LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-United Airlines, Synopsys, PG&E

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont bondi de plus de 2% lundi, inversant les pertes après que Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran. .N

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Baisse sur le plan de réduction des vols, s'attend à ce que le pétrole soit au-dessus de 100$ jusqu'en 2027

nL4N40B0OB

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - Hausse après qu'une source ait déclaré qu'Elliott construisait une participation de plusieurs milliards de dollars

nL4N40B0OV

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Jefferies déclasse PG&E, citant l'absence de réforme de la responsabilité en cas d'incendie de forêt nL6N40B0HA

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - Le médicament contre l'eczéma apporte des bénéfices durables lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

nL4N40B0V9

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - L'essai clinique de dernière phase soutient l'utilisation plus large d'un médicament contre les maladies pulmonaires nL4N40B0WS

** Lifecore Biomedical Inc LFCR.O :

BUZZ - Hausse grâce à un nouvel accord de fabrication qui soutient les perspectives de croissance nL4N40B0XW

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre en baisse, le métal rouge atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois

nL4N40B0UE

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot tombe à son plus bas niveau depuis 4 mois nL4N40B0OO