 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

2026/Ski de fond-Klaebo remporte le 50 km classique et décroche une sixième médaille d'or historique
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 13:51

Ski de fond - Hommes 50km Mass Start Classic

Ski de fond - Hommes 50km Mass Start Classic

par Liz Hampton et Tommy Lund

Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a réalisé un "grand ​chelem" historique samedi en remportant sur le 50 km classique sa sixième médaille d'or aux Jeux de Milan-Cortina, battant le record du ​plus grand nombre de titres remportés lors d'une seule édition des Jeux olympiques d'hiver.

Ses ​compatriotes Martin Loewstroem Nyenget et ⁠Emil Iversen ont pris respectivement la médaille d'argent et de ‌bronze.

Le trio de skieurs norvégiens s'est détaché du peloton assez rapidement dans la course, Martin Loewstroem Nyenget accélérant ​le rythme et ‌semblant prêt à se battre pour l'or. Johannes Klaebo ⁠s'est toutefois échappé dans la dernière montée de la course, au même endroit où il avait construit ses victoires dans d'autres ⁠épreuves de ces ‌Jeux.

La victoire du "roi Klaebo", comme le surnomment ses fans, ⁠lui permet de battre le record de cinq médailles d'or ‌détenu par le patineur de vitesse américain Eric Heiden ⁠aux Jeux d'hiver de 1980 à Lake Placid. ⁠Il a remporté ‌les six courses auxquelles il a participé pendant la quinzaine olympique ​sur le site de Tesero (Italie).

Il ‌s'agit de la 11e médaille d'or au total pour le fondeur de 29 ans, qui ​devient ainsi le deuxième athlète le plus titré aux Jeux olympiques derrière le nageur américain Michael Phelps, qui en ⁠compte 23.

Johannes Klaebo a terminé avec 8''9 d'avance sur Martin Loewstroem Nyenget et 30''7 sur Emil Iversen.

Le Français Théo Schely a terminé quatrième avec près de trois minutes de retard sur le vainqueur.

(Reportage de Liz Hampton et Tommy Lund, version française Vincent Daheron, ​édité par Claude Chendjou)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank