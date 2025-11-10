LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Novo Nordisk, Barrick Mining, Venture Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 novembre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé lundi à la suite de signes de progrès à Washington pour mettre fin à la fermeture record du gouvernement américain qui a retardé la publication des données économiques et intensifié les inquiétudes sur l'état de l'économie. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - L'abandon de l'offre de Metsera donne un coup de pouce aux actions de Novo Nordisk nL8N3WM0A7

** Newmont Corp NEM.N :

** Royal Gold Inc RGLD.O :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que la faiblesse des données américaines stimule les attentes de réduction des taux d'intérêt nL4N3WM0NX

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent avec l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement nL4N3WM0OH

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed et sur la faiblesse du dollar américain nL4N3WM0RI

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Les bénéfices du troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions nL4N3WM0RX

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce au bénéfice du troisième trimestre nL4N3WM0S6

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** Centene Corp CNC.N :

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Les assureurs santé chutent après que Trump s'en prenne aux subventions de l'Obamacare nL4N3WM0TY

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Le titre progresse suite à son investissement dans Vay Technology nL6N3WM0MK