information fournie par Reuters • 29/12/2025 à 14:59

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vail Resorts, Tonix, Praxis Precision, AXT

29 décembre -

Les principaux indices de Wall Street ont entamé la dernière semaine de l'année sur une note plus faible lundi, les valeurs technologiques lourdes ayant cédé du terrain par rapport aux gains de la semaine dernière qui avaient poussé le S&P 500 vers de nouveaux sommets. .N

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining ABX.TO B.N

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N

** Harmony Gold HARJ.J HMY.N

** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N

BUZZ- Les mineurs d'or chutent alors que le lingot recule sur des prises de bénéfices nL4N3XZ0GZ

** Hecla Mining HL.N

** Coeur Mining CDE.N

** Endeavour Silver EDR.TO EXK.N

** Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P

** iShares Silver Trust ETF SLV.P

BUZZ- Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs réservent leurs profits nL6N3XZ08S

** DigitalBridge DBRG.N :

BUZZ- S'envole après l'annonce d'un accord d'acquisition imminent par SoftBank nL6N3XZ08M

** Coupang CPNG.N :

BUZZ- L'action monte; l'entreprise dévoile un dédommagement de 1,18 milliard de dollars pour la violation de données

nL6N3XZ08Y

** Lotus Technology LOT.O :

BUZZ- Gains grâce à un investissement de 23 millions de dollars d'ECARX Holdings nL4N3XZ0KU

** Solidion Technology STI.O :

BUZZ- Gains sur la subvention du département américain de l'énergie nL4N3XZ0L6

** Vail Resorts MTN.N :

BUZZ- Truist réduit le PT sur Vail Resorts en raison de la faiblesse des chutes de neige et de la demande nL4N3XZ0LI

** Tonix Pharmaceuticals TNXP.O :

BUZZ- Légère hausse après une transaction de 20 millions de dollars en actions directes nL4N3XN1TX

** Praxis Precision PRAX.O :

BUZZ- Grimpe après l'attribution par la FDA de l'étiquette "percée" à un médicament contre les tremblements nL4N3XZ0MA

** AXT AXTI.O :

BUZZ- Chute après le dépôt d'une offre d'actions de 87 millions de dollars à certains investisseurs nL6N3XZ0BI