 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SSR Mining, Bath & Body Works, CoreWeave
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

4 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs ayant pris en compte un rapport signalant des efforts pour mettre fin au conflit de cinq jours au Moyen-Orient et se sont réjouis des efforts du président Donald Trump pour stabiliser les marchés pétroliers. .N

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent et le lingot bondit en raison de la demande de valeurs refuges dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient nL6N3ZS0S7

** Gitlab Inc GTLB.O :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices à la baisse pour l'exercice 27 nL4N3ZS0SJ

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Hausse après un accord de 2,25 milliards de dollars pour le litige sur le brevet du vaccin COVID nL4N3ZS0SZ

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix des métaux sont en hausse en raison de la faiblesse du dollar américain nL4N3ZS0U6

** Wix.com Ltd WIX.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un investissement en actions

nL4N3ZS0TZ

** Latham Group Inc SWIM.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3ZS0UU

** Ross Stores Inc ROST.O :

BUZZ - Hausse après des prévisions de ventes optimistes sur la demande de vêtements à prix réduits nL6N3ZS0UC

** Quantum-Si Inc QSI.O :

BUZZ - Baisse après une baisse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3ZS0WP

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Hausse après que Needham ait relevé sa prévision de cours nL4N3ZS0X9

** Ascent Industries Co ACNT.O :

BUZZ - Chute après une perte au 4ème trimestre nL4N3ZS0XI

** Box Inc BOX.N :

BUZZ - Gains après une amélioration du chiffre d'affaires

nL6N3ZS0WR

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que le bitcoin repasse au-dessus des 70 000 dollars nL4N3ZS12M

** Chime Financial Inc CHYM.O :

BUZZ - Hausse des cours alors que KeyBanc commence à couvrir le titre avec une note de "surpondération" nL6N3ZR0S5

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - Hausse après le feu vert donné à un projet énergétique de 2,4 milliards de dollars nL4N3ZS0Z0

** Indie Semiconductor Inc INDI.O :

BUZZ - chute après l'émission d'une obligation convertible de 150 millions de dollars nL6N3ZS0XX

** Piper Sandler Companies PIPR.N :

BUZZ - obtient la note 'outperform' de Northland avec des perspectives de conseil nL6N3ZS0XV

** SSR Mining Inc SSRM.O :

BUZZ - Gains après l'accord de vente de 80% de la mine de Copler pour 1,5 milliards de dollars nL4N3ZS131

** Bath & Body Works Inc BBWI.N :

BUZZ - Hausse suite à une amélioration trimestrielle, mais les prévisions de ventes annuelles sont décevantes nL6N3ZS0Z7

** Webtoon Entertainment Inc WBTN.O :

BUZZ - Baisse après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre nL4N3ZS13J

** AutoZone Inc AZO.N :

BUZZ - Citigroup relève les prévisions de croissance d'AutoZone et prévoit un redressement des marges nL4N3ZS13B

** Abercrombie & Fitch Co ANF.N :

BUZZ - Baisse après une prévision de ventes annuelles décevante nL6N3ZS10Q

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Barclays et Jefferies augmentent les prévisions de ventes pour Honeywell dans le cadre de la scission de son unité aérospatiale nL4N3ZS12V

** FS KKR Capital Corp FSK.N :

BUZZ - Truist signale une augmentation des prêts non comptabilisés chez FS KKR Capital, et réduit ses prévisions

nL4N3ZS165

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - La transaction avec Perplexity est à l'origine de cette hausse nL4N3ZS16X

** Daktronics Inc DAKT.O :

BUZZ - Chute après un manque à gagner au troisième trimestre

nL4N3ZS16K

** Crescent Energy Co CRGY.N :

BUZZ - Chute après la vente d'obligations convertibles à 600 millions de $ nL6N3ZS11B

** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :

BUZZ - L'IA est utilisée pour accélérer le développement de médicaments contre les cancers rares nL4N3ZS19Y

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
92,068 USD NYSE -7,26%
ASCENT INDSTRIES
15,3600 USD NASDAQ -11,62%
AUTOZONE
3 634,605 USD NYSE -0,02%
BAB&WIL ENTPS
10,230 USD NYSE +26,45%
BATH&BODY WORKS
22,360 USD NYSE -0,36%
BITFARMS
2,1900 USD NASDAQ +10,05%
BOX RG-A
25,560 USD NYSE +6,81%
BTC/USD
72 909,3281 USD CryptoCompare +6,80%
CHIME FINL RG-A
23,0650 USD NASDAQ +1,25%
COEUR MINING
24,365 USD NYSE +1,02%
COINBASE GLB RG-A
207,2100 USD NASDAQ +13,63%
COREWEAVE
79,9500 USD NASDAQ +8,36%
CRESCENT ENRG RG-A
11,195 USD NYSE -0,44%
DAKTRONICS
21,8401 USD NASDAQ -12,22%
ENDEAVOUR SILVER
12,475 USD NYSE +4,96%
FS KKR CAPITAL
10,9450 USD NYSE -0,05%
GITLAB RG-A
24,1600 USD NASDAQ -9,51%
GOLD FIELDS SP ADR
51,150 USD NYSE -0,14%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
20,540 USD NYSE -0,32%
HECLA MINING
22,345 USD NYSE +3,04%
HONEYWELL INTL
242,6400 USD NASDAQ -0,50%
HOTH THERAP
1,0198 USD NASDAQ +2,31%
INDIE SMICNDCT RG-A
2,5662 USD NASDAQ -18,79%
LATHAM GROUP
7,6150 USD NASDAQ +18,25%
LUMENTUM HLDNGS
680,7800 USD NASDAQ -1,97%
MARA HLDGS
9,2050 USD NASDAQ +6,29%
MODERNA
53,9250 USD NASDAQ +8,22%
NEWMONT
121,717 USD NYSE +2,83%
PIPER SANDLER
306,530 USD NYSE +2,36%
Pétrole Brent
81,07 USD Ice Europ -1,09%
Pétrole WTI
74,26 USD Ice Europ -0,92%
QUANTUM-SI RG-A
0,9408 USD NASDAQ -0,76%
RIOT PLATFORMS
16,8000 USD NASDAQ +9,88%
ROSS STORES
212,0900 USD NASDAQ +7,31%
SIBANYE SP ADR
15,110 USD NYSE +1,10%
SSR MINING
32,6100 USD NASDAQ +12,72%
SYNALLOY
11,0000 USD NASDAQ -29,35%
WEBTOON ENTR
10,8500 USD NASDAQ -5,82%
WIX.COM
84,7600 USD NASDAQ +13,99%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank