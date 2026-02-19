information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 15:07

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Walmart, EPAM Systems, Six Flags

19 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé jeudi, après une série de trois jours de gains pour le S&P 500, alors que les valeurs technologiques lourdes ont glissé et que les perspectives conservatrices de Walmart ont refroidi le sentiment. .N

** DoorDash Inc DASH.O :

BUZZ - Le titre progresse suite à de solides prévisions de commandes pour le 1er trimestre nL6N3ZF0HJ

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice du 4e trimestre supérieur aux attentes nL4N3ZF0LN

** Carvana Inc CVNA.N :

BUZZ - Chute après un bénéfice du 4e trimestre inférieur aux attentes nL6N3ZF0J5

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

** iShares Silver Trust ETF SLV.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que les marchés évaluent la politique de la Fed nL6N3ZF0KN

** Cheesecake Factory Inc CAKE.O :

BUZZ - baisse après un recul plus important que prévu des ventes trimestrielles nL6N3ZF0LC

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de bénéfices annuels nL4N3ZF0OV

** Nicolet Bankshares Inc NIC.N :

BUZZ - Piper Sandler relève la valeur de Nicolet Bankshares à "surpondérer" en raison de la valorisation nL6N3Z8147

** Cenovus Energy Inc CVE.N :

BUZZ - Hausse du titre après des bénéfices plus élevés au 4e trimestre nL4N3ZF0R0

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL6N3ZF0L9

** Lemonade Inc LMND.N :

BUZZ - S'envole après que le chiffre d'affaires du 4e trimestre ait dépassé les estimations nL4N3ZF0RT

** Walmart Inc WMT.O :

BUZZ - baisse après des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices inférieurs aux attentes nL6N3ZF0MY

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Les actions chutent après des prévisions prudentes

** Bitdeer Technologies Group BTDR.O :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un projet d'offre d'actions directes et convertibles nL6N3ZF0P5

** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :

BUZZ - Augmentation après que les bénéfices du 4e trimestre aient dépassé les estimations nL4N3ZF11B

** Pool Corp POOL.O :

BUZZ - chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL4N3ZF11D

** INVO Fertility Inc IVF.O :

BUZZ - Hausse après l'achat d'une clinique de fertilité dans l'Indiana nL4N3ZF11T