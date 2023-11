LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Virgin Galactic, Boeing, Zscaler

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 22 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mercredi, aidés par les paris que la Réserve fédérale avait atteint la fin de ses hausses de taux, bien qu'une hausse des rendements du Trésor et quelques rapports de bénéfices décevants aient gardé les gains en échec. .N A 13:38 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,49% à 35 259,1. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,48% à 4 560,04 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,72% à 14 302,403. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Carnival Corporation CCL.N , en hausse de 3,7% ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O , en hausse de 3,6% ** Enphase Energy Inc ENPH.O , en hausse de 3,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Autodesk Inc ADSK.O , en baisse de 5,6% ** Tesla Inc TSLA.O , en baisse de 2,9% ** Deere & Company DE.N , en baisse de 2,6% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** DDC Enterprise Ltd DDC.N , en hausse de 32,1% ** Wheels Up Experience Inc UP.N , en hausse de 19,5% ** The Beachbody Company Inc BODY.N , en hausse de 16,1% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Universal Security Instruments Inc UUU.N , en baisse de 20,3% ** Emeren Group Ltd SOL.N , en baisse de 13% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Marpai Inc MRAI.O , en hausse de 97,6% ** Maison Solutions Inc MSS.O , en hausse de 30% ** AquaBounty Technologies Inc AQB.O , en hausse de 28,7% Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Entrada Therapeutics Inc TRDA.O , en baisse de 29,7 % ** Alpha Technology Group Ltd ATGL.O , en baisse de 24,1 % * Deere & Co DEO.O , en hausse de 30,3 % ** Deere & Co DE.N : baisse de 2,6% BUZZ - Glissement après que la société ait vu son revenu net pour l'année fiscale 24 inférieur aux estimations nL4N3CN2F8 ** Guess Inc GES.N : baisse de 8,6% BUZZ - Chute suite à des perspectives et des résultats négatifs nL4N3CN2E3 ** Autodesk Inc ADSK.O : baisse de 5,6% BUZZ - Chute après que les courtiers aient réduit les prévisions de croissance à long terme nL4N3CN2F5 ** Applied Materials Inc AMAT.O : hausse de 1,1 ** Lam Research Corp LRCX.O : hausse de 2,2 ** KLA Corp KLAC.O : +1,5% BUZZ - Les dernières réductions sectorielles pour les titres de puces auront lieu au premier trimestre, selon Redburn nL8N3CN3E2 ** Urban Outfitters Inc URBN.O : baisse de 11,7% BUZZ - Les courtiers ont réduit le PT nL4N3CN2X2 ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 0,3 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 0,9% *sLB SLB.N : baisse de 0,2% * Marathon Oil Corp ** Marathon Oil Corp MRO.N : moins 0,9% BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie chutent alors que l'OPEP+ reporte sa réunion nL4N3CN2XE ** Clorox Co CLX.N : +0,6% BUZZ - Hausse de JPM qui dit que "le pire semble être derrière" nL4N3CN2M9 ** GoDaddy Inc GDDY.N : + 2,9% BUZZ - Hausse avec RBC qui relève le prix et augmente le PT au plus haut nL1N3CN111 ** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : baisse de 6,8% BUZZ - baisse après que Morgan Stanley ait revu à la baisse la notation et réduit le PT nL4N3CN2QL ** Emeren Group Ltd SOL.N : baisse de 13,0% BUZZ - chute suite à une baisse des perspectives de revenus nL4N3CN2N1 ** Nvidia Corp NVDA.O : baisse de 1,6% BUZZ - Baisse après un avertissement sur les ventes en Chine nL4N3CN336 ** Carnival Corp CCL.N : hausse de 3,7 ** Royal Caribbean Group Cruises Ltd RCL.N : + 1,7% ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : +2,2% BUZZ - Les opérateurs de croisières en hausse, Citigroup relance la couverture, augmente le PT nL4N3CN2S4 ** Freeline Therapeutics Holdings PLC FRLN.O : + 11,4 % BUZZ - Le rachat de l'entreprise par Syncona pour 28 millions de dollars nL4N3CN2UW ** GoodRx Holdings Inc GDRX.O : + 4,6 % BUZZ - Remontée après le rachat de 12 millions d'actions par Spectrum nL1N3CN1S9 ** SciSparc Ltd SPRC.O : +17,2% BUZZ - Hausse suite à la fusion avec un importateur de véhicules et à la scission des activités pharmaceutiques nL4N3CN2RR ** Fidelis Insurance Holdings Ltd FIHL.N : baisse de 5,8% BUZZ - Baisse après que Barclays, KBW aient réduit le PT nL4N3CN2Z2 ** Delta Air Lines Inc DAL.N : +1,5% ** JetBlue Airways Corp JBLU.O : +1,2 *united Airlines Holdings Inc UAL.O : hausse de 2,3% * American Airlines Group Inc ** American Airlines Group Inc AAL.O : +2,7% BUZZ - Les compagnies aériennes et les croisiéristes en hausse avant Thanksgiving alors que les prix du brut s'effondrent nL4N3CN30G *rio Tinto PLC RIO.N : en baisse de 0,8% * BHP Group Ltd BHP.N : en hausse de 0,7% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 0,7% ** Southern Copper Corp SCCO.N : baisse de 1,3% ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : -0,7% BUZZ - La chute des prix du cuivre pèse sur les minières nL4N3CN340 ** Jacobs Solutions Inc J.N : -1,4% BUZZ - Chute après que Raymond James ait abaissé sa notation nL4N3CN37W ** Boeing Co BA.N : +0,7% BUZZ - La FAA approuve les tests de certification du 737 MAX 10 nL4N3CN38B ** Entrada Therapeutics Inc TRDA.O : baisse de 29,7% BUZZ - La FDA maintient le traitement de la perte de masse musculaire en attente clinique nL4N3CN34W ** Zscaler Inc ZS.O : +0,3% BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley ait relevé ses prévisions de croissance de la facturation nL4N3CN3EC Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,96% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,62 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,57 Energie .SPNY en baisse de 0,56 Finance .SPSY en hausse de 0,30% Santé .SPXHC en hausse de 0,40% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,22 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,73 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,03 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,14% Services publics .SPLRCU en baisse de 0,18