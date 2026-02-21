2026/Ski de fond-Klaebo remporte le 50 km classique et décroche une sixième médaille d'or historique

Ski de fond - Hommes 50km Mass Start Classic

par Liz Hampton et Tommy Lund

Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a réalisé un "grand ​chelem" historique samedi en remportant sur le 50 km classique sa sixième médaille d'or aux Jeux de Milan-Cortina, battant le record du ​plus grand nombre de titres remportés lors d'une seule édition des Jeux olympiques d'hiver.

Ses ​compatriotes Martin Loewstroem Nyenget et ⁠Emil Iversen ont pris respectivement la médaille d'argent et de ‌bronze.

Le trio de skieurs norvégiens s'est détaché du peloton assez rapidement dans la course, Martin Loewstroem Nyenget accélérant ​le rythme et ‌semblant prêt à se battre pour l'or. Johannes Klaebo ⁠s'est toutefois échappé dans la dernière montée de la course, au même endroit où il avait construit ses victoires dans d'autres ⁠épreuves de ces ‌Jeux.

La victoire du "roi Klaebo", comme le surnomment ses fans, ⁠lui permet de battre le record de cinq médailles d'or ‌détenu par le patineur de vitesse américain Eric Heiden ⁠aux Jeux d'hiver de 1980 à Lake Placid. ⁠Il a remporté ‌les six courses auxquelles il a participé pendant la quinzaine olympique ​sur le site de Tesero (Italie).

Il ‌s'agit de la 11e médaille d'or au total pour le fondeur de 29 ans, qui ​devient ainsi le deuxième athlète le plus titré aux Jeux olympiques derrière le nageur américain Michael Phelps, qui en ⁠compte 23.

Johannes Klaebo a terminé avec 8''9 d'avance sur Martin Loewstroem Nyenget et 30''7 sur Emil Iversen.

Le Français Théo Schely a terminé quatrième avec près de trois minutes de retard sur le vainqueur.

(Reportage de Liz Hampton et Tommy Lund, version française Vincent Daheron, ​édité par Claude Chendjou)