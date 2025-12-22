LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Velo3D, Fastenal

information fournie par Reuters • 22/12/2025 à 15:24

22 décembre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont entamé la semaine écourtée par les fêtes sur une note positive, les valeurs technologiques ayant progressé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés plus tard dans la semaine. .N

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - Saute sur les rapports des médias sur l'offre publique d'achat d'Eli Lilly nL8N3XS0AQ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4 400 $ l'once nL6N3XS0MH

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Hausse après que le tribunal a rétabli la rémunération du directeur général Musk nL4N3XS0KN

** Uber Technologies Inc UBER.N : ** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Gain après avoir fait équipe avec Baidu pour des essais de robotaxis au Royaume-Uni nL4N3XS0K9

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc atteint de nouveaux records nL6N3XS0HM

** Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

BUZZ - Bondit suite à l'accord de rachat de 8,4 milliards de dollars nL6N3XS0HN

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de GE Vernova sur la base d'une demande croissante d'infrastructures électriques; les actions augmentent nL6N3XS0K4

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Hausse suite au contrat de fourniture d'énergie solaire domestique Treaty Oak nL6N3XS0K3

** Symbotic Inc SYM.O :

BUZZ - D.A. Davidson augmente le PT de Symbotic; les actions augmentent nL6N3XS0KD

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent, dans le sillage du cours du métal rouge nL6N3XS0KL

** Cytokinetics Inc CYTK.O :

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre une maladie cardiaque rare nL6N3XS0KU

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - baisse après une charge de 470 millions de dollars pour le règlement de l'affaire Flexjet nL6N3XS0K8

** GEO Group Inc GEO.N :

BUZZ - En hausse après l'obtention d'un contrat ICE de 121 millions de dollars nL6N3XS0L5

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Hausse après des informations selon lesquelles le fabricant de puces vise à commencer les livraisons de puces H200 à la Chine d'ici mi-février nL4N3XS0P4

** Winnebago Industries Inc WGO.N :

BUZZ - BMO relève le PT de Winnebago sur la base de perspectives optimistes pour 2026 nL4N3XS0PX

** Velo3D Inc VELO.O :

BUZZ - Sursaut après l'obtention d'un contrat de 32,6 millions de dollars avec le ministère américain de la guerre

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

** Paramount Skydance Corp PSKY.O : ** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Hausse alors que Larry Ellison donne une garantie personnelle de 40,4 milliards de $ nL6N3XS0MF

** Fastenal Co FAST.O :

BUZZ - Le directeur général Daniel Florness va démissionner

