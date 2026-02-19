LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Walmart, EPAM Systems, Six Flags

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé jeudi, après une série de trois jours de gains pour le S&P 500, alors que les valeurs technologiques lourdes ont glissé et que les perspectives conservatrices de Walmart ont refroidi le sentiment. .N
** DoorDash Inc DASH.O :
BUZZ - Le titre progresse suite à de solides prévisions de commandes pour le 1er trimestre nL6N3ZF0HJ
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
BUZZ - Remontée après un bénéfice du 4e trimestre supérieur aux attentes nL4N3ZF0LN
** Carvana Inc CVNA.N :
BUZZ - Chute après un bénéfice du 4e trimestre inférieur aux attentes nL6N3ZF0J5
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :
** iShares Silver Trust ETF SLV.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que les marchés évaluent la politique de la Fed nL6N3ZF0KN
** Cheesecake Factory Inc CAKE.O :
BUZZ - baisse après un recul plus important que prévu des ventes trimestrielles nL6N3ZF0LC
** Deere & Co DE.N :
BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de bénéfices annuels nL4N3ZF0OV
** Nicolet Bankshares Inc NIC.N :
BUZZ - Piper Sandler relève la valeur de Nicolet Bankshares à "surpondérer" en raison de la valorisation nL6N3Z8147
** Cenovus Energy Inc CVE.N :
BUZZ - Hausse du titre après des bénéfices plus élevés au 4e trimestre nL4N3ZF0R0
** Figma Inc FIG.N :
BUZZ - Hausse après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL6N3ZF0L9
** Lemonade Inc LMND.N :
BUZZ - S'envole après que le chiffre d'affaires du 4e trimestre ait dépassé les estimations nL4N3ZF0RT
** Walmart Inc WMT.O :
BUZZ - baisse après des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices inférieurs aux attentes nL6N3ZF0MY
** EPAM Systems Inc EPAM.N :
BUZZ - Les actions chutent après des prévisions prudentes
nL4N3ZF0ZS
** Bitdeer Technologies Group BTDR.O :
BUZZ - baisse après avoir dévoilé un projet d'offre d'actions directes et convertibles nL6N3ZF0P5
** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :
BUZZ - Augmentation après que les bénéfices du 4e trimestre aient dépassé les estimations nL4N3ZF11B
** Pool Corp POOL.O :
BUZZ - chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL4N3ZF11D
** INVO Fertility Inc IVF.O :
BUZZ - Hausse après l'achat d'une clinique de fertilité dans l'Indiana nL4N3ZF11T
