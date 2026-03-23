 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-United Airlines, Synopsys, PG&E
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont bondi de plus de 2% lundi, inversant les pertes après que Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran. .N

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Baisse sur le plan de réduction des vols, s'attend à ce que le pétrole soit au-dessus de 100$ jusqu'en 2027

nL4N40B0OB

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - Hausse après qu'une source ait déclaré qu'Elliott construisait une participation de plusieurs milliards de dollars

nL4N40B0OV

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Jefferies déclasse PG&E, citant l'absence de réforme de la responsabilité en cas d'incendie de forêt nL6N40B0HA

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - Le médicament contre l'eczéma apporte des bénéfices durables lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

nL4N40B0V9

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - L'essai clinique de dernière phase soutient l'utilisation plus large d'un médicament contre les maladies pulmonaires nL4N40B0WS

** Lifecore Biomedical Inc LFCR.O :

BUZZ - Hausse grâce à un nouvel accord de fabrication qui soutient les perspectives de croissance nL4N40B0XW

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre en baisse, le métal rouge atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois

nL4N40B0UE

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot tombe à son plus bas niveau depuis 4 mois nL4N40B0OO

Valeurs associées

APOGEE THERAP
66,0400 USD NASDAQ 0,00%
BHP GROUP SP ADR
65,240 USD NYSE 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 021,50 USD LME +1,65%
FREEPORT MCMORAN
52,100 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
39,080 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
13,340 USD NYSE 0,00%
INSMED
136,0000 USD NASDAQ 0,00%
LANDEC
8,8400 USD NASDAQ +0,91%
LIFECORE BIOMED
4,0200 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
95,800 USD NYSE 0,00%
PG&E
17,330 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
103,57 USD Ice Europ -3,74%
Pétrole WTI
91,36 USD Ice Europ -5,42%
RIO TINTO SP ADR
83,145 USD NYSE 0,00%
SIBANYE SP ADR
11,250 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
152,675 USD NYSE 0,00%
SYNOPSYS
420,3200 USD NASDAQ 0,00%
UNITED AIRLINES
89,9500 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank