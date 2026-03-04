information fournie par Reuters • 04/03/2026 à 15:11

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SSR Mining, Bath & Body Works, CoreWeave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

4 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs ayant pris en compte un rapport signalant des efforts pour mettre fin au conflit de cinq jours au Moyen-Orient et se sont réjouis des efforts du président Donald Trump pour stabiliser les marchés pétroliers. .N

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent et le lingot bondit en raison de la demande de valeurs refuges dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient nL6N3ZS0S7

** Gitlab Inc GTLB.O :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices à la baisse pour l'exercice 27 nL4N3ZS0SJ

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Hausse après un accord de 2,25 milliards de dollars pour le litige sur le brevet du vaccin COVID nL4N3ZS0SZ

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix des métaux sont en hausse en raison de la faiblesse du dollar américain nL4N3ZS0U6

** Wix.com Ltd WIX.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un investissement en actions

nL4N3ZS0TZ

** Latham Group Inc SWIM.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3ZS0UU

** Ross Stores Inc ROST.O :

BUZZ - Hausse après des prévisions de ventes optimistes sur la demande de vêtements à prix réduits nL6N3ZS0UC

** Quantum-Si Inc QSI.O :

BUZZ - Baisse après une baisse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3ZS0WP

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Hausse après que Needham ait relevé sa prévision de cours nL4N3ZS0X9

** Ascent Industries Co ACNT.O :

BUZZ - Chute après une perte au 4ème trimestre nL4N3ZS0XI

** Box Inc BOX.N :

BUZZ - Gains après une amélioration du chiffre d'affaires

nL6N3ZS0WR

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que le bitcoin repasse au-dessus des 70 000 dollars nL4N3ZS12M

** Chime Financial Inc CHYM.O :

BUZZ - Hausse des cours alors que KeyBanc commence à couvrir le titre avec une note de "surpondération" nL6N3ZR0S5

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - Hausse après le feu vert donné à un projet énergétique de 2,4 milliards de dollars nL4N3ZS0Z0

** Indie Semiconductor Inc INDI.O :

BUZZ - chute après l'émission d'une obligation convertible de 150 millions de dollars nL6N3ZS0XX

** Piper Sandler Companies PIPR.N :

BUZZ - obtient la note 'outperform' de Northland avec des perspectives de conseil nL6N3ZS0XV

** SSR Mining Inc SSRM.O :

BUZZ - Gains après l'accord de vente de 80% de la mine de Copler pour 1,5 milliards de dollars nL4N3ZS131

** Bath & Body Works Inc BBWI.N :

BUZZ - Hausse suite à une amélioration trimestrielle, mais les prévisions de ventes annuelles sont décevantes nL6N3ZS0Z7

** Webtoon Entertainment Inc WBTN.O :

BUZZ - Baisse après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre nL4N3ZS13J

** AutoZone Inc AZO.N :

BUZZ - Citigroup relève les prévisions de croissance d'AutoZone et prévoit un redressement des marges nL4N3ZS13B

** Abercrombie & Fitch Co ANF.N :

BUZZ - Baisse après une prévision de ventes annuelles décevante nL6N3ZS10Q

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Barclays et Jefferies augmentent les prévisions de ventes pour Honeywell dans le cadre de la scission de son unité aérospatiale nL4N3ZS12V

** FS KKR Capital Corp FSK.N :

BUZZ - Truist signale une augmentation des prêts non comptabilisés chez FS KKR Capital, et réduit ses prévisions

nL4N3ZS165

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - La transaction avec Perplexity est à l'origine de cette hausse nL4N3ZS16X

** Daktronics Inc DAKT.O :

BUZZ - Chute après un manque à gagner au troisième trimestre

nL4N3ZS16K

** Crescent Energy Co CRGY.N :

BUZZ - Chute après la vente d'obligations convertibles à 600 millions de $ nL6N3ZS11B

** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :

BUZZ - L'IA est utilisée pour accélérer le développement de médicaments contre les cancers rares nL4N3ZS19Y