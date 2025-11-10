LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Novo Nordisk, Barrick Mining, Venture Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 novembre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé lundi à la suite de signes de progrès à Washington pour mettre fin à la fermeture record du gouvernement américain qui a retardé la publication des données économiques et intensifié les inquiétudes sur l'état de l'économie. .N
** Novo Nordisk A/S NVO.N :
BUZZ - L'abandon de l'offre de Metsera donne un coup de pouce aux actions de Novo Nordisk nL8N3WM0A7
** Newmont Corp NEM.N :
** Royal Gold Inc RGLD.O :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Kinross Gold Corp KGC.N :
BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que la faiblesse des données américaines stimule les attentes de réduction des taux d'intérêt nL4N3WM0NX
** United Airlines Holdings Inc UAL.O :
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
** American Airlines Group Inc AAL.O :
** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent avec l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement nL4N3WM0OH
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EVX.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed et sur la faiblesse du dollar américain nL4N3WM0RI
** Barrick Mining Corp B.N :
BUZZ - Les bénéfices du troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions nL4N3WM0RX
** Venture Global Inc VG.N :
BUZZ - Le titre progresse grâce au bénéfice du troisième trimestre nL4N3WM0S6
** UnitedHealth Group Inc UNH.N :
** Centene Corp CNC.N :
** Molina Healthcare Inc MOH.N :
** Elevance Health Inc ELV.N :
BUZZ - Les assureurs santé chutent après que Trump s'en prenne aux subventions de l'Obamacare nL4N3WM0TY
** Grab Holdings Ltd GRAB.O :
BUZZ - Le titre progresse suite à son investissement dans Vay Technology nL6N3WM0MK
