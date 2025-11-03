information fournie par Reuters • 03/11/2025 à 15:23

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vertiv, IDEXX, Freshpet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, entamant le mois de novembre sur des bases plus solides grâce à l'optimisme concernant la demande d'IA et la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les actions de Kenvue ont grimpé en flèche après l'accord de rachat de Kimberly-Clark. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

** SanDisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung ait retardé la fixation des prix de la DDR5 nL6N3WF0D2

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft sur le cloud IA fait bondir les actions nL4N3WF0ML

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars avec Kimberly-Clark nL4N3WF0OQ

** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :

BUZZ - Gain sur une fusion de 12,8 milliards de dollars

nL4N3WF0NW

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - Chute après avoir accepté d'acheter Kenvue dans le cadre d'une transaction de 48,7 milliards de dollars

nL6N3WF0F9

** Southern Co SO.N :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un plan d'offre d'unités d'actions de 1,75 milliard de dollars nL6N3WF0FN

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - En hausse suite à l'acquisition de PurgeRite pour un montant de 1 milliard de dollars nL4N3WF0P6

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Les actions chutent après un accord de 9,5 milliards de dollars pour acheter Boyd Thermal nL4N3WF0R4

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - Hausse après une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3WF0KP

** UniQure NV QURE.O :

BUZZ - Glisse après que la FDA ait déclaré des données cliniques inadéquates pour le traitement de la maladie de Huntington nL4N3WF0TC

** IMAX Corp IMAX.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 220 millions de dollars nL6N3WF0GD

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - TD Cowen relève le PT d'Alaska Air, voit une reprise malgré les vents contraires liés au carburant et aux technologies de l'information nL3N3VX0N0

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Gains après un chiffre d'affaires supérieur à celui du T3 nL4N3WF0TM

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - Baisse après le report de la publication des résultats trimestriels nL6N3WF0GL

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - Hausse après un partenariat avec Uber nL6N3QU0IZ

** ON Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - Hausse après des résultats robustes au troisième trimestre nL4N3WF0WB

** CMS Energy Corp CMS.N :

BUZZ - Chute après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles de 750 millions de dollars nL6N3WF0HC