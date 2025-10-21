 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 249,50
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-RBB Bancorp, Hologic, Eversource
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 19:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

21 octobre - Les indices de Wall Street ont été mitigés mardi, les investisseurs cherchant à s'orienter dans un contexte de publication massive de résultats d'entreprises de premier plan, à la suite d'un rallye technologique au cours de la séance précédente. .N

A 1330 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,61% à 46 992,23. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,06% à 6 739,10, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,16% à 22 953,94.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** General Motors Co GM.N , en hausse de 16,2% ** Warner Bros Discovery Inc WBD.OQ , en hausse de 11,1% ** Halliburton Co HAL.N , en hausse de 9,8%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Newmont Corporation NEM.N , en baisse de 9,5% ** Philip Morris International Inc PM.N , en baisse de 5,6% ** Albemarle Corp ALB.N , en baisse de 3,9%

Le meilleur gain en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Infinity Natural Resources Inc INR.N , en baisse de 1,2%

Le plus grand perdant du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Infinity Natural Resources Inc INR.N , en baisse de 1,2%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Minerva Neurosciences Inc NERV.OQ , en hausse de 232,7% ** Beyond Meat Inc BYND.OQ , en hausse de 85,4 % ** Vsee Health Inc VSEE.OQ , en hausse de 65,7 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.OQ , en baisse de 66,8% ** Cycurion Inc CYCU.OQ , en baisse de 34,1% ** SMX (Security Matters) PLC SMX.OQ , en baisse de 33,2%

** Galapagos NV GLPG.O :

BUZZ - Les actions se dirigent vers leur pire journée depuis près de 5 ans après l'annonce de la réduction des activités de CAR T nL8N3W20A0

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une prise de participation de 5% de l'investisseur activiste Starboard nL6N3W20CT

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après que les bénéfices et les revenus du troisième trimestre ont dépassé les attentes nL6N3W20UB

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, les prix de l'or diminuent légèrement après une hausse record nL4N3W215L

** Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O :

BUZZ - Chute, abandon du programme de traitement de l'anxiété sociale après l'échec d'un essai clinique

nL4N3W20FW

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2025 sur la base d'efforts d'expansion des marges, les actions augmentent nL4N3W210N

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Chute après avoir signalé des coûts plus élevés dans le secteur Medicaid en 2026 nL4N3W21B3

** UnitedHealth Group Inc <UNH.N >:

** Centene Corp <CNC.N >:

** CVS Health Corp CVS.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Les assureurs santé américains progressent après les résultats trimestriels d'Elevance nL4N3W20JL

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Hausse suite à un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL4N3W20JO

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Hausse après des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3W212F

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Sursaut après le relèvement de ses prévisions de bénéfice annuel de base nL4N3W210D

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Sursaut après un relèvement des prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3W211U

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Hausse, la demande stable en Amérique du Nord ayant contribué à un bénéfice du T3 supérieur aux attentes

nL4N3W210V

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre a dépassé les estimations nL4N3W20HF

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Hausse suite à l'augmentation de son bénéfice au troisième trimestre nL6N3W20GQ

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Hausse après une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3W212P

** Iridium Communications Inc IRDM.O :

BUZZ - Hausse suite à l'obtention d'un contrat aux États-Unis nL4N3W20PZ

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfice annuel décevantes nL6N3W20QB

** W.R. Berkley Corp WRB.N :

BUZZ - Les actions chutent, Jefferies réduit son objectif de cours en raison d'attentes de croissance lente des bénéfices

nL6N3W20DD

** Disc Medicine Inc IRON.O :

BUZZ - Baisse après une offre d'actions de 250 millions de dollars nL6N3W20LU

** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse du dollar américain et de la faible demande de la Chine

nL4N3W20SY

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - Hausse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison d'une forte demande nL4N3W20PD

** Bunge Global SA BG.N :

BUZZ - Barclays relève l'objectif de cours de Bunge en raison de perspectives plus favorables nL4N3W20T5

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Achève la phase 1 de la livraison d'hydrogène pour H2CAST; les actions gagnent du terrain nL4N3W20P7

** Minerva Neurosciences Inc NERV.O :

BUZZ - La société monte en flèche après avoir obtenu jusqu'à 200 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé

nL4N3W20V4

** Northrop Grumman Corp NOC.N :

BUZZ - Réduit ses prévisions de ventes pour l'année fiscale, les actions chutent nL4N3W213K

** Truist Financial Corp TFC.N :

BUZZ - Remontée après que TD Cowen a relevé sa recommandation sur le titre nL6N3W20MD

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Hausse après que Citigroup a relevé son objectif de cours en raison d'attentes de taux de croissance plus rapide

nL4N3W20R9

** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :

BUZZ - Hausse après l'attribution par la FDA du statut de médicament orphelin à un médicament contre une tumeur rare

nL4N3W20WF

** Steel Dynamics Inc STLD.O :

BUZZ - Baisse malgré un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions nL6N3W20DF

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse de la note de Wells Fargo nL6N3W20O6

** SunPower Inc SPWR.O :

BUZZ - Remontée après des résultats trimestriels positifs

nL4N3W20VJ

** PACCAR Inc PCAR.O :

BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel décevant en raison d'un ralentissement des ventes de camions et de pièces détachées nL4N3W20J5

** RBB Bancorp RBB.O :

BUZZ - Sursaut après l'amélioration de la qualité du crédit au 3ème trimestre nL6N3W20OX

** BrightSpring Health Services Inc BTSG.O :

BUZZ - Baisse après que KKR a cédé une participation dans le cadre d'une offre secondaire de 435 millions de dollars

nL6N3W20PB

** Hologic Inc HOLX.O :

BUZZ - Hausse grâce à une opération de privatisation pouvant atteindre 18,3 milliards de dollars nL4N3W20Z4

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Sursaut après que la société a envisagé une vente pure et simple nL4N3W20ZN

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Stifel relève l'objectif de cours sur Hudbay Minerals en raison de solides perspectives de FCF nL4N3W20ZX

** Eversource Energy ES.N :

BUZZ - Hausse après que BofA a relevé sa recommandation à 'acheter' nL4N3W20TR

** National Fuel Gas Co NFG.N :

BUZZ - Va acheter l'activité de gaz naturel de CenterPoint dans l'Ohio; les actions sont en baisse nL4N3W20MW

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - Poursuit son rebond; la société annonce des plans d'expansion de la distribution avec Walmart nL6N3W20R8

** Galaxy Digital Inc GLXY.O :

BUZZ - Sursaut après avoir dépassé les estimations de résultats pour le troisième trimestre nL6N3W20SY

** Mattel Inc MAT.O : ** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - Hausse après avoir conclu un accord de licence pour la série Netflix "KPop Demon Hunters" nL6N3W20VB

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Chute après qu'OpenAI a dévoilé le navigateur d'IA Atlas nL4N3W21CV

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank