LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vertiv, IDEXX, Freshpet
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

3 novembre - Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, entamant le mois de novembre sur des bases plus solides grâce à l'optimisme concernant la demande d'IA et la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les actions de Kenvue ont grimpé en flèche après l'accord de rachat de Kimberly-Clark. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

** SanDisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung ait retardé la fixation des prix de la DDR5 nL6N3WF0D2

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur le cloud IA fait bondir les actions nL4N3WF0ML

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars avec Kimberly-Clark nL4N3WF0OQ

** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :

BUZZ - Gain sur une fusion de 12,8 milliards de dollars

nL4N3WF0NW

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - Chute après avoir accepté d'acheter Kenvue dans le cadre d'une transaction de 48,7 milliards de dollars

nL6N3WF0F9

** Southern Co SO.N :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un plan d'offre d'unités d'actions de 1,75 milliard de dollars nL6N3WF0FN

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - En hausse suite à l'acquisition de PurgeRite pour un montant de 1 milliard de dollars nL4N3WF0P6

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Les actions chutent après un accord de 9,5 milliards de dollars pour acheter Boyd Thermal nL4N3WF0R4

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - Hausse après une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3WF0KP

** UniQure NV QURE.O :

BUZZ - Glisse après que la FDA ait déclaré des données cliniques inadéquates pour le traitement de la maladie de Huntington nL4N3WF0TC

** IMAX Corp IMAX.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 220 millions de dollars nL6N3WF0GD

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - TD Cowen relève le PT d'Alaska Air, voit une reprise malgré les vents contraires liés au carburant et aux technologies de l'information nL3N3VX0N0

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Gains après un chiffre d'affaires supérieur à celui du T3 nL4N3WF0TM

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - Baisse après le report de la publication des résultats trimestriels nL6N3WF0GL

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - Hausse après un partenariat avec Uber nL6N3QU0IZ

** ON Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - Hausse après des résultats robustes au troisième trimestre nL4N3WF0WB

** CMS Energy Corp CMS.N :

BUZZ - Chute après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles de 750 millions de dollars nL6N3WF0HC

ALASKA AIR GROUP
41,375 USD NYSE -0,83%
BEYOND MEAT
1,4000 USD NASDAQ -15,41%
CIVITAS RES
28,390 USD NYSE -1,53%
CMS ENERGY CORP
71,970 USD NYSE -2,17%
EATON CORP -NPV-
381,230 USD NYSE -0,10%
FRESHPET
51,9500 USD NASDAQ +5,57%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
IDEXX LABS
730,6100 USD NASDAQ +16,06%
IREN LTD
71,4600 USD NASDAQ +17,63%
KENVUE
16,885 USD NYSE +17,46%
KIMBERLY-CLARK
105,5000 USD NASDAQ -11,87%
MICRON TECHNOLOGY
233,9899 USD NASDAQ +4,57%
ON SEMICONDUCTOR
50,0000 USD NASDAQ -0,16%
Pétrole Brent
64,62 USD Ice Europ -0,69%
Pétrole WTI
60,80 USD Ice Europ -0,11%
SANDISK
191,7350 USD NASDAQ -3,81%
SEAGATE HLDGS
255,9600 USD NASDAQ +0,03%
SM ENERGY
19,335 USD NYSE -7,44%
SOUTHERN CO
92,560 USD NYSE -1,59%
TOAST RG-A
36,140 USD NYSE 0,00%
UNIQURE
27,1600 USD NASDAQ -59,88%
VERTV HOLDINGS RG-A
194,025 USD NYSE +0,64%
WESTERN DIGITAL
149,0350 USD NASDAQ -0,78%
L'offre BoursoBank