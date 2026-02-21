2026/Ski de fond-Klaebo remporte le 50 km classique et décroche une sixième médaille d'or historique

Ski de fond - Hommes 50km Mass Start Classic
par Liz Hampton et Tommy Lund
Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a réalisé un "grand chelem" historique samedi en remportant sur le 50 km classique sa sixième médaille d'or aux Jeux de Milan-Cortina, battant le record du plus grand nombre de titres remportés lors d'une seule édition des Jeux olympiques d'hiver.
Ses compatriotes Martin Loewstroem Nyenget et Emil Iversen ont pris respectivement la médaille d'argent et de bronze.
Le trio de skieurs norvégiens s'est détaché du peloton assez rapidement dans la course, Martin Loewstroem Nyenget accélérant le rythme et semblant prêt à se battre pour l'or. Johannes Klaebo s'est toutefois échappé dans la dernière montée de la course, au même endroit où il avait construit ses victoires dans d'autres épreuves de ces Jeux.
La victoire du "roi Klaebo", comme le surnomment ses fans, lui permet de battre le record de cinq médailles d'or détenu par le patineur de vitesse américain Eric Heiden aux Jeux d'hiver de 1980 à Lake Placid. Il a remporté les six courses auxquelles il a participé pendant la quinzaine olympique sur le site de Tesero (Italie).
Il s'agit de la 11e médaille d'or au total pour le fondeur de 29 ans, qui devient ainsi le deuxième athlète le plus titré aux Jeux olympiques derrière le nageur américain Michael Phelps, qui en compte 23.
Johannes Klaebo a terminé avec 8''9 d'avance sur Martin Loewstroem Nyenget et 30''7 sur Emil Iversen.
Le Français Théo Schely a terminé quatrième avec près de trois minutes de retard sur le vainqueur.
(Reportage de Liz Hampton et Tommy Lund, version française Vincent Daheron, édité par Claude Chendjou)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer