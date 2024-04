LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Visa, Tesla, secteur énergétique américain

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 23 avril - Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi grâce à la croissance et aux actions des fabricants de puces, tandis que des titres comme General Motors et Spotify ont augmenté grâce à des mises à jour de résultats optimistes avant les rapports trimestriels des grandes entreprises technologiques. .N À 13:42 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,77% à 38 535,1. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,22% à 5 071,56 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,57% à 15 693,75. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Globe Life Inc GL.N , +13% ** GE Vernova GEV.N , +7,7% ** Danaher DHR.N , +7,4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** MSCI MSCI.N , en baisse de 14% ** LKQ Corp LKQ.OQ , en baisse de 13,2% ** Nucor NUE.N , en baisse de 6,9% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Cazoo Group CZOO.N , en hausse de 87,4% ** BitMining BTCM.N , en hausse de 26,7% ** AmplifyThematic All-Stars ETF MVPS.N , en hausse de 20,9% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** MSCI MSCI.N , en baisse de 14% ** SimpsonManufacturing SSD.N , en baisse de 9,3% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** NewGenlvf Group NIVF.O , + 78,9 % ** Neo-Concept International NCI.O , + 62,5 % ** Oportun Financial Corporation OPRT.O , + 47,6 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** AbeonaTherapeutics ABEO.O , en baisse de 53,8 % ** Tungray Technologies TRSG.O , en baisse de 28 % ** YY Group Holding Limited YYGH.O , en baisse de 27,6 % ** Roblox Corp RBLX.N : en hausse de 5,3% BUZZ - Gains alors que JPM passe à "surpondérer" nL3N3GW1YR ** United Parcel Service Inc UPS.N : +1,3% BUZZ - Remontée après un bénéfice supérieur à celui du 1er trimestre nL3N3GW2P1 ** Hibbett Inc HIBB.O : +18,8% BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de son rival européen JD Sports pour 1,08 milliard de dollars nL3N3GW20J ** ImmunityBio Inc IBRX.O : + 7,4 % BUZZ - Gains après l'approbation par la FDA américaine d'une thérapie contre le cancer de la vessie nL3N3GW24R ** PepsiCo Inc PEP.O : baisse de 2,2% BUZZ - Baisse des prévisions annuelles inchangées nL3N3GW2BD ** General Electric Co GE.N : +6,6% BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2024 nL3N3GW2IL ** General Motors Co GM.N : + 5,3 % BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et une amélioration au premier trimestre nL3N3GW2LK ** Danaher Corp DHR.N : +7,4% BUZZ - Hausse des résultats trimestriels battus nL3N3GW2NL ** Kimberly-Clark Corp KMB.N : +5,3% BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions pour l'année fiscale en raison d'une forte demande et de hausses de prix nL3N3GW3JP ** Spotify Technology SA SPOT.N : +15,8% BUZZ - En hausse après que le bénéfice brut du 1er trimestre ait dépassé 1 milliard d'euros pour la première fois nL3N3GW4BP ** PulteGroup Inc PHM.N : +4,4% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL3N3GW2RX ** MSCI Inc MSCI.N : baisse de 14,0% BUZZ - Glissement suite à un manque de revenus nL3N3GW2SC ** Xerox Holdings Corp XRX.O : baisse de 10,0% BUZZ - baisse suite à la faiblesse des résultats du 1er trimestre nL3N3GW2SX ** Walt Disney Co DIS.N : +1,7% BUZZ - Hausse des prévisions de Wells Fargo nL3N3GW2VR ** Calix Inc CALX.N : en baisse de 4,1% BUZZ - Baisse suite à des prévisions en baisse et des résultats faibles pour le premier trimestre nL3N3GW2XB ** Philip Morris International Inc PM.N : +3,1% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre grâce à une augmentation de la demande de tabac et à une hausse des prix nL3N3GW3MC ** Invesco Ltd IVZ.N : baisse de 4,8% BUZZ - Baisse des résultats du 1er trimestre nL3N3GW32R ** Fiserv Inc FI.N : en hausse de 4,2% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL3N3GT06A ** Quest Diagnostics Inc DGX.N : + 4,6 % BUZZ - Hausse des résultats et des prévisions nL3N3GW364 ** Sherwin-Williams Co SHW.N : baisse de 1,8% BUZZ - baisse après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le premier trimestre nL3N3GW293 ** Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : +4,3% BUZZ - Hausse suite au succès d'un traitement contre la dépression dans un essai clinique de phase intermédiaire nL3N3GW3D8 ** Globe Life Inc GL.N : +13,0% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL3N3GW3XQ ** SunPower Corp SPWR.O : baisse de 8,6% BUZZ - Chute après avoir identifié des problèmes dans les rapports financiers nL3N3GW3LV ** Affirm Holdings Inc AFRM.O : +2,8% BUZZ - Gains; la fintech soutenue par Walmart aurait commencé à acheter maintenant et à payer plus tard nL2N3GW1PU ** Kiniksa Pharmaceuticals Ltd KNSA.O : + 6,0 % BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 1er trimestre nL3N3GW3QO ** Capri Holdings Ltd CPRI.N : baisse de 3,7% ** Tapestry Inc TPR.N : -0,9% BUZZ - Chute après que la FTC américaine ait intenté une action en justice pour bloquer la fusion de 8,5 milliards de dollars des fabricants de sacs à main de luxe nL3N3GW3U4 ** NextEra Energy Inc NEE.N : +1,8% BUZZ - Hausse des bénéfices au 1er trimestre grâce à la vigueur des services publics et au carnet de commandes des énergies renouvelables nL3N3GW3SB ** Emeren Group Ltd SOL.N : + 6,9 % BUZZ - Gains après l'annonce de nouveaux projets de stockage de batteries en Italie nL3N3GW3X2 ** Vertex Inc VERX.O : baisse de 7,5% BUZZ - baisse suite à l'annonce d'une offre de dette convertible nL2N3GW1YL ** AT&T Inc T.N : +1,1% BUZZ - Baisse de 10% des résultats nL2N3GW274 ** Visa Inc V.N : +0,7% BUZZ - Les actions augmentent avant la publication du rapport trimestriel nL2N3GW28W ** Boeing Co BA.N : baisse de 0,9% BUZZ - Les actions chutent avant la baisse attendue de 9,5% du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre nL2N3GW26P ** Tesla Inc TSLA.O : +2,3% BUZZ - Les actions sont en hausse de 3% avant les résultats attendus après la clôture nL2N3GW2DT ** Exxon Mobil Corp XOM.N : hausse de 0,3% ** Chevron Corp CVX.N : hausse de 0 ,3% ** Valero Energy Corp VLO.N : hausse de 0,9% ** Phillips 66 PSX.N : +1,2% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain progresse après la baisse du dollar nL3N3GW4GX Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,95% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,09 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,11 Energie .SPNY en hausse de 0,47 Finance .SPSY en hausse de 0,78 Santé .SPXHC en hausse de 1,41 Industrie .SPLRCI en hausse de 1,45% Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,60 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,45 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,13 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,72%