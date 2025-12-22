information fournie par Reuters • 22/12/2025 à 13:40

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tesla, GE Vernova, mineurs de cuivre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - Les indices boursiers américains ont entamé la semaine écourtée par les fêtes sur une note positive, les valeurs technologiques ayant progressé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés plus tard dans la semaine. .N

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - Bondit après des informations médiatiques concernant une offre d'acquisition d'Eli Lilly nL8N3XS0AQ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot franchit la barre des 4 400 $ l'once nL4N3XS0IL

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Progresse après que le tribunal a rétabli le plan de rémunération du PDG Musk nL4N3XS0KN

** Uber Technologies Inc UBER.N : ** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Les titres gagnent après s'être associés à Baidu pour des essais de robotaxis au Royaume-Uni nL4N3XS0K9

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc atteint de nouveaux records nL6N3XS0HM

** Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

BUZZ - Bondit suite à l'accord de rachat de 8,4 milliards de dollars nL6N3XS0HN

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de GE Vernova sur la base d'une demande croissante d'infrastructures électriques; les actions augmentent nL6N3XS0K4

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Progresse suite au contrat de fourniture d'énergie solaire domestique de Treaty Oak nL6N3XS0K3

** Symbotic Inc SYM.O :

BUZZ - D.A. Davidson augmente le PT de Symbotic; les actions augmentent nL6N3XS0KD

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre suivent le cours du métal rouge à la hausse nL6N3XS0KL