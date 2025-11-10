 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 065,20
+1,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Novo Nordisk, Barrick Mining, Venture Global
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 novembre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé lundi à la suite de signes de progrès à Washington pour mettre fin à la fermeture record du gouvernement américain qui a retardé la publication des données économiques et intensifié les inquiétudes sur l'état de l'économie. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - L'abandon de l'offre de Metsera donne un coup de pouce aux actions de Novo Nordisk nL8N3WM0A7

** Newmont Corp NEM.N :

** Royal Gold Inc RGLD.O :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que la faiblesse des données américaines stimule les attentes de réduction des taux d'intérêt nL4N3WM0NX

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent avec l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement nL4N3WM0OH

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed et sur la faiblesse du dollar américain nL4N3WM0RI

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Les bénéfices du troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions nL4N3WM0RX

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce au bénéfice du troisième trimestre nL4N3WM0S6

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** Centene Corp CNC.N :

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Les assureurs santé chutent après que Trump s'en prenne aux subventions de l'Obamacare nL4N3WM0TY

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Le titre progresse suite à son investissement dans Vay Technology nL6N3WM0MK

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,6500 USD NASDAQ +3,80%
ANGLOGOLD ASH
69,385 USD NYSE +2,31%
CENTENE
37,555 USD NYSE +1,19%
COEUR MINING
14,690 USD NYSE +1,73%
DELTA AIR LINES
58,900 USD NYSE +1,82%
ELEVANCE HEALTH
317,810 USD NYSE +1,01%
GHL RG-A
5,146 EUR Tradegate +7,12%
GHL RG-A
5,5600 USD NASDAQ -1,24%
Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
HECLA MINING
13,885 USD NYSE +2,43%
KINROSS GOLD
24,335 USD NYSE +2,44%
MOLINA HEALTHCAR
152,080 USD NYSE +3,38%
NEWMONT
83,380 USD NYSE +1,03%
NORDISK SP ADR-B
45,660 USD NYSE -1,80%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Pétrole Brent
63,92 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
60,05 USD Ice Europ +0,38%
ROYAL GOLD
175,8200 USD NASDAQ +3,62%
SOUTHWEST AIRLIN
32,455 USD NYSE +2,95%
UNITED AIRLINES
97,4300 USD NASDAQ +1,79%
UNITEDHEALTH GRO
324,000 USD NYSE +0,69%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des travailleurs préparent une fosse commune pour des Palestiniens dans un cimetière de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 Novembre 2025. ( AFP / Bashar Taleb )
    L'envoyé américain Kushner discute avec Netanyahu de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:23 

    L'envoyé américain pour le Proche-Orient Jared Kushner s'est entretenu lundi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'heure où Washington cherche à s'assurer du maintien de la trêve à Gaza après la libération de la majorité des otages. ... Lire la suite

  • Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    information fournie par BoursoBank 10.11.2025 14:20 

    Plusieurs études démontrent que la Bourse reste le meilleur investisement sur le long terme. Problème, le sujet apparait souvent comme complexe et risqué pour bon nombres de Français. Surtout, le mécanisme de fixation de prix et la fonction du passage d'ordre peuvent vite ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.11.2025 14:18 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse et secteur des assureurs de santé et des cryptomonnaies, Tesla, Tyson Foods et Venture Global) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite

  • Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
    Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
    information fournie par Ecorama 10.11.2025 14:10 

    Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les chèques promis par Donald Trump, l’avenir de ses droits de douane contestés, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank