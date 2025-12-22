 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Velo3D, Fastenal
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

22 décembre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont entamé la semaine écourtée par les fêtes sur une note positive, les valeurs technologiques ayant progressé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés plus tard dans la semaine. .N

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - Saute sur les rapports des médias sur l'offre publique d'achat d'Eli Lilly nL8N3XS0AQ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4 400 $ l'once nL6N3XS0MH

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Hausse après que le tribunal a rétabli la rémunération du directeur général Musk nL4N3XS0KN

** Uber Technologies Inc UBER.N : ** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Gain après avoir fait équipe avec Baidu pour des essais de robotaxis au Royaume-Uni nL4N3XS0K9

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc atteint de nouveaux records nL6N3XS0HM

** Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

BUZZ - Bondit suite à l'accord de rachat de 8,4 milliards de dollars nL6N3XS0HN

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de GE Vernova sur la base d'une demande croissante d'infrastructures électriques; les actions augmentent nL6N3XS0K4

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Hausse suite au contrat de fourniture d'énergie solaire domestique Treaty Oak nL6N3XS0K3

** Symbotic Inc SYM.O :

BUZZ - D.A. Davidson augmente le PT de Symbotic; les actions augmentent nL6N3XS0KD

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent, dans le sillage du cours du métal rouge nL6N3XS0KL

** Cytokinetics Inc CYTK.O :

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre une maladie cardiaque rare nL6N3XS0KU

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - baisse après une charge de 470 millions de dollars pour le règlement de l'affaire Flexjet nL6N3XS0K8

** GEO Group Inc GEO.N :

BUZZ - En hausse après l'obtention d'un contrat ICE de 121 millions de dollars nL6N3XS0L5

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Hausse après des informations selon lesquelles le fabricant de puces vise à commencer les livraisons de puces H200 à la Chine d'ici mi-février nL4N3XS0P4

** Winnebago Industries Inc WGO.N :

BUZZ - BMO relève le PT de Winnebago sur la base de perspectives optimistes pour 2026 nL4N3XS0PX

** Velo3D Inc VELO.O :

BUZZ - Sursaut après l'obtention d'un contrat de 32,6 millions de dollars avec le ministère américain de la guerre

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

** Paramount Skydance Corp PSKY.O : ** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Hausse alors que Larry Ellison donne une garantie personnelle de 40,4 milliards de $ nL6N3XS0MF

** Fastenal Co FAST.O :

BUZZ - Le directeur général Daniel Florness va démissionner

Valeurs associées

ABIVAX SP ADS
133,2080 USD NASDAQ +15,89%
ANGLOGOLD ASH
88,910 USD NYSE +3,15%
BHP GROUP SP ADR
60,590 USD NYSE +2,12%
CLRWTR ANALTCS RG-A
24,070 USD NYSE +8,18%
COEUR MINING
19,100 USD NYSE +4,77%
CYTOKINETICS
70,7808 USD NASDAQ +12,91%
ENDEAVOUR SILVER
9,985 USD NYSE +4,77%
FASTENAL
41,6100 USD NASDAQ -1,75%
FREEPORT MCMORAN
50,410 USD NYSE +2,61%
GE VERNOVA
665,000 USD NYSE +1,03%
GEO GROUP REIT
16,590 USD NYSE +3,82%
GOLD FIELDS SP ADR
46,430 USD NYSE +2,77%
3,98 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
21,190 USD NYSE +2,44%
HECLA MINING
20,685 USD NYSE +5,16%
HONEYWELL INTL
198,4250 USD NASDAQ -0,34%
LYFT RG-A
20,3400 USD NASDAQ +4,74%
NETFLIX
93,3300 USD NASDAQ -1,12%
NEWMONT
103,590 USD NYSE +2,25%
NVIDIA
183,7000 USD NASDAQ +1,50%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,9650 USD NASDAQ +7,01%
61,95 USD Ice Europ +2,31%
57,97 USD Ice Europ +2,51%
RIO TINTO SP ADR
79,800 USD NYSE +1,90%
SOUTHERN COPPER
146,640 USD NYSE +1,76%
SYMBOTIC RG-A
60,2100 USD NASDAQ +2,05%
TESLA
488,6600 USD NASDAQ +1,55%
UBER TECH
82,160 USD NYSE +3,61%
WARNER BROS RG-A
28,6300 USD NASDAQ +3,10%
WINNEBAGO INDUST
40,753 USD NYSE -6,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne, une mesure condamnée par Bruxelles ( AFP / THIERRY CHARLIER )
    La Chine cible des produits laitiers européens, vive réaction de l'UE
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:10 

    Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales déjà tendues entre la Chine et l'UE: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée. ... Lire la suite

  • Des bulldozers démolissent un bâtiment dans le quartier de Silwan, le 22 décembre 2025 à Jérusalem-Est ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    A Jérusalem-Est, des Palestiniens démunis face aux bulldozers israéliens
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:08 

    A Jérusalem-Est, trois bulldozers israéliens s'activent dans un nuage de poussière à détruire un immeuble sous le regard désemparé de ses habitants, des démolitions visant selon leurs détracteurs à "vider" de ses résidents palestiniens ce secteur occupé par Israël. ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    USA: Honeywell prévoit une charge exceptionnelle de 470 millions USD au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.12.2025 16:00 

    Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ... Lire la suite

  • Des enquêteurs sur le site de l'explosion d'une voiture, le 22 décembre 2025 à Moscou ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou
    information fournie par AFP 22.12.2025 15:55 

    Un général de l'état-major de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, un nouvel assassinat présumé d'un officier de haut rang qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin ... Lire la suite

