestre inférieur aux attentes nL6N3ZF0J5

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

** iShares Silver Trust ETF SLV.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que les marchés évaluent la politique de la Fed nL6N3ZF0KN

** Cheesecake Factory Inc CAKE.O :

BUZZ - baisse après un recul plus important que prévu des ventes trimestrielles nL6N3ZF0LC

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de bénéfices annuels nL4N3ZF0OV

** Nicolet Bankshares Inc NIC.N :

BUZZ - Piper Sandler relève la valeur de Nicolet Bankshares à "surpondérer" en raison de la valorisation nL6N3Z8147

** Cenovus Energy Inc CVE.N :

BUZZ - Hausse du titre après des bénéfices plus élevés au 4e trimestre nL4N3ZF0R0

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL6N3ZF0L9

** Lemonade Inc LMND.N :

BUZZ - S'envole après que le chiffre d'affaires du 4e trimestre ait dépassé les estimations nL4N3ZF0RT

** Walmart Inc WMT.O :

BUZZ - baisse après des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices inférieurs aux attentes nL6N3ZF0MY

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Les actions chutent après des prévisions prudentes

nL4N3ZF0ZS

** Bitdeer Technologies Group BTDR.O :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un projet d'offre d'actions directes et convertibles nL6N3ZF0P5

** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :

BUZZ - Augmentation après que les bénéfices du 4e trimestre aient dépassé les estimations nL4N3ZF11B

** Pool Corp POOL.O :

BUZZ - chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL4N3ZF11D

** INVO Fertility Inc IVF.O :

BUZZ - Hausse après l'achat d'une clinique de fertilité dans l'Indiana nL4N3ZF11T

Valeurs associées

BTDR
8,0300 USD NASDAQ -16,44%
CARVANA-A
338,740 USD NYSE -6,31%
CHEESECAKE FACTO
62,8850 USD NASDAQ -1,85%
DEERE & CO
655,400 USD NYSE +10,55%
DOORDASH RG-A
180,5400 USD NASDAQ +4,13%
ENDEAVOUR SILVER
11,870 USD NYSE +1,84%
EPAM SYSTEMS
138,330 USD NYSE -17,48%
Gaz naturel
3,01 USD NYMEX 0,00%
INVO FERTILITY
0,9988 USD NASDAQ -0,12%
INVO FERTILITY
1,7700 USD NASDAQ -20,98%
LEMONADE
62,970 USD NYSE -4,20%
NICOLET BANKSHAR
158,750 USD NYSE +3,19%
OCCIDENTAL PETROLEUM
50,360 USD NYSE +6,65%
POOL
222,6150 USD NASDAQ -12,81%
Pétrole Brent
71,62 USD Ice Europ +1,85%
Pétrole WTI
66,40 USD Ice Europ +1,89%
SIX FLAGS ENT
16,860 USD NYSE +3,82%
WALMART
129,8100 USD NASDAQ +2,52%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

