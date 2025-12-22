LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tesla, GE Vernova, mineurs de cuivre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
22 décembre - Les indices boursiers américains ont entamé la semaine écourtée par les fêtes sur une note positive, les valeurs technologiques ayant progressé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés plus tard dans la semaine. .N
** Abivax SA ABVX.O :
BUZZ - Bondit après des informations médiatiques concernant une offre d'acquisition d'Eli Lilly nL8N3XS0AQ
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot franchit la barre des 4 400 $ l'once nL4N3XS0IL
** Tesla Inc TSLA.O :
BUZZ - Progresse après que le tribunal a rétabli le plan de rémunération du PDG Musk nL4N3XS0KN
** Uber Technologies Inc UBER.N : ** Lyft Inc LYFT.O :
BUZZ - Les titres gagnent après s'être associés à Baidu pour des essais de robotaxis au Royaume-Uni nL4N3XS0K9
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc atteint de nouveaux records nL6N3XS0HM
** Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :
BUZZ - Bondit suite à l'accord de rachat de 8,4 milliards de dollars nL6N3XS0HN
** GE Vernova Inc GEV.N :
BUZZ - Jefferies relève le PT de GE Vernova sur la base d'une demande croissante d'infrastructures électriques; les actions augmentent nL6N3XS0K4
** T1 Energy Inc TE.N :
BUZZ - Progresse suite au contrat de fourniture d'énergie solaire domestique de Treaty Oak nL6N3XS0K3
** Symbotic Inc SYM.O :
BUZZ - D.A. Davidson augmente le PT de Symbotic; les actions augmentent nL6N3XS0KD
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les mineurs de cuivre suivent le cours du métal rouge à la hausse nL6N3XS0KL
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer