LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vertiv, IDEXX, Freshpet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
3 novembre - Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, entamant le mois de novembre sur des bases plus solides grâce à l'optimisme concernant la demande d'IA et la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les actions de Kenvue ont grimpé en flèche après l'accord de rachat de Kimberly-Clark. .N
** Micron Technology Inc MU.O :
** SanDisk Corp SNDK.O :
** Western Digital Corp WDC.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :
BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung ait retardé la fixation des prix de la DDR5 nL6N3WF0D2
** IREN Ltd IREN.O :
BUZZ - L'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur le cloud IA fait bondir les actions nL4N3WF0ML
** Kenvue Inc KVUE.N :
BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars avec Kimberly-Clark nL4N3WF0OQ
** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :
BUZZ - Gain sur une fusion de 12,8 milliards de dollars
nL4N3WF0NW
** Kimberly-Clark Corp KMB.O :
BUZZ - Chute après avoir accepté d'acheter Kenvue dans le cadre d'une transaction de 48,7 milliards de dollars
nL6N3WF0F9
** Southern Co SO.N :
BUZZ - baisse après avoir dévoilé un plan d'offre d'unités d'actions de 1,75 milliard de dollars nL6N3WF0FN
** Vertiv Holdings Co VRT.N :
BUZZ - En hausse suite à l'acquisition de PurgeRite pour un montant de 1 milliard de dollars nL4N3WF0P6
** Eaton Corporation PLC ETN.N :
BUZZ - Les actions chutent après un accord de 9,5 milliards de dollars pour acheter Boyd Thermal nL4N3WF0R4
** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :
BUZZ - Hausse après une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3WF0KP
** UniQure NV QURE.O :
BUZZ - Glisse après que la FDA ait déclaré des données cliniques inadéquates pour le traitement de la maladie de Huntington nL4N3WF0TC
** IMAX Corp IMAX.N :
BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 220 millions de dollars nL6N3WF0GD
** Alaska Air Group Inc ALK.N :
BUZZ - TD Cowen relève le PT d'Alaska Air, voit une reprise malgré les vents contraires liés au carburant et aux technologies de l'information nL3N3VX0N0
** Freshpet Inc FRPT.O :
BUZZ - Gains après un chiffre d'affaires supérieur à celui du T3 nL4N3WF0TM
** Beyond Meat Inc BYND.O :
BUZZ - Baisse après le report de la publication des résultats trimestriels nL6N3WF0GL
** Toast Inc TOST.N :
BUZZ - Hausse après un partenariat avec Uber nL6N3QU0IZ
** ON Semiconductor Corp ON.O :
BUZZ - Hausse après des résultats robustes au troisième trimestre nL4N3WF0WB
** CMS Energy Corp CMS.N :
BUZZ - Chute après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles de 750 millions de dollars nL6N3WF0HC
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer